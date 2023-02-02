При пожаре в бытовках в Севастополе погибли шесть человек, двое рабочих в тяжелом состоянии

При пожаре в строительном модуле в Севастополе увеличилось до шести человек, еще двое рабочих госпитализированы с сильными ожогами и отравлением угарным газом, сообщил представитель экстренных служб.

Возгорание строительных бытовок произошло на улице Нефтяная в Севастополе, открытое горение на площади 200 кв. метров было ликвидировано, обнаружено пять погибших, при разборе завалов нашли тело еще одного рабочего, передает РИА «Новости».

Источник в экстренных службах сообщает, что еще двое рабочих госпитализированы в больницу с сильными ожогами и отравлением угарным газом.

В настоящее время продолжается проливка и разбор конструкций, передает ТАСС.

Ранее в Свердловской области пять человек погибли от отравления угарным газом.