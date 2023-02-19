Россия осудила удары Израиля по Сирии

Москва решительно осуждает удары Израиля по Дамаску и окрестностям, так как это грубые нарушения норм международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД призвали израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона, говорится на сайте министерства.

«Исходим из того, что продолжение подобной порочной практики абсолютно неприемлемо, особенно в условиях, когда многие страны мира, включая Россию, активно помогают Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения, направляя туда своих спасателей, медиков и гуманитарные грузы», – говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Сирии сообщило, что Израиль «совершил воздушную агрессию ракетными очередями со стороны оккупированных Голанских высот». Ударам подверглись в том числе и районы, населенные мирными жителями. Ведомство добавило, что погибли пять человек, включая военного, пострадали 15 мирных жителей, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Позже стало известно, что пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщения о ракетной атаке израильских ВВС на юго-западные районы Дамаска.