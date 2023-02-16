Американист: Байден использует тему дефолта США для запугивания оппонентов

Американист Дудаков: Тема дефолта используется Белым домом в качестве рычага давления на республиканцев

Белый дом не хочет идти на компромисс с республиканцами по вопросу повышения потолка госдолга. И потенциальный дефолт используется администрацией Байдена для запугивания политических конкурентов. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил американист Малек Дудаков. Ранее президент США Джо Байден заявил, что не допустит объявления дефолта в стране.

«Тема дефолта в реальности выгодна Белому дому. Администрация Байдена не желает договариваться с республиканцами, которые отказываются повышать потолок госдолга. В ответ на это в обществе запускаются слухи о возможной экономической катастрофе в обозримом будущем», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

«Белый дом пытается устрашить население, чтобы надавить на политических оппонентов. Подобная демагогия для Вашингтона типична. На самом деле, обе стороны прекрасно понимают, что дефолт стал бы колоссальным ударом для всей страны. В связи с этим рано или поздно, но компромисс будет найден», – отмечает эксперт.

«Американцы уже привыкли к подобной тактике ведения переговоров в местной политике. Я бы сказал, что происходящие трения в «столичном пузыре» на Штаты влияют достаточно слабо. Другое дело, что правящая верхушка может «заиграться» и не успеть договориться к июлю. Тогда, конечно, реакция со стороны социума будет очень серьезной», – подчеркивает собеседник.

«В принципе, действия Байдена в этом разрезе достаточно понятны. Он должен контролировать переговорный процесс, чтобы тот не зашел слишком далеко. К лету политики успеют принять компромиссное решение. В выигрыше будут все – Белый дом отчитается, что социальные гарантии сохранены, а республиканцы заявят об успешном сокращении расходов», – считает эксперт.

«Для реального сокращения дефицита бюджета Вашингтону необходимо, что называется, «резать по живому». На такое сейчас никто не способен. Таким образом, дефолта избежать хотя и удастся, но проблемы госбюджета сохранятся», – резюмирует Дудаков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не допустит объявления дефолта в стране. По его словам, подобное развитие событий стало бы катастрофой для Соединенных Штатов. Глава Белого дома отметил, что Конгресс, как и в прошлом, должен одобрить повышение потолка госдолга без каких-либо условий.

Во время выступления глава администрации США напомнил, что в марте он намерен представить собственный проект бюджета на следующий финансовый год, который якобы позволит сократить дефицит федерального бюджета на 2 трлн долларов в течение десяти лет.

Президент также обвинил республиканцев в Палате представителей в намерении «взять экономику США в заложники». Он пояснил, что они не собираются оплачивать государственный долг Вашингтона, если Байден не согласится с их экономическими планами. При этом он подчеркнул, что этот долг сформировался не за один или два последних года. По его словам, эти обязательства накопились за 200 лет.

Накануне Бюджетное управление Конгресса предупредило, что Соединенным Штатам между июлем и сентябрем грозит дефолт в случае исчерпания наличных средств у Минфина США и отсутствия решения о повышении потолка госдолга.

При этом 19 января Министерство финансов Штатов задействовало чрезвычайные меры для недопущения дефолта государства по своим обязательствам в связи с достижением установленного законом потолка госдолга на уровне 31,4 трлн долларов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД