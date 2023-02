На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение Число жертв землетрясения в Турции превысило 38 тыс. человек Управление по чрезвычайным ситуациям Турции: Число погибших в результате землетрясений увеличилось до 38044 человек 17 февраля 2023, 00:58 Текст: Антон Никитин

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции превысило 38 тыс. человек, сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции. Как информировало ведомство, согласно последней информации, в общей сложности 38044 человека погибли в результате землетрясений в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге, передает ТАСС. В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции также сообщили, что с момента первого землетрясения в регионе произошло более 4,7 тыс. повторных подземных толчков. Тем временем Анатолийское агентство сообщило, что в пятницу, на 11-е сутки после разрушительных землетрясений, спасатели вытащили из-под завалов на юго-востоке Турции 12-летнего ребенка – мальчик по имени Осман был спасен на 260-й час поисково-спасательных работ. Кроме того, на 258-й час поисково-спасательных работ спасатели вытащили из-под завалов женщину по имени Неслихан Кылыч. Накануне на юго-востоке Турции произошло новое землетрясение. Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, за которыми последовали тысячи афтершоков. Российские и украинские футболисты устроили драку в турецком отеле Российские и украинские футболисты устроили драку в турецком отеле Royal Seginus 14 февраля 2023, 10:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Спортсмены футбольного клуба «Шинник» из Ярославля и украинского «Миная» устроили драку в турецкой гостинице Royal Seginus. О произошедшем сообщил ярославский клуб, пообещав выпустить официальное заявление, передает РИА «Новости». Как сообщает «Чемпионат», конфликт зародился вечером 13 февраля, когда представители украинского клуба подошли к начальнику ярославского «Шинника» и потребовали спеть гимн Украины. Тот отказался и предложил украинцам выйти на улицу, чтобы «разобраться раз на раз». На этой стадии конфликт смогли приостановить сотрудники отеля. Однако позже несколько футболистов «Миная» столкнулись в лифте с игроком «Шинника» и избили россиянина. На этаже, куда приехал лифт, стояла группа футболистов из ярославской команды. Увидев избитого одноклубника, они также полезли в конфликт – завязалась массовая драка. Отмечается, что в отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь. Позднее стало известно, что подравшиеся на сборе в Турции футболисты «Шинника» из Ярославля и украинского клуба «Минай» будут расселены. В отеле Royal Seginus подтвердили факт произошедшей потасовки, как отметил источник, сейчас решается, какая именно команда будет переселена в другой отель. Генеральное консульство России в Анталье между тем сообщило, что выясняет обстоятельства конфликта между футболистами. Дипломаты также подтвердили инцидент, в данный момент выясняется, пострадали ли кто-то из россиян. Официальных обращений от граждан России в консульство пока не поступало. Российский «Шинник», который выступает в Первой лиге, проводит в Анталье третий зимний сбор. «Минай», названный в честь села в Закарпатской области, играет в Украинской премьер-лиге. Ранее российский турист в турецкой Аланье избил пьяного 57-летнего украинца, который после этого впал в кому. МИД не увидел нерешаемых задач для поставки Турции С-400 Директор департамента МИД России Пилипсон не увидел нерешаемых задач для поставки Турции С-400 14 февраля 2023, 07:57

Российская сторона не видит нерешаемых задач на пути реализации проекта поставки Турции второго полка ЗРК С-400, сообщил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. Пилипсон отметил, что в таком «чувствительном вопросе» требуется «информационная гигиена», которая позволит избежать «ущерба национальным интересам» как России, так и Турции, передает РИА «Новости». В МИДе напомнили, что ряд стран ввели против России «целый веер» санкций, но «не для защиты демократии и прав человека», а в попытке избавиться от конкурента на рынке вооружений. Кроме того, Пилипсон сказал, что вопрос взаиморасчетов в рамках поставок С-400 вряд ли должен подвергаться популярному освещению. Напомним, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил летом, что контракт на поставку второго полка С-400 подписан и начал реализовываться. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от С-400. В фундаменте разрушенного дома в Турции нашли амулеты от сглаза 14 февраля 2023, 18:31

В фундаменте одного из зданий в Турции нашли обрезки газет, пенопласт и трещины, сообщили местные телеканалы. Эксперты провели исследование образцов бетона из здания в стамбульском районе Кадыкей, его состав изучили в лаборатории, передает «Мир 24» со ссылкой на турецкий NTV. В составе нашли вырезки газет, пенопласт и амулеты от сглаза, многочисленные трещины. Отмечается, что некачественный бетон в городах на юго-востоке страны мог привести к многочисленным жертвам в результате землетрясения. Специалисты высказывают опасения, что в случае землетрясения в Стамбуле и окрестностях это приведет к печальным последствиям, так как город не готов к подобным испытаниям. Напомним, число жертв землетрясения в Турции превысило 32 тыс. человек, в спасении людей там участвуют российские мобильные поисковые группы экстренного реагирования. Число погибших в Турции в результате землетрясения превысило 35 тысяч 14 февраля 2023, 21:14

Общее число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции составило 35 418, заявил президент республики Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров в Анкаре. По его словам, масштабы и разрушительные последствия в Кахраманмараше стали исключительным природным явлением. Ранеными считаются 105 505 граждан, передает ТАСС. Также президент сообщил, что власти страны предоставят семьям погибших помощь в размере 100 тыс. турецких лир (5300 долларов США). Сейчас в 10 пострадавших провинциях Турции продолжаются спасательные работы, разбираются завалы. Ранее Эрдоган сообщил, что удалось спасти из-под завалов более 8 тыс. граждан. Российские спасатели нашли кастрюлю со 150 тыс. долларов под завалами в Турции В ходе разбора завалов в жилом доме в Турции российские спасатели обнаружили кастрюлю со 150 тыс. долларов 14 февраля 2023, 06:57

Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции нашли кастрюлю, в которой было 150 тыс. долларов 100-долларовыми купюрами, сообщило МЧС России. Обнаруженные средства под опись передали местной полиции, передает РИА «Новости». Напомним, в результате землетрясения в Турции погибли свыше 31 тыс. человек. В стране работают мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России. Взрыв произошел у ног главы Минздрава Турции Ahaber: Взрыв прогремел у ног главы Минздрава Турции Коджа во время общения с медиками 16 февраля 2023, 11:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Пламя полыхнуло рядом с главой Минздрава Турции, когда он разговаривал с медиками в зоне землетрясения, сообщили турецкие СМИ. Как передает канал AHaber, во время общения министра здравоохранения Турции с врачами в стоящей рядом «буржуйке» взорвался (ВИДЕО) уголь, передает РИА «Новости». В результате инцидента никто не пострадал. Ранее президент республики Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров в Анкаре сообщил, что общее число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции составило 35 418 человек. В Турции на 10-е сутки после землетрясения спасли двух женщин и двоих детей 15 февраля 2023, 19:04 Текст: Ольга Иванова

Спасатели вытащили из-под завалов четырех человек на юго-востоке Турции, с момента землетрясения пошли 10-е сутки, сообщает Анатолийское агентство. В провинции Кахраманмараш была спасена 42-летняя женщина. В провинции Хатай были спасены женщина и двое детей, сообщает ТАСС. Ранее президент республики Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров в Анкаре сообщил, что общее число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции составило 35 418 человек. Генпрокуратуру попросили проверить работающих в России турецких застройщиков Генпрокуратуру попросили проверить работающих в России застройщиков из Турции 14 февраля 2023, 13:16 Текст: Алексей Дегтярёв

Генпрокуратуру России попросили проверить работающих в стране турецких застройщиков после землетрясения в Турции, сообщил представляющий интересы родственников погибших при обрушении крыши спорткомплекса «Трансвааль-парк» в 2004 году адвокат Игорь Трунов. Адвокат обратился к генпрокурору Игорю Краснову как представитель потерпевших и родственников погибших в «Трансвааль-парке» в 2004 году, сказал Трунов в беседе с ТАСС. В заявлении он попросил принять меры прокурорского реагирования и организовать проверку качества строительства объектов, построенных и строящихся в России турецкими застройщиками. Также, по его словам, нужно решить вопрос о возбуждении дел и наложить арест на имущество и активы турецких компаний для обеспечения возмещенного вреда, причиненного россиянам в Турции и России. Трунов пояснил, что в России работают 13 крупных турецких застройщиков, строивших объекты в пострадавших от землетрясения Турции районах. Жертвами землетрясения в Турции стали более 31 тыс. человек. В стране работают мобильные поисковые группы экстренного реагирования российского МЧС. В Турции сообщили о планах главы МИД Армении приехать в пострадавшие районы 14 февраля 2023, 21:54 Текст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправится с визитом в Турцию 15 февраля и посетит пострадавшую от землетрясений провинцию Адыяман. В заявлении турецкого МИД сообщается, что Мирзоян приедет в Турцию, чтобы проявить солидарность с пострадавшей от землетрясения страной и выразить соболезнования в связи с катастрофой, передает ТАСС. Кроме того, Мирзоян посетит Адыяман, где ведутся работы армянского поисково-спасательного отряда, отметили в дипведомстве. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону сообщил президенту Турции Тайипу Эрдогану, что спасательные силы Армении отправились в зону бедствия. Между тем, общее число погибших в результате мощного землетрясения на юго-востоке Турции во вторник составило 31 тыс. 974 человека

Группировка МЧС завершает поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии и будет выведена из зоны бедствия, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. Он пояснил, что к разбору завалов в пострадавших районах привлечена тяжелая техника, поэтому президент России Владимир Путин принял решение о выводе группировки российских спасателей, передает ТАСС. Напомним, число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 тыс. 643 человек Россия передала пострадавшим в Турции и Сирии гуманитарную помощь, также российские военные и спасатели помогали разбирать завалы. Новости СМИ2 Число жертв землетрясения в Турции превысило 36 тыс. человек 16 февраля 2023, 12:13

Количество погибших в Турции из-за землетрясений превысило 36 тыс. человек, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям страны (АФАД). К данному моменту насчитывается 36 тыс. 187 жертв стихийного бедствия, 108 тыс. 68 человек пострадали, передает ТАСС со ссылкой на АФАД. К данному моменту в стране на время переселили в другие регионы из регионов бедствия свыше 216 тыс. человек. До этого турецкий президент Тайип Эрдоган завялял о 35 418 погибших в результате землетрясения. Эрдоган заявил о 8 тыс. спасенных из-под завалов 14 февраля 2023, 13:21 Текст: Алексей Дегтярёв

В Турции после землетрясения спасли 8 тыс. человек, находившихся под завалами, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган во вторник. Число погибших по мере разбора завалов растет, пока удалось спасти 8 тыс. человек, пострадали свыше 81 тыс. человек, заявил Эрдоган, передает ТАСС. Большая часть пострадавших уже выписалась из больниц. Напомним, количество погибших при землетрясении в Турции превысило 31 тыс. человек. Новости СМИ2 Юрист оценил шансы ФК «Шинник» получить компенсацию с турецкого отеля Юрист Юкщша оценил перспективы иска ФК «Шинник» к турецкому отелю из-за драки с украинцами 16 февраля 2023, 18:22

Турция напрямую заинтересована в российских гражданах, поскольку они являются источником доходов страны, поэтому пойдет на выплату компенсации, заявил газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор Янис Юкша, комментируя намерение юристов российского футбольного клуба «Шинник» обратиться к турецкому отелю из-за нападения украинцев. Юристы ярославского футбольного клуба «Шинник» готовят документы для обращения в турецкий отель в Анталье, где члены российского футбольного клуба подверглись провокации со стороны игроков украинского «Миная». Уточняется, что на данную процедуру понадобится какое-то время. «Есть команда «Шинник». Люди, которые подписали контракты с этой командой, находятся под юрисдикцией самой команды, поэтому совершенно не важно, обращались ли члены клуба в медучреждение, писали ли претензии или нет. Сторона российского клуба составляет обращение о том, что в отношении футболистов этого клуба совершенно некое незаконное действо, если оно имеет место быть», – говорит Юкша. Он подчеркивает, что в СМИ уже была зафиксирована информация о том, что в турецком отеле произошла драка между российскими и украинскими футболистами. В связи с этим, необходимо оценить видеозапись инцидента, которая скорее всего есть, поскольку драка произошла в лифте – общественном месте. Также в данном деле для получения максимальной компенсации необходимо собрать показания свидетелей произошедшего, например, сотрудников отеля, в свободной форме. Немаловажно зафиксировать и телесные повреждения, которые были получены в драке. Специалист обращает внимание на то, что под «телесными повреждениями» подразумеваются не только нанесение вреда здоровью, но и побои, к которым также относятся случаи, когда человека хватают за руку, причиняя ему боль, но не оставляя очевидных следов. «Уверен, что в любом случае Турция напрямую заинтересована в российских гражданах, поскольку они являются источником доходов страны, поэтому пойдет на выплату компенсации. Тем более, случилась трагедия и Турция будет остро нуждаться в средствах для восстановительных работ. Поэтому она напрямую заинтересована в том, что российские граждане, организации нашей страны, в том числе футбольные клубы, как можно чаще посещали эту страну, оставляли там свои денежные средства, которые в качестве налогов перейдут в турецкий бюджет», – рассуждает эксперт. Он подчеркивает, что поддерживает также обращение в полицию со стороны клуба, поскольку такового от российских граждан могло и не поступить исходя из специфики их контрактов с ФК. И даже если будут некие отказы, есть система обжалований, которую непременно надо соблюсти, по мнению специалиста. «Если в данном случае видео или показания сотрудников отеля, самих футболистов и так далее укажут на то, что те или иные лица виновны, то здесь можно потребовать привлечения данных лиц к ответственности, возможно к уголовной, если оно является таковым по турецким законам, а находились все участники на территории Турции. Также в любом случае можно требовать определенных действий, например, применить санкции, депортировать тех лиц, которые совершили правонарушения от административного до уголовного на территории страны», – сетует Юкша. Кроме того, украинская организация может на добровольной основе принести извинения членам российского клуба за отвратительное поведение футболистов «Миная», а также компенсировать некие денежные средства, которые удовлетворят сторону потерпевших. «В данной ситуации не столь важен размер моральной компенсации, сколько наказание лиц, которые ведут себя недолжным образом», – заключил правозащитник. 14 февраля в одной из турецких гостиниц произошла драка между спортсменами футбольного клуба «Шинник» из Ярославля и украинского «Миная». Уточняется, что конфликт был спровоцирован украинской стороной. Он зародился из-за того, что представители украинского клуба подошли к командующему ярославским клубом и попросили спеть гимн Украины, россиянин отказался. Время спустя несколько футболистов «Миная» столкнулись в лифте с игроком «Шинника» и избили его, позже к драке присоединились другие члены российского клуба. В генконсульстве России в Анталье подтвердили, что конфликт между футбольными командами России и Украины в отеле турецкой Антальи был спровоцирован неадекватным поведением украинцев. Врач ярославского «Шинника» Гарегин Агаханян рассказал о характере травм, которые получили в драке российские игроки. В Турции число жертв землетрясения выросло до 31 тыс. 974 человек 14 февраля 2023, 14:12 Текст: Кристина Цыцура

Общее число погибших в результате мощного землетрясения на юго-востоке Турции во вторник составило 31 974. Об этом сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает РИА «Новости». Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в несколько часов. Сразу после последовали афтершоки, что привело к массовым разрушениям зданий в 10 провинциях республики, где позже на три месяца ввели режим ЧС. Также пострадали регионы соседней Сирии. Ранее президент страны Реджеп Эрдоган сообщил, что из-под завалов спасли 8 тыс. граждан. Новости СМИ2 На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о новом землетрясении магнитудой 5,1 на юго-востоке страны 16 февраля 2023, 23:33 Текст: Антон Никитин

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на юго-востоке Турции, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км в Средиземном море и находился на удалении около 5 км от турецкого побережья, в районе провинции Хатай. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, передает ТАСС. Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений, за которыми последовали сотни афтершоков, в результате, по последним данным, погибли более 36 тыс. человек, свыше 108 тыс. человек пострадали.