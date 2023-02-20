ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает проведение СВО через год после ее начала

Большинство россиян (68%) поддерживают проведение спецоперации России на Украине через год после ее начала, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно январским данным, решение провести специальную военную операцию России на Украине поддерживает большинство россиян (68%), не поддерживает – каждый пятый (20%), говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Промежуточные итоги спецоперации по состоянию на январь 80% респондентов назвали значимыми для страны. В октябре прошлого года 75% опрошенных одобрили вхождение четырех новых регионов в состав России. В январе этого года готовность помогать жителям новых территорий и российским солдатам выразили 79% россиян, мобилизованным гражданам – 74%, беженцам – 72%.

Кроме того, за 2022 год, по сравнению с предыдущим, вырос уровень доверия к президенту Владимиру Путину (78%, +13 п. п.) и одобрения его деятельности (75%, +15 п. п.). Доля тех, кто считает, что Путин действует в интересах большинства, выросла за 2022 г. до 73% (на 20 п. п.). Противоположного мнения к концу 2022 г. придерживался каждый пятый (21%); в 2021 году таких было 40%.

Выше за прошлый год стала оцениваться и деятельность других политических институтов: правительства России, Государственной думы и Совета Федерации (+10-14 п. п. за год). Их работу в минувшем году одобрял примерно каждый второй – 49%, 48% и 48% соответственно.

Заметно укрепились в общественном мнении представления о положении России в мире. На вопрос о том, какое влияние Россия имеет в международных делах, в октябре 2022 года 73% отвечали «скорее большое» (что на 11 п. п. выше, чем в 2021 году). Мнения о небольшом влиянии России в международных делах придерживался каждый пятый (19%).

Большинство опрошенных считает, что произойдут позитивные изменения статуса России на мировой арене в ближайшие 15–20 лет. По мнению каждого второго, Россия уже завоевала статус одной из великих мировых держав (51%, +20 п. п. к данным 2021 г.). Еще треть опрошенных полагают, что Россия великой державой, скорее всего, станет (31%), а 13% – что не станет. Доля пессимистов снизилась за анализируемый период в два раза (2021 г. – 26%).

О деятельной поддержке жителей освобожденных территорий и российских солдат рассказал примерно каждый второй (55% назвали как минимум одно действие из списка, куда входила поддержка деньгами, продуктами, амуницией и т. п.), о помощи мобилизованным сообщили 36%, о помощи беженцам – 21%.

В исследовании ВЦИОМ отмечается, что на фоне начала СВО отношение россиян к акциям протеста стабилизировалось. Максимальный уровень общественного протестного потенциала был зафиксирован в январе-феврале 2022 года, вероятными массовые акции протеста в своем населенном пункте тогда считал каждый пятый (21%). Перелом в настроениях произошел весной 2022 года: начиная с апреля и до конца года показатель находился в коридоре значений 12–14%. Уровень личного протестного потенциала снизился еще раньше, в марте 2022 года. Если в феврале готовность участвовать в акциях протеста декларировали 18%, то месяц спустя – почти вполовину меньше (10%). На протяжении оставшегося года показатель ни разу не превысил 12%.

Опрос был проведен методом телефонного интервью с января 2021 года по январь 2023 года. Ежедневно в опросе принимали участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.