В правительстве предложили разрешить тратить маткапитал на реконструкцию домов

Адвокат объяснил решение Ефремова остаться в колонии

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов мог отозвать ходатайство о переводе на принудительные работы, поняв, что оно не будет удовлетворено, сказал газете «ВЗГЛЯД» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

В Алексеевском районном суде Белгородской области сообщили, что актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет колонии за гибель человека в ДТП, направил в суд ходатайство с просьбой прекратить производство по ходатайству его адвоката о замене неотбытой части наказания на более мягкое – принудительные работы.

«Возможно, Ефремов понял, что с учетом общественного резонанса вряд ли это ходатайство имеет перспективы на удовлетворение, поэтому решил его отозвать. Может быть, он решил дождаться, пока истечет три четверти срока и подать на условно-досрочное освобождение», – рассуждает Радько. Он полагает, что Ефремов, вероятно, ждет, когда общественность о нем «подзабудет», и на решение суда не будут влиять никакие второстепенные факторы.

«Адвокаты должны каждый шаг согласовывать со своим подзащитным, поэтому они не могли подавать ходатайство без его ведома. Тем не менее не исключено, что они пока не нашли каких-то доводов убедительных, поэтому решили пока от прошения отказаться, например, подсобрать дополнительных доказательства и подать заново. Возможно, это будут характеристики, мнение прокурора и представителей места лишения свободы. Возможно, будет еще мнение представителя потерпевшего – возможно, пока с ними не удалось достичь договоренности о том, поддержат ли они такую просьбу, потому что мнение потерпевшего тоже всегда учитывается», – заключил Радько.

Ранее адвокат Александр Добровинский в беседе со «Звездой» также предположил, что вскоре стоит ждать нового ходатайства адвокатов Ефремова. «Насколько я сегодня уведомлен, это было сделано в связи с плохой работой адвокатов. Они не проверили отношение лагеря к этому ходатайству. А лагерь не очень хочет – по каким-то причинам – то ли писать хорошую характеристику, то ли вообще отпускать гражданина Ефремова. Возможно, впереди еще одно ходатайство, которое мы увидим через какое-то время», – рассказал Добровинский.

Напомним, в июне 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем собственного автомобиля, пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, погиб. Суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным, однако позже смягчил наказание на полгода. В конце января этого года сообщалось, что Ефремов направил в суд прошение о замене ему наказания на принудительные работы.