Песков усомнился в посещении Байденом Минска по просьбе Лукашенко

Песков: Байден вряд ли согласится посетить Белоруссию по просьбе Лукашенко

Президент США Джо Байден вряд ли примет предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Минск, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что это инициатива белорусского президента. Он напомнил, что в Белом доме подтверждали, что Байден не собирается делать никаких остановок, кроме как в Польше. В связи с этим президент США вряд ли откликнется на предложение Лукашенко, передает РИА «Новости».

При этом президент России Владимир Путин всегда готов к диалогу с Минском.

Ранее Лукашенко предложил встретиться с президентом Байденом, как вариант, вместе с Путиным.

В пятницу Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным.