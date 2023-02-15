В Крыму зафиксировали массированную информатаку со стороны Киева

В Крыму зафиксировали массированную информационную атаку со стороны Киева

Последние несколько дней фиксируется массированная информационная атака на полуостров со стороны Киева, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что самые безобидные заголовки пестрят фразами «Семьи массово выезжают из Крыма», «Боеприпасы складируют на гражданских объектах», «Концлагеря для украинских детей», «В Крыму спад промышленности».

Крючков отметил, что доказательной базы под этим вбросами, конечно, нет, а весь этот «бред озвучивают непонятные люди, которых подписывают экспертами, советниками и политологами».

Советник главы Крыма добавил, что такая активность Киева обусловлена попыткой сместить внимание с их проблем на фронте и создать на полуострове пятую колонну.

«Не выйдет. В Крыму хорошо знают, чего стоит киевская пропаганда», – заверил Крючков.

Ранее сообщалось, что ВСУ собираются через наступление в Запорожской области предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым.