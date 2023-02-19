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Минобороны предупредило о подготовке Киевом масштабной провокации с радиоактивными веществами
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Украина перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению провокации для обвинения России в нарушении в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Именно их, по данным Минобороны, будут использовать для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных Киеву радиационно опасных объектов.
В Минобороны подчеркнули, что провокация задумана для обвинения ВС России в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.
Ранее стало известно о подготовке Украиной провокации в Снигиревке.
Украинским военным запретили брать еду у жителей Черниговской области
Бойцам вооруженных сил Украины запрещено принимать продукты и воду от местных жителей в Черниговской области
После массового отравления военнослужащим вооруженных сил Украины в Черниговской области запрещено принимать продукты и воду от местных жителей, сообщил источник.
Источник в ВСУ рассказал, что в начале февраля у 40 бойцов выявили симптомы острого отравления. Это произошло после того, как военные съели полученные от волонтеров полуфабрикаты. Теперь «всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей», передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска в Харьковской области, жители скучают по России. Солдатам ВСУ запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.
Главы МИД G7 пригрозили третьим странам за помощь ВС России
Главы МИД G7 пригрозили третьим странам последствиями за помощь российской армии
Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам первой встречи под председательством Японии призвали третьи страны прекратить помощь армии России, предупредив, что иначе им «придется заплатить серьезную цену».
В заявлении глав МИД G7 говорится, что в случае, если третьи страны будут помогать России обходить санкции и оказывать помощь российской армии и ее подразделениям, то им придется заплатить с серьезную цену, передает РИА «Новости».
Ранее главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, сохранить и усилить санкции против России.
Британский журналист рассказал о порядках в бункере Зеленского
Журналист британского издания Times выпустил материал, в котором рассказал о порядках и обстановке в бункере президента Украины Владимира Зеленского и в его офисе на Банковой.
В публикации Times говорится, что журналист пообщался с рядом чиновников, знакомых с обстановкой в бункере. Среди своих источников издание называет советника Зеленского Александра Роднянского и министра агрополитики Николая Сольского, передает РИА «Новости».
Согласно статье, контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной стоят на каждой улице вокруг офиса Зеленского, а доступ есть лишь у тех, у кого есть специальные документы.
Охрана спрашивает у граждан пароли, которые постоянно меняются. Чаще всего это «бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести».
По данным издания, после начала спецоперации России основных представителей украинских властей поместили в подземные бункеры. Всем, кто находился с Зеленским в бункере, пришлось подписать соглашение о неразглашении, сообщает газета.
Напомним, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает.
Захарова посоветовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет»
Захарова усомнилась в способности Бербок обеспечить безопасность Германии
Главе МИД Германии Анналене Бербок, которая призвала Москву развернуть российскую политику на 360 градусов, следует выучить хоть один школьный предмет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В противном случае не будет возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, пока Бербок находится у власти, заявила Захарова в Telegram.
Напомним, Захарова таким образом высмеяла заявление Бербок, которая сказала, что без указанного «разворота» российской политики не будет «возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе».
Макрон выступил против попыток «полного разгрома России»
Макрон отказался поддерживать предложения «атаковать Россию на ее собственной территории»
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Франция не поддерживала и никогда не будет поддерживать идею о том, что нужно добиться полного разгрома России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
По словам Макрона, он «не думает, как некоторые, что надо атаковать ее на собственной территор». Как заявил президент, есть те, кто желает «в первую очередь разгромить Россию», но «это никогда не было и никогда не будет позицией» Парижа, передает ТАСС со ссылкой на Journal du dimanche.
Издание отметило, что такова позиция стран Восточной Европы, которые «не оценили формулу Макрона о том, что «нельзя унижать Россию».
Макрон хочет, чтобы Украина «пошатнула российский фронт». По его мнению, это «вернет Москву за стол переговоров». Однако он не считает, что одна из сторон сможет «добиться полной победы». Как пишет Journal du dimanche, «по мнению Макрона, Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий».
Также Макрон считает, что не следует затягивать конфликт, поскольку если он окажется «бесконечным», то «главными проигравшими окажутся европейцы». В связи с этим Макрон вновь выступил за продолжение переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Journal du dimanche пишет, что для Макрона НАТО «не является подходящим инструментом для переосмысления отношений» с Москвой. «Участники НАТО не были вполне прозрачны в своих намерениях, и это было воспринято Москвой как экспансионизм», – говорится в материале. Макрон заявил, что это частично объясняет политику Путина после Мюнхенской конференции 2007 года.
Издание заявило, что Макрон хочет призвать страны Центральной и Восточной Европы, как состоящие в ЕС, так и не входящие в союз, «быть разумными в своих ожиданиях». Подобную позицию, по мнению Макрона, должна занять и Германия, которая «открывала объятия Евросоюза для этих стран».
Как пишет Journal du dimanche, Макрон проигнорировал призывы украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности принять Киев в НАТО.
Напомним, Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, но время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло. Он также заявил, что Россия не может и не должна победить Украину на поле боя.
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Сунак и Харрис заявили о глобальной войне на Украине
Премьер Британии и вице-президент США считают, что на Украине идет глобальная война
Конфликт на Украине представляет собой глобальную войну, последствия которой ощущаются во всем мире, как в сфере энергетики, так и суверенитета, заявили глава правительства Великобритании Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис.
Заявление Харрис и Сунака распространила канцелярия британского премьера после встречи на Мюнхенской конференции по безопасности.
Как отметили на Даунинг-стрит, они согласились, что конфликт на Украине якобы представляет собой «глобальную войну», которая повлияла на продовольственную и энергетическую безопасность, так и суверенитет, передает ТАСС.
Кроме того, премьер-министр и вице-президент Харрис осудили те страны, которые оказывают политическую или военную поддержку действиям Путина.
Также обсуждалась активизация международных усилий для помощи Украине, чтобы обеспечить Киеву победу и найти способ гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе.
Сунак и Харрис также подняли тему сотрудничества своих стран по линии оборонного партнерства AUKUS, который предполагает, что Австралия с помощью американских и британских технологий построит восемь атомных подводных лодок.
Ранее вице-президент США Харрис заявила о мобилизации Запада для помощи Украине.
Российские войска за сутки уничтожили более 600 украинских военных
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Вооруженные силы России на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили за сутки более 605 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника. За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и боевая машина РСЗО «Град».
Отмечается, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.
В Минобороны сообщили, что на Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии, тяжелых огнеметных систем и наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Терны ДНР, Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества. За сутки потери противника составили свыше 200 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20.
В пресс-службе добавили, что на Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.
В сообщении говорится, что в районе населенного пункта Первомайское ДНР вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». В районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой Народной Республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
Как указали в ведомстве, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 70-ти военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники.
В Минобороны уточнили, что на Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожены до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».
«Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118-ти районах», – говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что вредствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое ДНР, Голиково, Кузьмино, Рубежное, Житловка ЛНР и города Херсон.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники», – указали в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщали, что активными действиями, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Лимана Первого, Гряниковки, Берестового Харьковской области и Новоселовского ЛНР.
Боррель назвал ЕС армией Украины
Боррель: Евросоюз – это армия Украины
Евросоюз – это армия Украины, поскольку этот конфликт является угрозой европейской безопасности, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, Боррель заявил, что Евросоюз – это армия Украины, поскольку эта война – это вызов европейской безопасности, поэтому важно, чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы, передает ТАСС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
Орбан счел необходимыми переговоры России с США, а не с Украиной
Орбан заявил о необходимости переговоров между Россией и США для завершения конфликта на Украине
Переговоры о мире на Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
Орбан заявил, что «переговоры будут идти не между русскими и украинцами». По его словам, на Украине наступит мир после переговоров «американцев и русских». Он полагает, что такие переговоры неизбежны, но чем позднее они стартуют, тем «большую цену должны будут заплатить все», передает РИА «Новости».
Напомним, США заявляют, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский, который должен получить возможность «действовать с позиции силы».
Белый дом не исключил обращения Байдена к Путину
Кирби не исключил обращения Байдена к Путину в ходе визита в Польшу
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Речь главы американского государства Джо Байдена, приуроченная к годовщине начала специальной военной операции России на Украине, может включать обращение к российскому лидеру Владимиру Путину и народу России, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
Выступление должно состояться в ходе визита Байдена в Польшу, где у него запланированы встречи с лидерами восточноевропейских стран НАТО. Кирби заявил: «Я бы подозревал, что вы услышите от него послание господину Путину и российскому народу», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Байден решил посетить Польшу в свете годовщины российской СВО на Украине. СМИ предположили, что он попытается оказать давление на европейских лидеров в вопросе ужесточения позиции в отношении России. Высказывалось предположение, что в Польше Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но Белый дом заявил, что пока таких планов нет.
Боррель: Украина стала членом европейской семьи
Боррель: Украина уже стала членом европейской семьи, но не вступит в ЕС за одну ночь
Украина уже стала членом европейской семьи, осталось только институционализировать это решение, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Как заявил Боррель в Мюнхене на конференции по безопасности, Украина стала членом европейской семьи, потому что ее бомбят, осталось институционализировать это решение, но при этом это не произойдет за одну ночь, поскольку необходимо соответствовать всем требованиям, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира.
Напомним, Боррель в Брюсселе по прибытии на встречу министров обороны НАТО пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира.
Минобороны опровергло сообщения об увольнении боевых офицеров ДНР и ЛНР
В Минобороны опровергли увольнение офицеров армейских корпусов ЛНР и ДНР после вхождения в состав ВС РФ
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Сообщения об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав Вооруженных сил России не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что с 1 января 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в состав ВС РФ.
В Минобороны подчеркнули, что информация о якобы увольнении после принятия в состав российских Вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности.
Отмечается, что ни одного приказа Минобороны России об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось.
«Все военнослужащие данных соединений, принятые в состав Вооруженных сил РФ с 1 января т. г., достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции», – говорится в сообщении.
Ранее в Сети распространилась информация, что Эдуард Басурин был уволен из армии из-за «неправильно бюрократически оформленного звания». Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что увольнение ожидает и многих других командиров, не соответствующих требованиям по состоянию здоровья и возрасту и не имеющих военного образования, пишет РБК.
Позже Эдуард Басурин заявил, что больше не является официальным представителем народной милиции ДНР, он пенсионер.
Песков: Заявления Нуланд об «ударах по Крыму» подчеркивают роль США как главного провокатора
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Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме, как законной военной цели для Киева, подчеркивают роль Штатов как главного провокатора международной напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что «госпожа Нуланд относится к очень обширному стану наиболее агрессивных «ястребов» в американской политике», передает РИА «Новости».
«Это хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий. Она лишний раз подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», – добавил он в интервью, отрывок из которой опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Напомним, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, назвав их «законными целями». При этом, по данным СМИ, глава Госдепа Энтони Блинкен давал понять, что Вашингтон не подталкивает активно Киев к тому, чтобы попытаться занять Крым, считая это пересечением российской «красной линии».
НАТО отклонило просьбу Украины о кассетных и фосфорных боеприпасах
Столтенберг отклонил просьбу украинского министра Кубракова о поставке кассетных и фосфорных боеприпасов
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отклонил просьбу Киева о поставке кассетных бомб и фосфорных боеприпасов. Глава комитета Бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер («Зеленые») осудил желание Украины получить фосфорные и кассетные бомбы.
На полях Мюнхенской конференции министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков попросил передать его стране запрещенные во многих странах кассетные снаряды и фосфорные боеприпасы, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTL.
Кубраков заявил, что не видит причин не использовать их в ходе конфликта на «государственной территории» Украины, передает ТАСС.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба при этом заявил, что Украина не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам.
Столтенберг сказал, что альянс «не рекомендовал и не поставлял эти виды оружия». Он подчеркнул, что страны НАТО передают «артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы».
Хофрайтер заявил: «Украина требует всего. И это требование я считаю ошибочным». Он счел желание Киева получить такие боеприпасы «неумным» и невыполнимым. Хофрайтер связывает заявление Украины с задержкой в поставке танков. Он подчеркнул, что если Киев «что-то требует, это не означает, что это надо выполнять».
Напомним, издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС заявляло, что Анкара с ноября поставляет Киеву кассетные боеприпасы американского образца. Турция назвала подобные обвинения ложью.
Российская артиллерия уничтожила американскую РЛС под Херсоном
Источник: Артиллеристы уничтожили РЛС AN/TPQ производства США под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинскую подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ в районе села Дарьевка под Херсоном, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщил сообщил источник РИА «Новости» в районе Дарьевки артиллерия ВС России уничтожила РЛС AN/TPQ 36, перевозивший ее «пикап» и четверых украинских боевиков.
Также минувшей ночью в Херсоне, в районе Камышаны, артиллерия России уничтожила гаубицу МСТА-Б с расчетом и боекомплектом.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.