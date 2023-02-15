В конкурсе «Лидеры возрождения. Херсонская область» определились полуфиналисты

Подведены итоги дистанционного этапа конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область», который включал в себя комплексное онлайн-тестирование и оценку эссе.

Письма в личный кабинет с приглашением на полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область» получили 88 участников. Они показали наиболее высокие результаты дистанционного тестирования и экспертной оценки эссе, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Следующий этап для полуфиналистов – очные испытания, по итогам которых будут определены участники финала конкурса. Конкурсантов, получивших приглашение в полуфинал, поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Следует поздравить всех, кто с честью прошел дистанционный этап конкурса и получил приглашение в полуфинал. Вы прошли строгий и непредвзятый конкурсный отбор среди наиболее активных и компетентных людей региона. Впереди очный этап, где мы сможем познакомиться лично. Хочется поддержать и тех участников, которые не прошли в полуфинал. Не считаю вас проигравшими, потому что в подобных мероприятиях не бывает проигравших. Вы получили независимую оценку своих навыков и компетенций и теперь сможете заниматься дальнейшим развитием. И конечно, вам найдется место в строительстве мирного будущего Херсонской области в составе России», – сказал Сальдо.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что вышедшие в полуфинал участники конкурса – это основа будущей команды возрождения региона. «Главное богатство региона – это люди. Можно много говорить об экономике, социальной сфере, но если большие планы некому будет реализовывать, то начинания не будут успешными. Задача конкурса и состоит в том, чтобы собрать наиболее компетентных и талантливых людей региона. Те 88 полуфиналистов, которые определены, – это основа будущей команды возрождения Херсонской области. Это люди, от которых напрямую зависит будущее региона. Дальнейшие очные этапы конкурса позволят объединить усилия участников, создадут из них команду единомышленников», – сказал он.

Как отметил исполнительный директор конкурсов «Лидеры возрождения» Антон Сериков, среди полуфиналистов люди самых разных социальных групп, представители всех основных сфер деятельности.

«Среди полуфиналистов есть люди, проживающие в Херсонской области, и те, кто вынужден был уехать, но сохранил связь с родной землей. Конкурс дал им возможность объединиться, чтобы работать на благо региона. В полуфинал прошли люди с колоссальным управленческим опытом и те, кто только начинает путь руководителя, развивает профессиональные навыки и лидерские качества. Конкурс поможет им в этих начинаниях», – отметил Сериков.