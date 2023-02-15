В Крыму зафиксировали массированную информатаку со стороны Киева

|
15 февраля, среда | Последнее обновление — 14:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров сравнил ложь Запада про «Северные потоки» и Минские соглашения
Разделы
Тема НЛО может стать новым сюжетом всемирного апокалипсиса, который придет на смену COVID-19, оспе обезьян или новому «тектоническому оружию», которое якобы было использовано в Турции (да-да, такие версии тоже есть).
Подробности...
Надо понимать, что мы имеем дело с людьми, в общем-то, абсолютно сумасшедшими. Но печальный факт в том, что именно они захватили власть в крупнейшей стране западного мира и держат сегодня в заложниках весь мир.
Подробности...
Последние 20 лет польские власти постоянно создавали для немцев проблемы и мешали стабилизации Европы вокруг ее экономического «ядра». При этом Польша всегда была самым крупным получателем дотаций из ЕС. Для Берлина выплаты Варшаве – это «дань», которую они выплачивают США, содержа американского сателлита.
Подробности...
Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...
Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...
В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Крыму зафиксировали массированную информатаку со стороны Киева
В Крыму зафиксировали массированную информационную атаку со стороны Киева
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Последние несколько дней фиксируется массированная информационная атака на полуостров со стороны Киева, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что самые безобидные заголовки пестрят фразами «Семьи массово выезжают из Крыма», «Боеприпасы складируют на гражданских объектах», «Концлагеря для украинских детей», «В Крыму спад промышленности».
Крючков отметил, что доказательной базы под этим вбросами, конечно, нет, а весь этот «бред озвучивают непонятные люди, которых подписывают экспертами, советниками и политологами».
Советник главы Крыма добавил, что такая активность Киева обусловлена попыткой сместить внимание с их проблем на фронте и создать на полуострове пятую колонну.
«Не выйдет. В Крыму хорошо знают, чего стоит киевская пропаганда», – заверил Крючков.
Ранее сообщалось, что ВСУ собираются через наступление в Запорожской области предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым.
В Польше назвали делом времени вопрос поставок Украине истребителей
Глава Минобороны Польши заявил о скором решении вопроса поставок Украине истребителей F-16
Страны НАТО в скором времени могут принять решение об отправке Киеву боевых самолетов, заявил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Он добавил, что этот вопрос, как и поставки танков и системы ПВО Patriot, «требует давления на союзников», передает ТАСС.
Блащак добавил, что настроен оптимистично, вспоминая прошлый опыт. Он добавил, что в Варшаве понимают, что польский потенциал в этом вопросе ограничен.
Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что западные истребители будут уничтожены российскими средствами ПВО за два-три месяца.
Киевские боевики расстреляли направлявшихся в Угледар медиков
Киевские боевики расстреляли направлявшуюся в Угледар для эвакуации раненых группу медиков
ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков, которые направлялись к городу для эвакуации раненых, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Он отметил, что киевские боевики в очередной раз совершили бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок, несмотря на опознавательные знаки медслужбы, передает ТАСС.
Ранее стало известно о расстреле пророссийских жителей в Купянске Харьковской области.
Также широко известен случай пыток и расправы над российскими десантниками, попавшими в плен к «Грузинскому легиону» в ходе отступления из Киевской области.
В ноябре стало известно о казни пленных в Макеевке.
WSJ: Тяжелые потери под Артемовском подорвут доверие украинцев и Запада к Зеленскому
|
|
Уровень доверия к украинскому президенту Владимиру Зеленскому может серьезно снизиться, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут окружены в Артемовске (украинское название – Бахмут), говорится в статье издания The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что если украинские солдаты будут окружены и понесут тяжелые потери, это может подорвать доверие к администрации президента Владимира Зеленского внутри Украины и за рубежом, передает ТАСС.
Отмечается, что масштабы потерь украинской стороны тщательно скрываются, но решение Москвы мобилизовать около 300 тыс. человек прошлой осенью дало России преимущество в живой силе.
Ранее украинские военные запретили въезд в Артемовск гуманитарным работникам и гражданским лицам. Уточняется, что ситуация в городе стала «слишком опасной» в связи с успешным продвижением российских войск. Подобное решение газета связывает с возможной подготовкой выхода ВСУ из населенного пункта.
Напомним, в воскресенье основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.
Киев перед Генассамблеей ООН намерен обвинить Россию в радиоактивном заражении Украины
Минобороны раскрыло подробности готовящейся информационной провокации Украины
|
|
Киев при поддержке США готовит провокацию с целью обвинения России в нарушении ядерной безопасности во время проведения СВО, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.
В заявлении говорится, что Киев при поддержке Запада готовит масштабную информационную провокацию («великое событие») для обвинения России в преддверии XI спецсессии Генассамблеи ООН в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции, сообщает телеграм-канал Минобороны.
Военное ведомство отмечает, что представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие «весомые доказательства», якобы подтверждающие, что в «результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале – апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины».
В МО отметили, что главной целью масштабной провокации киевского режима является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их «правильного» голосования в ООН в поддержку киевской «формулы мира», а также очередных инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для «поддержки Украины» и создания некоего «международного трибунала».
К подготовке «документальной основы» и так называемого независимого заключения о якобы «воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области» привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.
Отмечается, что в настоящее время норвежскими экспертами проведено «обследование» местности в районах, прилегающих к автодороге Киев – Припять, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия «радиоактивного заражения» данных территорий.
Кроме того, на основе сфабрикованных «опросов» персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые «доказательства» якобы «расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования» и вывоза российскими войсками «предметов, содержащих опасные радионуклиды», за пределы «зоны отчуждения», повлекшие «облучение населения временно оккупированных территорий».
Также сообщается, что в ходе продвижения лживой информации западным СМИ предписано «игнорировать под любыми предлогами» факт официального опровержения представителями МАГАТЭ и Пентагона 9 марта 2022 года заявления министра иностранных дел Украины Кулебы о якобы «сбое в системе охлаждения Чернобыльской АЭС» и «утечке радиации».
В МО напомнили, что многократные миссии МАГАТЭ на ЧАЭС (в апреле, июне, ноябре 2022 года и январе 2023 года) подтвердили нормальный – без каких-либо отклонений – радиационный фон на станции и окружающих территориях. Доклад МАГАТЭ о ситуации с ядерной безопасностью, физической ядерной безопасностью и гарантиями на Украине, подготовленный в сентябре 2022 года, также содержит вывод о стабильной радиационной обстановке на Чернобыльской АЭС.
Ранее Россия предупредила о подготовке украинскими спецслужбами масштабной провокации в Краматорске.
Нидерланды передумали передавать Украине танки
Welt сообщила о решении Нидерландов и Дании не участвовать в поставках танков Leopard 2 Украине
Хотя глава правительства Нидерландов Марк Рютте обещал Украине танки Leopard 2, нидерландские власти сообщили, что их страна не будет принимать участие в поставках, пишут СМИ.
Издание Welt направило соответствующие запросы в кабмины Нидерландов и Дании. Обе страны заявили, что не будут участвовать в поставках Leopard 2 Киеву. Нидерланды уточнили, что решение принималось в координации с Германией, передает ТАСС.
Напомним, Рютте обещал предоставить Украине 18 Leopard 2, арендованных у Германии. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия формирует коалицию стран, которые располагают танками Leopard 2А6, а Польша – Leopard 2А4.
ВСУ приступили к созданию эшелонированной обороны под Красным Лиманом
Марочко: ВСУ создают эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении
Новые фортификационные сооружения вооруженных сил Украины возводятся под Красным Лиманом, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что на Краснолиманском направлении ВСУ строят эшелонированную оборону. К инженерным работам, по его словам, привлекают не только военных, но также и гражданские муниципальные предприятия из Харькова, передает ТАСС.
Кроме того, ВСУ задействуют сельскохозяйственную технику частных фермерских хозяйств.
Во вторник Минобороны сообщало, что в течение суток на Краснолиманском направлении уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, а также установка реактивной системы залпового огня.
Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник говорил ранее, что Красный Лиман станет следующим пунктом, который будут освобождать российские силы после установления контроля над Северском.
Петиция о переименовании России в «Московию» набрала голоса для рассмотрения Зеленским
Петиция на сайте Зеленского о переименовании России в «Московию» набрала необходимое для рассмотрения число голосов
|
|
Петиция с инициативой дать России название «Московия» набрала на сайте офиса президента Украины необходимые для официального рассмотрения 25 тыс. голосов, сообщают информационные агентства.
По правилам платформы теперь президент Украины Владимир Зеленский должен дать официальный ответ на предложение, передает РИА «Новости».
Напомним, петицию разместили в конце ноября. В ней предлагается называть Россию и Российскую Федерацию «Московией» и «Московской Федерацией», заменив при этом и все производные.
Сам Зеленский заявлял, что нынешняя Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси. На Украине и раньше утверждали, что Россия якобы незаконно пользуется «украденным» государственным и географическим названием.
Отметим, что в отношении России не употреблялось название «Московское царство»: с конца XV века и до середины XVI использовалось название «Русское государство». Московией страну называли только в некоторых западных источниках наряду с обозначением «Россия».
В США допустили сдачу Украиной Артемовска
В Белом доме не исключили отступление ВСУ из Артемовска
Украинские войска могут оставить Артемовск, это допускают в Вашингтоне, однако окончательное решение об этом принимает Киев, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, украинцы сами решают, какие военные операции стоит проводить, передает ТАСС. Кирби добавил, что США не говорят Киеву, что делать, а что нет.
При этом он подтвердил, что российские силы продолжают добиваться в Артемовске постепенного прогресса. Кирби также заявил, что не может предполагать, как будут развиваться события в дальнейшем.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не намерены отдавать Артемовск без боя.
Раскрыты подробности конфликта российских и украинских футболистов в турецком отеле
Консульство РФ: Конфликт между футбольными командами в Анталье был спровоцирован украинцами
|
|
Конфликт между футбольными командами России и Украины в отеле турецкой Антальи был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны, россияне с жалобами в больницу не обращались, сообщили в генеральном консульстве России в Анталье.
Генконсульство подтвердило, что в понедельник вечером в отеле Royal Seginus произошел конфликт между футболистами ярославского «Шинника» и украинскими спортсменами. По данным российских дипломатов, которые выезжали на место драки, конфликт спровоцировали украинцы, полиция зафикисровала факт нарушения правопорядка, передает РИА «Новости».
В консульстве отметили, что конфликт был признан исчерпанным в связи с отсутствием претензий с обеих сторон, пострадавшим в драке россиянам помощь не понадобилась.
Между тем руководство «Шинника» на странице клуба в соцсети «ВКонтакте» подтвердило, что российские футболисты не являются инициаторами конфликта, они заступились за одноклубника, на которого напали.
После драки было принято решение расселить команды в разные отели. Директор клуба «Шинник» Сергей Кулаков заявил, что решение о переезде в другую гостиницу было принято командой добровольно, чтобы избежать подобных конфликтов впредь, передает ТАСС.
Ранее футболисты «Шинника» и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в турецкой Анталье, где проводят тренировочные сборы. СМИ сообщили, что конфликт зародился вечером 13 февраля, когда представители украинского клуба подошли к начальнику ярославского «Шинника» и потребовали спеть гимн Украины.
Российский «Шинник», который выступает в Первой лиге, проводит в Анталье третий зимний сбор. «Минай», названный в честь села в Закарпатской области, играет в украинской премьер-лиге.
Над Киевом заметили «неизвестный летающий объект»
Украинские СМИ со ссылкой на соцсети сообщили о «неизвестном летающем объекте» в небе над Киевом
В небе над Киевом заметили «неизвестный летающий объект в форме шара», сообщают украинские СМИ.
Информация об объекте распространяется в «киевских пабликах». Во вторник представитель командования воздушных сил страны Юрий Игнат сообщил, что над Украиной зафиксировано появление воздушных шаров, которые были запущены, по его словам, с российской территории, передает РИА «Новости».
Напомним, после китайского аэростата США сбили еще ряд неопознанных объектов. Власти Тайваня пожаловались на регулярные вторжения аэростатов армии Китая. Китайские СМИ рассказали о «цепочке светящихся шаров» над провинцией Хэйлунцзян. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил в запуске шаров над США не только Китай, но и Россию.
Вывезенное с Украины зерно скормили свиньям в Испании
EXXpress: Вывезенное с Украины зерно не отправили в Африку, а скормили свиньям в Испании
Страны третьего мира не получили зерно, вывезенное с территории Украины, сообщает обозреватель EXXpress Михаэль Кох. По его словам, вместо этого украинскую пшеницу скормили свиньям в Испании.
Кох в статье для австрийского издания EXXpress напомнил, как Евросоюз боролся за создание коридора для вывоза зерна с Украины морским путем, мотивируя свои усилия опасениями, что беднейшие страны могут столкнуться с голодом, однако пшеница туда почти не попала. Вместо этого ее в основном отправляли в Испанию, где она использовалась в качестве корма для свиноводства, сообщил обозреватель.
Автор публикации посетовал на то, что страны третьего мира так ничего и не получили, и причина этого, по его словам, кроется в финансовой выгоде киевских властей. «Объяснить такое безобразие просто: Испания заплатила больше денег, и Украина поставила», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Ранее Минсельхоз Турции сообщал, что только 5,4% от общего объема вывезенного с Украины в рамках «зерновой сделки» продовольствия доставлено бедным странам.
В ВСУ появилась бригада «Эдельвейс»
Зеленский присвоил бригаде вооруженных сил Украины наименование «Эдельвейс»
|
|
Украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде присвоено наименование «Эдельвейс», следует из указа президента Украины Владимира Зеленского. Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.
В указе, опубликованном на сайте президента Украины, говорится, что наименование «Эдельвейс» присвоено бригаде за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины».
Указанная бригада вооруженных сил Украины сформирована в октябре 2015 года, она участвовала в боях в Донбассе в 2016–2018 годах. В 2016 году в состав бригады были включены националистические формирования «Айдар» (запрещен в России) и «Донбасс», но через несколько месяцев их вывели из ее состава, передает ТАСС.
В германской дивизии «Эдельвейс» служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. В годы Второй мировой войны она воевала на Украине и на Северном Кавказе, принимала участие в захвате Польши и других европейских стран, в карательных операциях против партизан в Югославии, Чехословакии, Италии, Греции. Бойцы «Эдельвейса» совершали военные преступления (включая депортацию евреев в лагеря и казни военнопленных) в Польше, Греции, Италии, Югославии.
Напомним, накануне российские военные альпинисты установили Знамя Победы на вершине Эльбруса. Знамя установлено в честь 80-летия снятия фашистских штандартов – советские альпинисты сбросили их с обеих вершин Эльбруса 13 и 17 февраля 1943 года. В годы Великой Отечественной войны на Эльбрусе происходили ожесточенные бои с немецкой горно-стрелковой дивизией «Эдельвейс».
Российские войска за сутки уничтожили 270 украинских военных
|
|
Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), а также Табаевки, Двуречной, Песчаного и Берестового Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, пять пикапов и самоходная гаубица «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате ударов оперативно-тактической авиации огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ у Тернов, Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), Стельмаховки ЛНР и Серебрянского лесничества. Уничтожены до ста военнослужащих, три бронемашины, гаубица Д-30 и установка РСЗО «Град», сообщил Конашенков.
В ходе наступательных действий Южной группировки на Донецком направлении войск ликвидированы более 60 военнослужащих, четыре гаубицы «Мста-Б», установка РСЗО «Град». В районе Авдеевки ДНР уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях наносилось комплексное поражение подразделениям ВСУ под Угледаром ДНР, Левадным и Ореховом Запорожской области. Потери противника за минувшие сутки составили до 40 военнослужащих, танк, три бронемашины и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Возле Малиновки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица «Мста-Б». Недалеко от Антоновки Херсонской области и Веселого Днепропетровской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 93-м артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 108 районах. Рядом с Моначиновкой Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭБ ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Рогов: Киев нацелился на сухопутный коридор в Крым
Рогов: Украинские власти планируют перерезать сухопутный коридор в Крым
Вооруженные силы Украины собираются через наступление в Запорожской области предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, российской армии известно о планах противника, а потому «никакой легкой прогулки» украинских боевиков не ждет, передает РИА «Новости».
В регионе возведено несколько линий эшелонированной обороны с целью предотвращения прорыва боевиков ВСУ, сказал Рогов.
Сейчас на линии соприкосновения, по его словам, продолжаются взаимные обстрелы, продвижения войск нет ни в одну, ни в другую сторону.
Рогов отметил, что ВСУ не располагают достаточными резервами для организации наступления на этом участке фронта.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что контролируемая киевским режимом Украина «запылает», если Киев решится ударить по Крыму.
На Украине уничтожили 20 млн книг на русском языке
Украинские библиотеки в рамках программы «дерусификации» в 2022 году уничтожили более 20 млн книг на русском языке, сообщил украинский телеканал 5.ua.
Сообщается, что с полок исчезли книги авторов, поддерживающих российскую спецоперацию. Также удалили книги, напечатанные в подсанкционных издательствах, передает РИА «Новости».
Как сообщила директор Днепропетровской городской публичной библиотеки Юлия Бардукова, вся литература, напечатанная в России, должна быть пересмотрена. Эти рекомендации дало министерство культуры Украины. Книги изымают из фондов, списывают и отдают в макулатуру.
Но проблема возникла с научной литературой, так как украиноязычных аналогов в фондах нет.
Ранее сообщалось, что в городах Украины в рамках дерусификации активно переименовывают улицы.
|
|