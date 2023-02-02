Политолог: Путин направил Германии «сталинградский месседж»

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В США ждут экономический кризис из-за картонных коробок

Все больше экономистов ожидают неминуемой рецессии в США Richard Drew/AP/ТАСС
Назван неожиданный предвестник ближайшего краха американской экономики. Это падение производства и спроса на картонные коробки. Это вполне объектовый показатель оценки, дополняющий традиционные показатели типа ВВП и инфляции, уверяют экономисты. И все больше экономистов действительно ожидают неминуемой рецессии в США.  Подробности...
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Россияне сформировали новые требования к политикам

Избиратели желают «общей судьбы» с политиками, считают эксперты Алексей Сухоруков/РИА Новости
В сентябре Россию ждет Единый день голосования, в ходе которого выборы впервые пройдут в новых регионах страны. Эксперты считают, что в этом году на всех уровнях выборов стоит ждать высокой конкуренции. Как будут строиться избирательные кампании партий и кандидатов, какие новые факторы и требования избирателей они должны учитывать? Подробности...
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Кто и почему ждет «решающее наступление» России на Украине

Россия шаг за шагом освобождает территорию Украины REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
В последнее время резко участились заявления о предстоящем буквально «в ближайшие дни» «решающем наступлении России на Украине». Подобные прогнозы звучат как от крупных функционеров на Западе, так и от отечественных военных экспертов. Что стоит за такими высказываниями, насколько они обоснованы – и как может выглядеть подобное наступление? Подробности...
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Зачем Киев повально мобилизует русскоязычное население

Насильственная мобилизация на Украине приобретает гигантские масштабы REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Появляется все больше свидетельств о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях. Отдельное внимание приковано к русским в Херсоне и венграм в Закарпатье. Почему командование ВСУ сделало упор именно на эти регионы и как результатами подобной мобилизации планирует воспользоваться офис Зеленского? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Вместе с Россией Запад хочет уничтожить мировую историю

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Они мечтают свою историю поскорей забыть, с ней расстаться, построить новую утопию, а точнее – умозрительную конструкцию, отталкиваясь от прошлого, стирая память. Для них история – это насилие, сплошная травма. Подробности...

Как английский язык стал оружием

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Что общего между курсами «критического мышления» и английского языка? Так называемые курсы критического мышления специально созданы как инструмент американского влияния. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Может ли Россия разрешить конфликт Индии и Китая

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Конечно, главным фактором дестабилизации региона остается англосаксонское доминирование. Да, сегодняшняя Индия, подчеркивающая свою независимость, – не самый удобный партнер для англосаксов. Но и англосаксы очень хорошо понимают принципиальную важность индийского фактора для будущего мира. Подробности...
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Украина добила британскую армию

За Коломойским и Аваковым пришли

Турки остановили НАТО

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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
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    Политолог: Путин направил Германии «сталинградский месседж»

    Политолог Данилин считает, что речь Путина в Волгограде обращена к властям Германии
    		    2 февраля 2023, 20:31
    Фото: кадр из видео
    Текст: Андрей Резчиков

    Проведенная Владимиром Путиным историческая параллель с событиями восьмидесятилетней давности – это четкий сигнал Западу и напоминание о том, чем закончилась Сталинградская битва, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг президент заявил в Волгограде, что России вновь угрожают немецкие танки, но у страны есть, чем ответить на эти угрозы.

    «Президент послал четкий сигнал Западу. Проведенная им параллель с событиями восьмидесятилетней давности – это напоминание немцам о том, чем закончились события, старт которым положила Сталинградская битва. Именно тогда произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне и Второй мировой», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

    Сейчас в Германии многие недовольны тем фактом, что немецкие танки «вновь убивают русских людей», подчеркнул эксперт. «Сталинградский месседж Путина будет очень правильно считан на Западе, особенно в Германии, где у власти находится «американская болонка» Шольц. Хотя нам сложно ожидать того, что правительство ФРГ хоть в какой-то мере обладает совестью, честью и самостоятельностью для прекращения развязывания войны», – добавил собеседник. 

    Данилин также отметил, что правительство Олафа Шольца не вечно и «в Германии есть здоровые силы, к которым апеллирует глава российского государства». «При этом если 80 лет назад под Сталинградом присутствовал весь международный интернационал, то теперь мы снова его видим, но уже на Украине. Русофобы и нацисты объединились вновь», – подчеркнул Данилин.

    Гендиректор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев также согласен с тем, что историческая параллель была проведена президентом неслучайно. «Сталинградская битва – это начало конца фашистского нашествия. И в этом смысле посыл простой – ребята, остановитесь, а иначе будет так же. Нельзя говорить про Сталинград, не исходя из того, что мы победим», – считает Журавлев.

    По его мнению, публичная речь президента в Волгограде – это очень точное понимание происходящего. «Я напомню, что в Сталинграде против нас воевали не только немцы, а еще румыны, венгры, итальянцы. Это был международный поход против Советского Союза. То же самое происходит сейчас», – отметил собеседник. 

    Журавлев добавил, что сейчас Запад воюет против России руками Украины, а тогда – руками Германии. «По большому счету, против нас воевали те же страны, что и сейчас. Повторяется международный поход Запада против России. Упаковка чуть другая, но суть все та же – сами мы рисковать не будем, отсидимся за Ла-Маншем», – пояснил эксперт. 

    В четверг президент России Владимир Путин выступил на концерте в Волгограде, приуроченном к годовщине победы в Сталинградской битве, которая завершилась ровно 80 лет назад. Он прокомментировал поставки западной техники Украине, проведя параллель с событиями восьмидесятилетней давности. «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», – сказал Путин.

    Глава государства добавил, что «те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой». «Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – сказал президент.

    Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams.

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    Путин: России вновь угрожают немецкими танками Leopard
    		    2 февраля 2023, 17:55
    Фото: Federico Gambarini/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

    «Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма – уже в своем современном обличии, современном проявлении – вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны, мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада», – завил Владимир Путин, передает официальный сайт главы государства.

    «Невероятно – но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», – отметил глава государства.

    Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams.

    Коментарии (51)
    Путин: Россия будет отвечать на угрозы Запада не только бронетехникой
    		    2 февраля 2023, 18:06
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Те, кто на Западе рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой, заявил президент России Владимир Путин на торжественном концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

    «Те, кто втягивают европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией и тем более безответственно заявляют об этом, как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – передает слова Путина официальный сайт главы государства.

    «Для тех, кто угрожает нам, видимо, непонятна простая истина: весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа – поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство», – подчеркнул президент.


    Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams.

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    Путин возложил венок на Мамаевом кургане в память о защитниках Сталинграда

    2 февраля 2023, 16:57

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в память 80-летия победы в Сталинградской битве, где возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской славы.

    Президент также почтил почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат, передает ТАСС.

    После глава государства возложил цветы к могиле Маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова. Чуйков командовал 62-й армией, которая прославилась героической обороной Сталинграда.

    Напомним, в Волгограде у Путина запланирован ряд мероприятий, в том числе встреча с главой региона.

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    Путин назвал сохранение России главной задачей
    		    2 февраля 2023, 20:25
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций назвал главной задачей сохранение России и создание условий для ее развития.

    По словам Путина, возрождение и сохранение исторической памяти являются одной из составляющих работы для достижения этой цели. «Наша главная задача – обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления, и эта задача, безусловно, будет решена», – приводит его слова ТАСС.

     

    После общения Путин сделал совместное фото с участниками встречи.

    Ранее Путин заявил, что без памяти о прошлом нет будущего, но нужно жить сегодняшним днем.

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    Мирошник: Москва активно восстанавливает разоренные и разрушенные Украиной территории
    		    1 февраля 2023, 22:25
    Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия восстановила историческую справедливость, приняв Донбасс, Запорожье и Херсонщину в свой состав, и теперь восстанвливает эти регионы после обстрелов ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Владимир Путин провел совещание по восстановлению инфраструктуры в новых регионах.

    «Президент справедливо отождествляет восстановление городов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с их возвращением в состав России. Мы понимаем, что для нас главное – живущие там люди. Значит, их интеграция в российское пространство должна быть не только исторически обоснованной, но и полноценной с практической точки зрения. Это должно быть связано с возведением хорошего жилья, инфраструктуры, соцобъектов, предприятий и многого другого, чего им не могла дать Украина», – пояснил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Люди должны почувствовать значимость возвращения в Россию на деле, поэтому Москва активно восстанавливает те территории, которые Украина подвергла угнетению, а потом разорению и разрушению. Люди из новых регионов должны понимать, что у России есть долгосрочные программы, предусматривающие не только возведение объектов, но и распространение на местных жителей таких преференций как льготная ипотека. Это будет способствовать ускоренным темпам строительства», – заметил он.

    «Я несколько дней назад был около линии соприкосновения – Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Кременная. Там пока нельзя вести работы по соображениям безопасности, но этим людям важно уже сейчас услышать от самого главы государства, что Россия будет восстанавливать и эти города. Сейчас принципиально важно показать внимание федерального центра к этому вопросу. На это и было направлено совещание у Путина», – подчеркнул собеседник.

    «В принципе, у нас социальное государство, для которого, как я уже говорил, люди – важнейшая ценность. Поэтому приоритет для России – помогать людям независимо от их местонахождения, будь то Таврия или Хабаровск. И именно поэтому в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в сентябре прошлого года были проведены исторические референдумы о вхождении в состав России. Тем самым нам удалось спасти людей от украинского режима», – уточнил Мирошник.

    «Отдельно отмечу: все вернувшиеся в Россию регионы – изначально русские. К примеру, Донбасс был индустриальным сердцем Российской империи. У нас появилась граница лишь в 1918 году, когда был подписан Брест-Литовский мирный договор и территорию Малороссии отдали под контроль немцам. Затем же, при формировании УССР, Донбасс волевым решением был внесен в состав Украины для того, чтоб уравновесить украинских крестьян с донбасским пролетариатом. Это серьезная историческая несправедливость. По итогу же народ Донбасса не поддался галичанской идеологии и сейчас вернулся в Россию», – напомнил собеседник.

    В среду Владимир Путин провел совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах четырех новых регионов. По его словам, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях запускается льготная ипотека по ставке в 2%.

    «Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и на самом-то деле на давних, исторических наших территориях, нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков. Там, где боевые действия завершились, такая работа уже развернута, вводятся в строй социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники, – ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи», – сообщил президент.

    Ранее Путин поручил утвердить программы социально-экономического развития четырех регионов и предусмотреть достижение ими общероссийских показателей к 2030 году. Поручение было дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Председатель правительства Михаил Мишустин должен предоставить главе государства доклад по этому вопросу до 31 марта и затем отчитываться раз в полгода. Также, за это ответственны главы новых регионов – Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

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    Путин: Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа
    Путин: В Сталинграде решался исход не только Великой Отечественной, но и всей II Мировой войны
    		    2 февраля 2023, 17:50
    Фото: Евзерихин Эммануил/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на концерте в честь 80-летия победы в битве под Сталинградом поздравил российских граждан с этой датой.

    «Ровно 80 лет назад здесь, на сталинградской земле, на берегах великой русской реки Волги, был остановлен и безвозвратно обращен вспять ненавистный, жестокий враг, завершилась долгая, многотрудная, ожесточенная битва за Сталинград», – заявил Владимир Путин, сообщает официальный сайт президента.

    Он отметил, что это сражение было не просто сражением за город – на кону стояло само существование истерзанной, но непокоренной страны, определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. «И это чувствовал, осознавал каждый и в окопах, и в тылу. Мы, как это уже не раз бывало в нашей истории, сплотились в решающей схватке и победили», – сказал президент.

    «Сталинградская битва по праву вошла в историю как коренной перелом в Великой Отечественной войне. Вместе с разгромом крупнейшей группировки вермахта и его сателлитов была повержена воля всей гитлеровской коалиции – европейские вассалы и приспешники нацисткой Германии, – а под Сталинградом их воевало немало, практически представители всех европейских стран покоренной Европы, – стали лихорадочно искать пути, как бы сбежать, как уйти от ответственности, а всю вину свалить на прежних своих хозяев. Всем стало окончательно ясно то, о чем советский народ знал изначально: планы нацистов по уничтожению нашей страны, все их идеи мирового господства обречены на провал», – подчеркнул глава государства.

    Он отметил, что 200 дней под Сталинградом на превращенных в руины улицах легендарного города насмерть бились две армии, и победу одержала та, что оказалась сильна духом.

    «Яростное, порой за пределами человеческих возможностей сопротивление наших бойцов и командиров можно было понять и объяснить только их преданностью Родине, твердой, абсолютной верой в то, что правда на нашей стороне. Готовность ради Отечества, ради правды идти до конца, делать невозможное была и есть в крови, в характере нашего многонационального народа – именно она низвергла нацизм», – завил Путин.

    По его словам, Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа, самой силы жизни: «Этот город, его окрестности, сёла всей страной восстановили буквально с нуля, ведь к февралю 1943 года здесь не осталось практически ни одного дерева, ни одного целого здания».

    «Исключительная стойкость, самоотверженность защитников и жителей Сталинграда и тогда, и сейчас поражают до глубины души, вызывают чувство самой искренней благодарности и уважения. Наш моральный долг – прежде всего перед солдатами-победителями – бережно и во всей своей полноте хранить память об этом подвиге, передавать ее следующим поколениям, не позволять никому принижать, искажать роль Сталинградской битвы в победе над нацизмом, в освобождении всего мира от этого чудовищного зла», – заявил президент в своем обращении.

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    Путин: Есть факты продажи плодородного слоя земли с Украины
    		    2 февраля 2023, 20:05
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Есть случаи продажи плодородного слоя земли и леса-кругляка с Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.

    «Не знаю, кто и когда занимался продажей плодородного слоя земли с Украины, хотя такие факты есть. И лес-кругляк там продают, хотя его не так много, не как в Сибири. Там уже скоро все Карпаты лысыми останутся», – цитирует его ТАСС.

    «И землю продавали и продают. Это их дело. Но я не могу себе представить, что землю продают вместе с человеческими останками. Это в голове не укладывается», — сказал президент.

    Ранее Путин поблагодарил медиков в новых регионах России за их работу.

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    Путин: Народ без исторической памяти не имеет будущего

    2 февраля 2023, 19:39

    Текст: Елизавета Шишкова

    Без памяти о прошлом нет будущего, но нужно жить сегодняшним днем, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.

    «Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого, будущего никогда не будет, мы будем все утрачивать – все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Ведь нельзя жить только прошлым – я уже много раз об этом говорил, – это ведет в никуда. Прошлым жить нельзя, нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале Кремля.

    «Но не бывает будущего без знания прошлого, без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем. Вот если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны», – заявил Путин.

    Ранее Путин в Волгограде посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в память 80-летия победы в Сталинградской битве и возложил цветы.

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    Путин прибыл в Волгоград на юбилей победы в Сталинградской битве

    2 февраля 2023, 16:25

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где пройдут мероприятия в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве.

    Глава государства примет участие в памятных мероприятиях: возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, выступит на концерте, передает ТАСС.

    Также Путин встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций и главой региона Андреем Бочаровым.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ранее, что в интересах всех в мире сохранить память о победе в Сталинградской битве.

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    Путин: У России много друзей во всем мире
    Путин заявил о наличии друзей у России во всем мире

    2 февраля 2023, 18:19

    Текст: Елизавета Шишкова

    У России есть много друзей во всем мире, в том числе и на американском континенте, заявил президент России Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

    «Мы знаем, что несмотря на усилия официальной, продажной по своей сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе», – передает его слова официальный сайт главы государства.

    Путин подчеркнул, что те, кто втягивает страны Европы, в том числе Германию, в новое противостояние с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как об уже свершившемся факте, а также те, кто рассчитывает победить Россию на поле боя, не понимают, что современная война с РФ будет для них совсем другой.

    Ранее Путин заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине.

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    Песков: Помнить день победы в Сталинградской битве в интересах всего мира

    2 февраля 2023, 13:42

    Текст: Елизавета Шишкова

    В интересах всех в мире сохранить память о победе в Сталинградской битве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В четверг исполняется 80 лет со дня победы в Сталинградской битве. Песков подчеркнул, что это святой день для всех, который должны помнить и не забывать во всем мире, передает ТАСС.

    В четверг президент России Владимир Путин посетит Волгоград, где первым делом прибудет в мемориальный комплекс Сталинградской битвы. Затем глава государства посетит филармонию, где выступит на торжественном мероприятии.

    Также в программе президента посещение музея и встреча с представителями патриотических и молодежных организаций, свободное общение.

    Путин отдельно встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

    Военный историк Александр Мясников заявил газете ВЗГЛЯД, что победа России в Сталинградской битве – это урок, который не все понимают на Западе.

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    Путин заявил об уверенности России в своей правоте и победе

    2 февраля 2023, 18:12

    Российская сторона уверена в своей победе и правоте, заявил президент Владимир Путин в четверг в ходе торжественного концерта, который посвящен 80-летию победы в Сталинградской битве.

    «Преемственность поколений, ценностей, традиций – все это то, что отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Как считает глава государства, для тех, кто угрожает России, непонятна простая истина. «Весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколений победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам по наследству», – указал президент.

    По его словам, нацистская идеология в своем современном обличье и современном проявлении продолжает создавать прямые угрозы безопасности страны.

    «К сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличье, современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны», – сказал Путин.

    Он отметил, что стойкость защитников Сталинграда для российского воинства, для всех жителей страны – важнейший морально-нравственный ориентир. «И наши солдаты и офицеры верны ему», – подытожил президент.

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    Путин: Память о жертвах фашизма выветривается у элит ФРГ

    2 февраля 2023, 20:14

    Текст: Кристина Цыцура

    Рядовые граждане Германии помнят, что первыми жертвами нацизма были антифашисты, но память об этом, выветривается у элит, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.

    «И то, что такая память сохраняется, это очень хорошо, у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается», – передает ТАСС его слова.



    В ходе общения с участники поискового движения президент сообщил, что работа по рассекречиванию документов времен Великой Отечественной войны продолжится. Отметив важность сохранения истории, так как «народ без исторической памяти не имеет будущего».

    Ранее российский лидер в ходе визита в Волгоград заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине. При этом у России есть много друзей во всем мире, в том числе и на американском континенте, отметил Путин.


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    Путин: Продолжим рассекречивать документы времен Великой Отечественной
    Путин заявил о продолжении рассекречивания документов времен Великой Отечественной

    2 февраля 2023, 19:32

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций в Волгограде заявил, что работа по рассекречиванию документов времен Великой Отечественной войны продолжится.

    «Это очень хорошо, что наше военное ведомство, специальные службы сейчас из архивов поднимают все больше и больше документов, рассекречивают. Обязательно будем делать это дальше», – приводит его слова ТАСС.

    Участница российского движения реконструкторов Дарья Высокова рассказала президенту что, один из ее прадедушек погиб в районе Мамаева кургана и на протяжении десятилетий его брат искал его могилу. Место захоронения девушке вместе с ее отцом удалось обнаружить лишь три года назад благодаря архивным документам и сайту «Подвиг народа».

    «Обращаясь к истории своей семьи и рассказывая о дедушке сказала: «Это не только моя история, но и других тоже». Ты воспринимаешь историю героическую историю своей семьи как свою собственную. Это чрезвычайно важная составляющая всей работы поискового движения», – сказал Путин, выслушав историю девушки.

    Ранее Путин в ходе выступления на концерте в честь 80-летия победы в битве под Сталинградом поздравил российских граждан с этой датой.

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    Путин: Борьба с Россией всегда сопровождалась информационной войной

    2 февраля 2023, 19:57

    Текст: Елизавета Шишкова

    С Россией всегда кто-то боролся, это сопровождалось всегда информационной войной, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.

    Он указал, что прежде всего важно противостоять попыткам противника дезориентировать россиян, в первую очередь молодежь, передает ТАСС.

    «Есть такое понятие, как геополитика. Россия – самая большая страна в мире, и с ней всегда кто-то, не переставая, боролся. И некоторые даже говорили: «Как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией». Это не шутка, это высказывание конкретных политических деятелей прошлого из западных стран. Так было всегда!» – приводит слова Путина Telegram-канал «Пул N3».

    «Это всегда сопровождалось такой сферой противоборства, как информация, информационное поле. И это было всегда, на протяжении всей нашей истории. То, что происходит сегодня и сопровождает специальную военную операцию, – это только обострение этой борьбы, которая велась всегда», – заключил президент.

     

    Ранее Путин в Волгограде посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в память 80-летия победы в Сталинградской битве и возложил цветы.

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