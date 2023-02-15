Начался прием заявок на конкурс «Моя страна – моя Россия»

Стартовал прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» в качестве эксперта. К участию приглашаются специалисты из всех регионов Российской Федерации.

В 2023 году конкурсу «Моя страна – моя Россия» исполнилось 20 лет. На протяжении двух десятилетий квалифицированные эксперты из разных индустрий реализуют экспертизу проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Каждую заявку проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорных оценок назначается дополнительная экспертиза. Кроме того, по правилам проекта эксперты не могут проверять заявки своих регионов – это может обеспечить объективность оценки.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель экспертного совета конкурса Лилия Гумерова напомнила, что руководит советом четыре года, и отметила, что наблюдает рост сообщества и его укрепление.

«Ежегодно растет число конкурсантов, увеличивается и количество специалистов, оценивающих их проекты. Экспертная оценка – особый труд, справиться с которым смогут лишь настоящие профессионалы. Приступить к ней смогут лишь кандидаты, успешно прошедшие обучение и квалификационный отбор – специалисты из сферы образования и бизнеса, науки и медицины, молодежной политики и социальной сферы. Именно им предстоит осуществить оценку проектов, поступивших от участников конкурса 2023 года. Приглашаем всех желающих стать частью нашего сообщества», – сказала она.

В 2023 году конкурс проходит в 15 номинациях, которые охватывают практически весь спектр вопросов социально-экономического развития российских городов и сел. Старт юбилейного сезона конкурса «Моя страна – моя Россия» для авторов проектов был объявлен 2 февраля в Совете Федерации. Спустя две недели после начала заявочной кампании на конкурс пришло более 15 тыс. авторских инициатив.

Первый заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов подчеркнул, что конкурс объединяет большое сообщество неравнодушных граждан, в том числе педагогов и специалистов, ученых, развивающих различные отрасли.

«В 2022 году поступило более 3100 заявок на участие в конкурсе в качестве экспертов. Уверены, что в юбилейном XX сезоне мы превзойдем и эту отметку. Кроме того, в этом году мы ждем активного участия жителей новых территорий Российской Федерации», – пояснил он.

Стать экспертом конкурса может профессионал по профилю одной из тематических номинаций конкурса или в области социального проектирования и педагогического сопровождения проектной деятельности детей и молодежи, занимающий активную жизненную позицию и придерживающийся ценностям, на которые ориентирован конкурс «Моя страна – моя Россия».