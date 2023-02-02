По трассе курорта «Роза Хутор» вместе с лыжниками пробежался бык

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2 февраля, четверг | Последнее обновление — 13:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров заявил о готовности Молдавии стать «следующей Украиной»
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Что общего между курсами «критического мышления» и английского языка? Так называемые курсы критического мышления специально созданы как инструмент американского влияния.
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Конечно, главным фактором дестабилизации региона остается англосаксонское доминирование. Да, сегодняшняя Индия, подчеркивающая свою независимость, – не самый удобный партнер для англосаксов. Но и англосаксы очень хорошо понимают принципиальную важность индийского фактора для будущего мира.
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Какие ассоциации всегда вызывала у нас Англия? Джентльмены, газоны, Бейкер-стрит, парламент, Биг-Бен, королева-старушка? А надо бы: пиратство, разбой, дети на виселицах, работорговля, концлагеря, военные преступления, протофашизм, голод в Бенгалии, геноцид, колониальное иго.
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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По трассе курорта «Роза Хутор» вместе с лыжниками пробежался бык
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В соцсетях появились видеозаписи того, как бык бегает вместе с отдыхающими на горнолыжном курорте «Роза Хутор».
Животное пробежалось по снежным склонам и собралось спускаться, сообщают пользователи соцсетей, передает RT.
Между тем в пресс-службе курорта сообщили РИА «Новости», что спасатели уже отреагировали на ситуацию, животное выдворено за пределы трасс.
В результате ЧП никто не пострадал, за медицинской помощью никто не обращался. Быка изолировали от гостей, а подходы к трассам усилили сетями.
Также в пресс-службе предположили, что животное могло убежать с пастбищ Сочинского национального парка. Но в нацпарке заявили, что бык им не принадлежит и, вероятнее всего, является чьим-то домашним животным, сбежавшим от пастуха из села Аибги.
Участковые аибгинского лесничества пытаются установить владельца животного.
Между тем очевидец, наблюдавший за бегавшим быком на курорте, рассказал, что животное от испуга пыталось боднуть двух человек, но никого не догнало.
Актер Батурин призвал простить уехавшую в Латвию Хаматову
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Актер Юрий Батурин заявил, что сбежавшие за границу звезды могут искупить свою вину. Например, речь идет об актрисе Чулпан Хаматовой, которая почти год назад уехала в Латвию.
«Вот если бы сейчас Чулпан Хаматова приехала, сказала бы, мол, я глубоко ошибалась, поняла весь ужас того, что совершила, готова идти медсестрой в госпиталь, помогать с перевязками раненым солдатам... Не простили бы? Я бы простил», – передает издание StarHit со ссылкой на слова Юрия.
По словам Батурина, для него было шоком узнать, что Хаматова покинула Россию.
Также Батурин высказался о Дмитрии Назарове, недавно уволенном Константином Хабенским из МХТ за антироссийскую позицию. Его он назвал умным и талантливым человеком, который может анализировать, но совершает резкие поступки.
«У меня реально много вопросов к этому человеку. «Дядя, что с тобой?! Ты же видишь, что Европа хочет в открытую уничтожить Россию?» – отметил артист.
Актер также заявил, что не сомневается в победе России.
Ранее сообщалось, что военная драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, главную роль в которой сыграла уехавшая Чулпан Хаматова, стартует в российских кинотеатрах.
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Эксперт: Пентагон вынуждает ВС России сдвинуть фронт на 150 километров вглубь Украины
Академик Бартош рассказал о тактике ВС России после поставки дальнобойных снарядов Украине
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Если США поставят в зону конфликта снаряды GLSDB с радиусом поражения в 150 километров, ВС России придется подвинуть армию противника на всей линии соприкосновения на аналогичное расстояние вглубь Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош, комментируя планы США поставить ВСУ дальнобойные снаряды.
«При передаче дальнобойных ракет GLSDB противник получит возможность обстреливать значительную часть наших территорий. Под ударом окажутся Крым, сухопутный коридор на полуостров вместе с Мелитополем и Донбасс», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Во-вторых, в зоне риска окажутся Ростовская область, Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Конечно, США на официальном уровне якобы запрещают обстреливать те территории, которыми они считают российскими, но это просто риторика. Обстрелы и так ведутся», – напоминает собеседник.
«В такой ситуации нам следовало бы расширить зону территориального контроля на 150 километров вглубь Украины, отодвинув противника по всей линии боевого соприкосновения. Например, для защиты Брянска придется брать под контроль часть Черниговщины, а зачистка Сумской области позволит обезопасить Курск», – продолжил эксперт.
«Далее, соответственно, необходимо расширять зону нашего контроля вплоть до Харькова, Днепропетровска, Николаева и границ Кировоградской области. Быстро это сделать невозможно, но выход на эти рубежи необходим. Сейчас речь идет о продвижение на десятки километров, но готовиться надо к продвижению на сотни километров. И я уверен в том, что нашим войскам дана соответствующая установка», – добавляет собеседник.
«Во-вторых, логика США заключается в том, чтобы усложнить работу нашей логистики, нацелив новые виды вооружений на тыловые объекты. От нас это требует более кропотливой работы по рассредоточению войск и боеприпасов. Также необходимо нарастить возможности разведки, чтобы вскрывать маршруты передвижения и позиции, где будут размещены пусковые установки для GLSDB», – заключил Бартош.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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«Транснефть» сообщила подробности обстрела Украиной нефтепровода «Дружба»
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Нефтепровод «Дружба» в Брянской области, который ранее подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, работает штатно, завил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
В результате попадания снаряда по территории нефтеперерабатывающей станции (НПС) Новозыбково пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
«Последний раз НПС, которая задействуется только при пиковых нагрузках, включалась на несколько часов, и это было в прошлом году. В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады», – сказал Демин.
Позже глава Минэнерго России Николай Шульгинов добавил, что проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу после попытки обстрела пока нет.
Ранее «Транснефть» сообщила, что 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково в Брянской области.
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.
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В Молдавии назвали принадлежность упавших на страну ракет
Фрагменты ракет, упавших на севере Молдавии в декабре прошлого года и январе этого года, были запущены с украинского зенитно-ракетного комплекса С-300, заявила глава МВД республики Анна Ревенко на заседании правительства.
По предварительным данным, рассказала Ревенко, обнаруженные 5 декабря 2022 года и 14 января 2023 года фрагменты является частями разгонного блока зенитно-ракетного комплекса С-300, передает ТАСС.
После обнаружения фрагмента ракеты у населенного пункта Бричаны 5 декабря послу России в Кишиневе Олегу Васнецову молдавской стороной был выражен протест.
Ранее пограничники обнаружили в районе Бричан на севере Молдавии обломки ракеты. Минобороны республики заявило, что никаких нарушений воздушного пространства не было.
Эксперт объяснил решение Казахстана ликвидировать торгпредство в России
Эксперт Шибутов: Торговое представительство Казахстана в России стало анахронизмом
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Смысл существования торгового представительства Казахстана в России был утрачен после создания Евразийского экономического союза. Развитие интернет-технологий и маркетинга позволили наладить экономические связи между странами современными способами, сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов, комментируя планы минпромторга республики закрыть эту структуру.
«Создание ЕАЭС позволило усовершенствовать торгово-экономические контакты между бизнес-структурами стран, вошедших в состав союза. Соответственно, в этих условиях деятельность торгового представительства сошла на нет. Существование этого учреждения стало не нужным», – сказал политолог Марат Шибутов.
Все необходимые вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством между Россией и Казахстаном стали эффективно решаться в пределах взаимных визитов представителей ЕАЭС, а также работы бизнес-ассоциаций и контактов отраслевых объединений, добавил эксперт.
«К тому же массовое развитие получили маркетинговые технологии. Поэтому торговое представительство превратилось в анахронизм», – заключил Шибутов.
В среду стало известно, что министерству торговли и интеграции Казахстана совместно с комитетом государственного имущества и приватизации министерства финансов было поручено принять меры по закрытию торгового представительства республики в России.
Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 15 февраля.
Отметим, что соглашение о создании торгового представительство Казахстана в России было подписано между правительствами государств 22 октября 1992 года. Среди основным приоритетов в деятельности структуры значится: безвозмездная помощь экспортерам и дистрибьюторам Казахстана в выходе и закреплении на российском рынке, а также привлечение иностранных инвестиций в Казахстан.
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В Сети возмутились издевательствам школьников в Петербурге над мальчиком без ног из Донбасса
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Блогеры и журналисты назвали «бесславными ублюдками» школьников, которые затравили мальчика без ног из Донбасса в Петербурге.
«Несколько бесславных мажористых ублюдков во главе с заводилой в нынешней питерской школе прикалываются над мальчишкой из Донбасса, потерявшим обе ноги, который ходит теперь на протезах.
Один из уродов: «Можно у вас ноги на секунду?» – пихает слегка протез ногой.
Заводила: «Ноги у вас настоящие?» – возмутился выходкой школьников hippy_end_2.
Телеведущая Олеся Лосева, опубликовав видео со скандальным инцидентом в своем Telegram-канале, назвала эту историю жуткой и неприятной.
«В Сети пишут, что мальчик без ног приехал из Донбасса. Но какая разница – откуда! Дети часто бывают запредельно жестокими! Учитывая, что много лет нам внушали, как хорошо скажется инклюзивная система образования на восприятие подростками реальной жизни и детей-инвалидов, складывается ощущение, что программа сработала никак! Или это видео исключение из правил? В любом случае необходимо разобраться с этим вопиющим «исключением» и сделать соответствующие выводы всем – и абьюзерам, и администрации школы, и тем, кто стоит выше!» – написала журналист.
«Персонажей заставить публично извиняться. Родителей оштрафовать. Рассмотреть вопрос исключения из школы», – категорично предложил Борис Рожин в своем Telegram-канале.
Автор Telegram-канала Неофициальный Безсонов «Z» предложил отправить подростков на перевоспитание в Донецк.
«Несмотря на то, что паренек-инвалид и младше этих воинственных тупых педиков, он ведет себя смело и отвечает жестко, но достойно. Думаю, что этих обезьян можно было бы отправить на перевоспитание в Донецк. Пусть бы пожили здесь хотя бы на дистанционном образовании. Увидели бы, как выглядят мины-лепестки или растяжки. Научились бы различать типы снарядов по звуку разрыва и многому другому. Возможно, научились бы связывать больше двух слов и стали бы добрее и терпимее к чужому горю», – пишет блогер.
«Говорят, что мальчик, над которым издеваются школьники, – из Донбасса. Школа –173-я, Санкт-Петербург. Пыталась позвонить туда как член СПЧ, не отвечают, но ничто не мешает позвонить завтра. Но, как показывает опыт, нужно выяснить все обстоятельства, и если они таковы, какими их описывают авторы Telegram-каналов, уже тогда обрушиться со всей мощью критики на школьное руководство и как-то поддержать мальчика», – написала член СПЧ Марина Ахмедова в Telegram-канале.
«Какие чудесные, умные и одаренные дети. Сразу видно, их воспитанием занимались коллективно Comedy Club, ТikТоk и Instagram* (запрещен в России, признан экстремистским). Интересно было бы увидеть родителей этих неординарных ребят. Узнать, как они себе видят эту ситуацию. Гордятся ли своими шалунами? Нравится ли им, как их дети глумятся над одноклассником?» – пишет Андрей Медведев.
Ранее ученики школы в Иркутской области обвинили мальчика, которому оторвали фалангу пальца в этом происшествии, учебное заведение также отказалось извиняться за инцидент.
В РГГУ предложили ограничить доступ к написавшей диплом студенту нейросети
В РГГУ предложили ограничить доступ к ChatGPT в образовательных учреждениях
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Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) предложил ограничить пользование чат-ботом ChatGPT в образовательных учреждениях из-за возможного влияния на обучение, так в вузе отреагировали на сообщения о защите диплома в РГГУ с помощью этого бота.
Ситуация говорит о необходимости оперативно разработать инструменты распознавания использования нейросетей при подготовке письменных работ, таких как курсовые, эссе, рефераты, заявили в вузе ТАСС.
Там предложили повысить число оригинальных индивидуальных заданий, кейсов, расчетов, которые студенты могут выполнить лишь самостоятельно. Также назвали целесообразным ограничить доступ в образовательных организациях к ChatGPT из-за опасений негативного воздействия на обучение.
В РГГУ подчеркнули, что специалисты и научное сообщество вуза произведут анализ диплома, который студент якобы защитил, используя ChatGPT.
Ранее студент Александр Жадан в соцсетях подробно описал процесс создания дипломной работы. На всю работу у него ушло 23 часа, а оригинальность работы составила 82%.
Названа численность населения России на 1 января
Росстат назвал численность населения России на 1 января
Численность населения России без учета ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по состоянию на 1 января составила 146 млн 424 тыс. 729 человек, свидетельствуют предварительные данные Росстата с учетом переписи населения 2020 года.
В документе отмечается, что на 1 января 2022 года численность населения страны с учетом итогов Всероссийской переписи населения в 2020 году составляет 146 млн 980 тыс. 61 человек. Отмечается, что показатель сократился на 555 332 человека по сравнению прошлым годом, передает «Прайм».
Росстат не учитывал статистику по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Согласно данным, почти 109,6 млн человек проживают в городах, а 36,8 млн человек живет в сельской местности.
Росстат уточнил, что оценка численности населения производится на основании итогов последней переписи населения с ежегодным прибавлением числа родившихся и прибывших на территорию и вычитанием числа умерших и выбывших с данной территории.
Ранее Росстат заявил, что численность населения России, по предварительным итогам Всероссийской переписи, составила 147 млн человек.
Новак: Ответ России по потолку цен на нефть стабилизирует мировой рынок
Новак указал на влияние ответа России по потолку цен на нефть на мировой рынок
Решение Москвы запретить поставки нефти по ценовому потолку поможет ограничить нерыночные инструменты в будущем и стабилизирует рынок, заявил вице-премьер Александр Новак.
Решение о запрете поставок по ценовому потолку принято, чтобы ограничить действия нерыночных инструментов, которые могут повлиять на ситуацию по реализации не только российской нефти, но и на ситуацию на мировом нефтяном рынке, заявил Новак в эфире «России 24», передает ТАСС.
Вице-премьер напомнил, что с 1 февраля вступает в силу указ президента Владимира Путина, запрещающий использование формулировки «потолок цен» в контрактах по поставкам нефти.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что запрет поставок по потолку цен решает две задачи: создание понятного алгоритма ответа и возможность не оглядываться на диктовку цен Западом.
Французский спецназ перехватил судно с оружием из Ирана
Спецназ Франции перехватил направляющееся в Йемен из Ирана судно с оружием и боеприпасами, сообщает газета Wall Street Journal.
Согласно информации источников издания, благодаря скоординированной с американскими военными операции, Франция стала более активно бороться с контрабандой оружия на Ближнем Востоке. Уточняется, что на борту обнаружили более 3 тыс. автоматов, не менее 500 тыс. патронов и 20 противотанковых управляемых ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Ранее в Британии назвали возможные будущие конфликты в 2023 году, где обозначены Мьянма, Йемен, Мали, Никарагуа, Демократическая Республика Конго, Сомали и Афганистан.
Певец Николаев перенес тяжелую операцию
У российского певца и композитора Игоря Николаева произошел второй инфаркт, мужчина перенес тяжелую операцию, сообщают в социальных сетях от имени артиста.
Игорю Николаеву провели коронарографию и стентирование после второго инфаркта. Ранее медицинское вмешательство произошло в 2021 году после того, как у певца случился первый инфаркт, сообщает Пятый канал.
Накануне композитор был экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт. Музыканта доставили в один из столичных кардиологических центров ранним утром 31 января. Медики диагностировали нестабильную стенокардию.
Бывшего мужа поддержала певица Наталья Королева, которая в социальных сетях пожелала ему здоровья и сил.
Ранее сам Николаев сообщал в своем блоге, что проходит обследование и чувствует себя хорошо.
Казахстан решил закрыть торговое представительство в России
Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России, следует из проекта постановления правительства республики.
Министерству торговли и интеграции совместно с комитетом государственного имущества и приватизации министерства финансов поручено в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из этого постановления, сообщает РИА «Новости».
Публичное обсуждение проекта продлится до 15 февраля.
Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметили высокий уровень отношений стратегического партнерства.
Названы причины тотальной мобилизации Киевом жителей Херсонщины в ВСУ
Правозащитница Шеслер: Украинская власть превращает русскоязычное население в пушечное мясо
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Сегодня практически ни один мужчина призывного возраста на юге Украины не может избежать насильственного загона на призывной пункт, людей пытаются схватить какими-то совершенно дикими методами, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Киев проводит тотальную мобилизацию в подконтрольном им Снигиревском районе Херсонской области.
«В Снигиревском районе действительно проводится тотальная мобилизация, равно как и в Николаевской области. Власти Киева выбрали эти территории как базовые для набора людей в ряды ВСУ», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Сегодня практически ни один мужчина призывного возраста на юге Украины не может избежать насильственного загона на призывной пункт. Там сразу же вручают повестку, заставляют пройти медкомиссию и отправляют на пункт сбора. И наибольший упор делается именно на Николаевскую и Одесскую области. Я связываю это с тем, что там проживает много мужчин, часть из них технически подкована», – добавила собеседница.
«В то же время в этих регионах проведена достаточно сильная пропаганда, людям промывали мозги. Возможно, происходящее объясняется еще и тем, что народ там максимально избегает призыва. Мужчины не выходят из дома, прячутся на дачах. Из-за этого планы по мобилизации не выполняются. С каждым днем давление властей на местные призывные пункты усиливается, людей пытаются схватить какими-то совершенно дикими методами», – полагает она.
Рассуждая о том, к каким последствиям приведет такая тактика украинских властей, Шеслер отметила, что она «не слишком оптимистична в этом вопросе». «Мобилизационный потенциал на Украине – около 5 млн мужчин призывного возраста. Поэтому набрать 100–300 тыс нового пушечного мяса не составит большой проблемы. Чем хуже идет мобилизация, тем более жесткие меры будут использоваться», – заключила она.
Ранее глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов сообщил, что киевский режим проводит «истеричную» мобилизацию мужчин в подконтрольном ему Снигиревском районе Херсонского региона.
Барбашов добавил, что жители района опасаются выходить на улицу, чтобы не попасть в украинские подразделения, которых отсылают в самые горячие точки фронта. Глава администрации заявил, что жители района почувствовали разницу между работой российской администрации и украинской.
Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело против администрации Снигиревки в Херсонской области из-за выдачи местным жителям продуктов питания и социальных выплат.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась почему Галичина воюет руками русскоязычных украинцев.
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Стало известно о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр
Сальдо: Украинские войска несут большие потери при попытках форсировать Днепр
Все попытки украинской армии форсировать Днепр отбиваются с большими потерями для противника, российские военные полностью контролируют акваторию реки и Днепро-Бугский лиман, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, ВС России полностью контролируют Днепро-Бугский лиман, а также акваторию реки, в том числе ее дельту, все пытающиеся переправиться и высадиться на левый берег Днепра вражеские десанты уничтожаются, передает РИА «Новости».
Сальдо добавил, что говорить о реальности военных планов ВСУ форсировать Днепр вообще не имеет смысла, поскольку, подталкиваемые американцами и британцами украинские руководители, бросают на убой все новые воинские части, не считаясь с людскими потерями.
Ранее Сальдо заявил, что все попытки ВСУ форсировать реку и переправиться с правого берега на левый терпят неудачу, поскольку вся территория левой стороны, вся пойма находится под контролем ВС России.
Politico: Разведка США ошиблась в оценке военных способностей Украины
Politico: В Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась о возможностях украинских войск
В Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась по поводу возможностей украинских войск на протяжении всего конфликта, сообщили СМИ.
Как пишет газета Politico, американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностях, передает РИА «Новости».
Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров, сроки начала которых должны определить Москва и Киев и рассказал, что «в этом году было бы очень сложно военным путем вытеснить российские силы с каждого дюйма оккупированной Россией территории Украины».
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