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Остановлен один из энергоблоков Хмельницкой АЭС
МАГАТЭ заявило об остановке работы одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС на Украине из-за нестабильности в электросети
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС на Украине была остановлена из-за нестабильности в электросети в связи с обстрелом.
В МАГАТЭ заявили, что нестабильность в электросети из-за обстрела также привела к тому, что была остановлена работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС. Миссия МАГАТЭ на АЭС при этом подтвердила, что все системы ядерной безопасности работают должным образом, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду на двух украинских АЭС после землетрясения в Турции зафиксировали подземные толчки.
Премьер Италии после встречи Макрона и Шольца с Зеленским назвала ЕС «Титаником»
Премьер Италии Мелони провела параллель между единством Европы и «Титаником»
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не следовало встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Когда «Титаник» тонет, неважно, в каком классе у тебя билет, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Мелони заявила, что если бы ее пригласили на встречу с Зеленским, она бы посоветовала Макрону не проводить ее ради того, чтобы показать единство с Украиной, передает РИА «Новости».
Также премьер Италии, комментируя сообщения СМИ о конфликте между Римом и Парижем, отметила, что во Франции на встрече с Зеленским не было 25 из 27 лидеров стран ЕС.
«Вопрос не в «охлаждении» и «проблемах», а в том, что Италия является достаточно центральной страной в Европе, чтобы говорить, когда она с чем-то не согласна», – подчеркнула Мелани.
Она также добавила, что тот, кто считает, что Европа – клуб, где есть те, кто важнее всех, и те, кто меньше, ослабляет Европу, что есть первый и третий класс, ошибается.
«Стоит вспомнить «Титаник»: когда корабль затонет, неважно, сколько ты заплатил за билет», – напомнила премьер Италии.
Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже, после чего президенты Франции и Украины вместе вылетели на саммит ЕС.
По прибытии на встречу европейских лидеров премьер Италии Мелони назвала приглашение Зеленского в столицу Франции неуместным.
Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер не стали аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите ЕС в Брюсселе.
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Эксперт: Освобождение Двуречного – это прелюдия к продвижению ВС России на Харьковщине
Эксперт Онуфриенко проанализировал ситуацию на линии столкновения после освобождения Двуречного
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Освобождение Двуречного – это вероятное начало большого наступления российских войск, которые продолжают наносить удары по всей линии фронта и выматывают противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об освобождении Двуречного на Купянском направлении Харьковской области стало известно в пятницу.
«Речь идет об освобождении железнодорожной станции и поселке на левом берегу Оскола. Там сейчас разворачиваются основные боевые действия. Небольшая возвышенность дает нам преимущество, из Двуречного удобнее обстреливать позиции противника на правом берегу Оскола», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Впервые о боях за Двуречное сообщалось три дня назад. Боевые действия шли в западной части поселка, напомнил эксперт. Он особо отметил, что северо-восточнее Купянска находятся два населенных пункта с названием Двуречное. Один расположен на небольшой возвышенности примерно в 12 километрах от Купянска на левом берегу Оскола с железнодорожной станцией, второй – на правом берегу.
По его словам, также сейчас идут бои за село Синьковка в 5–6 километрах от окраин Купянска. Это вынуждает противника перебрасывать значительные силы из состава подразделений ВСУ и теробороны к Купянску, который играет огромное значение для обороны ВСУ, потому что там расположена узловая железнодорожная станция.
«Освобождение Двуречного – это прелюдия к большому наступлению. Тактика наших войск секретом не является. Мы с конца прошлого года наносим удары по всей линии фронта, выматывая противника и вынуждая его разбрасывать свои резервы на множество направлений», – пояснил Онуфриенко.
В пятницу в Минобороны сообщили о том, что Вооруженные силы России завершили освобождение населенного пункта Двуречное в Харьковской области. «На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области», – говорится в заявлении.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении ВС РФ нанесли комплексные удары по живой силе и технике ВСУ в районе Пречистовки и Угледара в Донецкой народной республике. Как подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ потеряли до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля на этом направлении. Также была ликвидирована артиллерийская система М777 американского производства и гаубица Д-30.
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В ДНР рассказали о скором закрытии котла в Артемовске
Бердичевский: В Артемовске ВСУ фактически оказываются в котле
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ВСУ уже практически оказались в котле, в самое ближайшее время Артемовск будет взят нашими подразделениями. Такими прогнозами поделились с газетой ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об установлении ВС РФ огневого контроля над всеми дорогами, ведущими в Артемовск.
«Последняя дорога в город еще не полностью за нами, но находится под огневым контролем. И сейчас основной вопрос в том, успеют ли ВСУ вывести кого-то из города или же все они попадут в котел с достаточно неприятными последствиями», – рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«Уверен, что история со взятием Артемовска будет окончена в самое ближайшее время. При этом мы будем прилагать все усилия, чтобы установить контроль над городом с минимальными потерями с нашей стороны, четко следуя всем стратегическим приемам, наработанным за это время», – полагает собеседник.
«Относительно Часов Яра, который расположен совсем близко, нам известно, что там были иностранные наемники, ракетные подразделения, базировались РСЗО HIMARS и многое другое. Но это не значит, что все находится там до сих пор. Перемещения вдоль линии боевого соприкосновения очень динамичный процесс», – отметил Мирошник.
В свою очередь донецкий депутат Владислав Бердичевский добавил, что «в Артемовске, судя по всему, насчитывается до нескольких тысяч бойцов ВСУ». «Несмотря на то, что все трассы в город так или иначе под нашим контролем, противник все равно пытается въехать и выехать из города, подвезти боеприпасы. Хотя они и в частичном котле, но достаточно мотивированны для того, чтобы продолжать борьбу до конца», – полагает он.
«В качестве оборонительных сооружений противник использует все оставшиеся в городе дома. И пока их не превратят все в руины, ВСУ будут пытаться удерживаться в населенном пункте», – отмечает донецкий депутат.
«В Часов Яре также много наемников. Вообще в Донбассе, близ линии боевого соприкосновения, иностранцев порядка 30 процентов. Однако это не помешает нам дальше брать наши территории, в том числе Часов Яр, вместе с Краматорском, Константиновкой, Дружковкой, Славянском и далее», – заверил Бердичевский.
Ранее стало известно, что все дороги возле Артемовска (Бахмута) находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Напомним, что на протяжении последних недель в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях.
Кроме того, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в городе Часов Яр близ Артемовска зафиксировано расположение иностранных наемников. Рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции отмечал глава Росгвардии Виктор Золотов.
Украинский президент Владимир Зеленский накануне в интервью изданию Spiegel заявил, что ВСУ, несмотря на большие потери, не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время и дождаться поставок западного оружия. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс.
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Пушилин: Российские штурмовые отряды закрепились в Артемовске
Глава ДНР Пушилин: Российские штурмовые отряды закрепились в Артемовске
Российские штурмовые отряды смогли закрепиться в северной части города Артемовска, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
Боевые отряды обошли Артемовск с северной, южной и восточной его части, перерезав три из четырех путей снабжения ВСУ, заявил Пушилин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что определенные успехи есть и в Угледаре. Этот город остается одним из «достаточно горячих» направлений сейчас, в южном пригороде уже «по сути» закрепились российские военные, но противник продолжает переброску резервов туда в больших количествах. Это несколько замедлило освобождение населенного пункта.
Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщили, что украинские силы оказались в окружении, и в скором времени Артемовск будет взят.
Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине
Врио главы ДНР рассказал о том, каким должно быть завершение спецоперации
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Нынешний конфликт может быть урегулирован только путем проведения «новой Ялтинской конференции», которая закрепит новый миропорядок. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с журналистами и блогерами. Он также рассказал, почему не видел перспектив выполнения Киевом Минских соглашений, и о нынешней ситуации на фронте.
В пятницу врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин встретился с журналистами, блогерами и общественными деятелями в рамках обсуждения темы «ДНР как часть России». Сперва речь зашла об обстановке на линии соприкосновения. Она стабильно напряженная – украинские войска бьют по тыловым городам. «Противник, где может нанести вред гражданской инфраструктуре, критической инфраструктуре, обязательно это делает», – сказал Пушилин.
Он также рассказал, что в Угледаре, который оказался в одном из эпицентров боевых действий, сейчас находятся порядка 1,4 тыс. мирных жителей, часть из них уже эвакуировали российские военные в Волноваху. Там людям оказывается вся необходимая помощь. Угледар расположен к юго-западу от Донецка и является важным логистическим узлом, взятие которого позволит остановить снабжение группировки ВСУ на Марьинском направлении, откуда, в частности, ведутся обстрелы западной части Донецка.
По его словам, российские силы закрепились в южной части Угледара, но ВСУ перебрасывают туда резервы «в достаточно больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились». Параллельно ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара.
Пушлин также отметил, что бойцы группы «Вагнер» закрепились в северной, южной и восточной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск. По его словам, остается лишь одна трасса – Артемовск – Часов Яр.
Кроме того, на встрече стало известно, что власти ДНР прорабатывают для Соледара дорожную карту по восстановлению соляных шахт, которые украинские силовики пытались уничтожить. Пушилин напомнил, что в городе после ухода ВСУ не осталось ни одного целого здания.
«Есть абсолютное понимание, что частный сектор, которого там было много, нецелесообразно восстанавливать. Альтернатива – это многоэтажные или малоэтажные застройки, но многоквартирные. С учетом того, что там абсолютно точно будут рабочие места за счет соляных шахт. Видно на местах, что противник пытался уничтожить все, что мог, видны целенаправленные взрывы изнутри. Все это обустроим, специалистов хватает», – добавил врио главы ДНР.
Пушилин сообщил и о принятом решении национализировать предприятия украинских олигархов в Донбассе.
«Ничего Ринату Ахметову в Донбассе уже не принадлежит. Это собственность государства. Все решения уже приняты. В дальнейшем предприятия будут работать в соответствии процедурой, которую утвердило правительство России, – это доверительное управление. Процедура запущена», – рассказал он, добавив, что помимо Ахметова есть значительный список «негодяев», чье имущество, «конечно, переходит государству».
Пушилин также раскрыл закулисье переговорного процесса с Украиной по обмену пленных. По его словам, Киев интересует только судьба боевиков националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). «Простые рядовые военнослужащие, мобилизованные их не интересуют совсем. Их интересовали «азовцы», потому что это было сильно раскручено», – сказал он.
По его мнению, при обмене пленных и заключенных требуется индивидуальный подход. Отдельно это касается выпуска из тюрем политзаключенных на освобожденных территориях ДНР, потому что зачастую украинские власти осуждали их по уголовным статьям.
«Что делал украинский режим в предыдущие годы, чтобы эти люди не попадали в списки на обмен, чтобы их даже не показывать? Их переводили в уголовные статьи. Там были статьи за хранение оружия, взрывчатки, патронов, нападения... Соответственно, сейчас по их обращениям нужен индивидуальный подход. Нет механизма, чтобы их взять и одним решением освободить, процессуально очистить – только индивидуальный подход», – сказал Пушилин.
«Сейчас эти обращения мы собираем, они приходят и в наш адрес, и мы отрабатываем индивидуально... Это тянется годами, бывает. Стараются выработать комплексное решение, но пока его нет... У нас есть специально закрепленные за этим люди, которые стараются каждому помочь. Не всегда это получается быстро, потому что есть теперь еще и российское законодательство, которое нужно соблюдать», – добавил врио главы ДНР.
Говоря о внешнеполитическом треке, врио главы ДНР признался, что не видел перспектив выполнения Минских соглашений, а будущее Донбасса жители связывали только с Россией. «Эти Минские соглашения, много было опасений, вдруг Киев выполнит, как тогда Донбассу на Украину возвращаться?
Но мы-то знали на самом деле то, о чем сейчас уже в открытую, сняв маски, заявили и Меркель, и Олланд, и Джонсон.
Однако я, как участник переговорного процесса, был в этом плане абсолютно спокоен, не видел я никаких перспектив, что Киев сможет выполнить Минские соглашения», – сказал Пушилин. «Мы, конечно же, будущее Донбасса видели только с Россией», – добавил он. По его словам, жители не сомневались, что Донбасс станет частью России, и верили в это.
В ходе встречи Пушилин выразил уверенность, что нынешний конфликт между Россией и НАТО может быть урегулирован только путем проведения «новой Ялтинской конференции», которая закрепит новый миропорядок. Но сначала надо создать предпосылки для проведения такой конференции. «Где она будет? В Донецке или в Севастополе, к примеру? Но сначала надо создать предпосылки», – добавил врио главы ДНР.
Напомним, Ялтинская конференция руководителей государств – союзников по антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании) прошла с 4 по 11 февраля 1945 года в Крыму. Принятые на той встрече решения заложили основы послевоенного миропорядка.
В Германии указали на хамство Зеленского в адрес Шольца
Вальдемар Гердт: Шольцу придется терпеть хамство Зеленского из-за давления США
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У представителей немецкой власти нет политической самостоятельности, поэтому они и дальше продолжат слушать хамство Владимира Зеленского, потакая всем указаниям США. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт и германский политолог Александр Рар. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как заставлял канцлера ФРГ Олафа Шольца отдать Украине вооружение.
«Ни один руководитель государства не разговаривает с немецким канцлером и другими лидерами так, как это делает Зеленский. Украинский президент максимально нагло и ультимативно втягивает нас в конфликт», – рассказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«При этом он наверняка осознает, что перспектив у него нет. В конечном счете его либо «сольют» союзники, как отработанный материал, либо он окажется под трибуналом за все чудовищные преступления. Поэтому Зеленский выцарапывает последнее, чтобы его покровители в Белом доме были довольны», – отметил собеседник.
«Своими играми Зеленский загнал себя в тупик. У него нет дороги назад. Кроме того, я не исключаю у него манию величия, потому что все вокруг его хвалят и благодарят за «героическое сопротивление российской агрессии», – допускает политик.
«Вместе с тем немецкое общество, вероятно, не узнает о хамском поведении украинского президента. Все средства массовой информации у нас находятся под жесточайшей цензурой. СМИ не расскажут о тональности его общения с Шольцем, чтобы не разрушать «святой образ» Зеленского. Кроме того, все мы помним, как его подчиненные оскорбляли наших политиков и запрещали им въезд на Украину», – отмечает Гердт.
«Как я уже неоднократно говорил, мировое сообщество переоценивает суверенность и самостоятельность Германии. Поэтому бессмысленно ожидать, что Шольц сможет предпринять какие-то суверенные шаги», – отметил Гердт.
В свою очередь германский политолог Александр Рар добавил, что «Украина успешно затягивает Германию в конфликт с Россией». «В одиночку ВСУ, даже при полной поддержке НАТО, с Россией не справится. Многие немцы, которые сначала осудили украинский конфликт, сейчас сильно встревожены возможным военным столкновением с Москвой», – рассказал он.
«Но правящие элиты, видимо, рассчитывают идти на дальнейшую конфронтацию. Они руководствуются следующими аксиомами: Россия не должна победить, Россия не должна восстановиться как сильная держава в Европе, а Украина якобы защищает либеральные ценности», – отметил эксперт.
«То, что украинские политики и дипломаты при поддержке США, Польши и Великобритании раздают нашей власти подзатыльники, лидеры Германии терпят. Нашим политикам смогли внедрить мысль о том, что Германия сама способствовала военному противостоянию на Украине, слепо сотрудничая последние годы с Россией. Президент Штайнмайер публично покаялся за свою прежнюю симпатию к России», – акцентировал политолог.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Spiegel заявил, что разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он.
Также украинский президент выразил благодарность за поставку Киеву системы противовоздушной обороны Iris-T, передает ТАСС. Отмечается, что сейчас все больше политиков в Германии говорят о недостаточном оснащении германской армии. Как заявляла уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, сейчас оно даже хуже, чем до начала спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о поставках танка Panther. Напомним, на этой неделе Зеленский совершил турне по европейским столицам. Сначала в Лондоне состоялась встреча с премьером Риши Сунаком и английским королем Карлом III. Затем он посетил Париж и принял участие в трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. После чего отправился в Брюссель для участия в двухдневном саммите Европейского союза.
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Эксперт объяснил поиск странами Западом русскоязычного специалиста по украинским АЭС
Эксперты объяснил поиск Западом русскоязычного специалиста для перевода документации украинских АЭС
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Вся документация по украинской атомной энергетике написана на русском языке. Им нужен специалист, который переведет всю нормативную базу для Норвегии и США, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что Норвегия ищет русскоязычного специалиста для реформы украинской атомной энергетики.
«Советский Союз оставил Украине большое наследство в ядерной отрасли. Все атомные станции были построены без каких-либо западных реакторов», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».
«Как следствие, вся нормативная база, если заглянуть за переведенные на украинский язык титульные листы, написана на русском. Поскольку это очень специфическая отрасль, в которой надо досконально понимать физику и химию, вся эта система крайне нелинейна», – обращает внимание эксперт.
«Данная система не имеет описания на украинском языке. Для этого нет ни терминов, ни справочников, ни даже слов. К счастью, во времена «незалежності» у местных атомщиков хватало ума не переводить это на мову», – указывает собеседник.
«На Западе, напротив, есть своя терминология, которая опирается в основном на английский язык. В целом существует несколько языковых кластеров, которые качественно описывают ядерную энергетику, – английский, французский, русский и японский. В последнее время к ним добавляются хинди и мандарин», – отмечает Анпилогов.
«И специалист, которого ищут норвежцы, вероятно, нужен для того, чтобы переводить советские и российские нормативы на английский язык», – предполагает эксперт.
«Очевидно, что сейчас американцы будут всеми силами подминать под себя украинскую атомную отрасль. И учитывая полный разрыв всех отношений с Россией, надеяться на то, что Украина будет сохранять сотрудничество с нами – наивно. Норвегия в этом процессе задействуется, вероятно, лишь в качестве оператора», – заключил Анпилогов.
Ранее издание Lenta.ru сообщило, что в Норвегии ищут консультирующего специалиста для сотрудничества с Украиной в области атомной энергетики, следует из соответствующей тендерной документации. Владение русским языком является обязательным требованием к консультанту, который будет заниматься реформами украинской нормативно-правовой базой в сфере атомной энергетики.
При этом отмечается, что в 2014 году DSA (Норвежское управление по радиационной и ядерной безопасности) внедрило свою Программу двустороннего сотрудничества в области регулирования в Украине в рамках Норвежского плана управления и начало сотрудничество с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).
Предполагается, что консультант будет поддерживать обзор, разработку и внедрение законодательства на другом уровне на основе последних рекомендаций и публикаций МАГАТЭ, МКРЗ и АЯЭ и будет отвечать за обзор нормативных документов и поддержку процесса разработки и планирования, пишут авторы тендера.
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WP: Вашингтон подтвердил участие в передаче Киеву координат для ракетных ударов
Некоторые представители киевского режима подтвердили, что получают из Вашингтона координаты для ракетных ударов, пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что цели для ударов Киев выбирает самостоятельно. Этот факт подтвердил источник газеты в администрации Белого дома.
Кроме того, высокопоставленный чиновник с Украины заявил, что ВСУ почти никогда не запускают ракеты без предоставленных США конкретных координат, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Washington Post.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупреждал Соединенные Штаты и другие страны о правовых последствиях в случае наведения украинского оружия.
В ООН выразили обеспокоенность в связи с расстрелом российских военнопленных на Украине
В ООН признали подлинной запись убийства российских военнопленных украинскими боевиками
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными, сообщила представитель управления Марта Уртадо.
«Нам известно об этом видео, и мы считаем, что оно является подлинным», – заявила Уртадо ТАСС.
Она пояснила, что управление выразило обеспокоенность украинскому Минобороны в связи с жестоким обращением с российскими военнопленными, и отметила, что мониторинговая миссия ООН на Украине фиксирует сообщения о нарушениях международного гуманитарного права всеми сторонами.
Ранее МИД России заявил, что расстрел российских военнопленных на совести кураторов киевских властей и промолчавших международных структур.
Напомним, в интернете опубликовали ролики с расстрелом сдавшегося в плен российского военного украинским боевиком.
Молдавский депутат предсказал начало политического террора в стране
Депутат Цырдя: Молдавских политиков будут арестовывать по списку Зеленского
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«Сняли премьера, которая была из бизнеса, и поставили на ее место силовика. Силовик теперь и займется организацией репрессий против оппозиции», – пояснил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя. Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица ушла в отставку. На ее место президент Майя Санду выдвинула бывшего главу МВД, секретаря Совбеза Дорина Речана.
«Уже очевидно, что в «документе Зеленского», который наверняка изготовили украинские спецслужбы, перечислены имена конкретных людей, названия партий, редакции СМИ. Вот по этому списку и будут всех брать под стражу. Организацией такого политического террора, видимо, и займется новый премьер-силовик. Зачем? А потому что Зеленский так сказал», – полагает депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя.
В западных канцеляриях пришли к выводу, что Россия скоро начнет наступление на украинском фронте – и это очень сильно напрягло Госдеп, говорит депутат. «Поэтому мы и увидели зачистку в Киеве, начиная от министров и заканчивая главами регионов. По той же причине происходит и смена правительства в Молдавии», – объясняет Цырдя.
«Что касается прошлого Речана, то он был министром внутренних дел – как раз в те времена, когда в Молдавии произошли самые крупные преступления, вроде кражи миллиарда из бюджета и «ландромата», то есть отмывание 22 млрд долларов через молдавские банки, и другие скандалы помельче. При нем в МВД процветала коррупция и на этот счет есть документы Счетной палаты», – отметил депутат. По словам Цырди, Речан и персонально был героем скандалов. Скажем, его обвиняли в том, что у него фальшивый диплом о высшем образовании.
«В последнее время он работал советником Санду по национальной безопасности, а в минувшие выходные был назначен секретарем Совбеза. Но недавно в Сети появились «сливы» его переписки с другими советниками президента, – оказалось, что Речан лихо обсуждает будущий арест политических оппонентов Санду, а еще мило обсуждает закупку «муки». Как многие интерпретировали, речь идет о наркотиках», – возмущается депутат.
«Видимо, перед Речаном теперь поставят такие задачи: зачистка политического поля от лево-центристов, от евразийских и пророссийских партий, запрет партии «Шор» и нашей партии, арест оппонентов, начиная с Игоря Додона и заканчивая шоровцами и социалистами. Третья задача – на будущее – завершить модернизацию армии, подготовиться к военным операциям», – добавил собеседник.
Является ли Молдавия частью Русского мира?
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду в пятницу приняла отставку премьер-министра Натальи Гаврилицы. На ее место Санду выдвинула секретаря Высшего совета безопасности Дорина Речана.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг выступил с утверждением, будто передал Санду «российский документ» с планом дестабилизации политической обстановки в республике. По версии Зеленского, документ показывает, кто, когда и вследствие каких действий «собирается сломать Молдавию» и «установить свой контроль над ней».
В пятницу спецслужбы Молдавии заявили о том, что данные, переданные из Киева, якобы подтверждаются. В сообщении говорится, что «из информации, представленной нашими украинскими партнерами, так и по результатам оперативной деятельности были выявлены действия с целью подрыва Республики Молдова».
В Кремле заявили, что не знают о наличии подобного документа.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
Взрывы позвучали в Киеве и Харькове в пятницу, сообщает украинское издание «Страна».
Отмечается, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, передает ТАСС.
Между тем областная администрация сообщила о работе систем противовоздушной обороны в Киевской области.
Ранее воздушную тревогу объявляли на востоке Украины – в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.
Пушилин назвал нерациональными попытки Киева удержать Артемовск
Глава ДНР Пушилин указал на нерациональность Киева в попытке удержать Артемовск
Украинская сторона не выходит из Артемовска несмотря на то, что это нерационально, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Киевские власти тянут время, они не руководствуются необходимостью сохранения жизней собственных бойцов, для этого целесообразно было бы отойти на более укрепленные позиции, заявил Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.
«У них такая возможность есть, но они этим не пользуются», – заключил врио главы республики.
Ранее в пятницу Пушилин сообщал, что российским штурмовым отрядам удалось закрепиться в северной части Артемовска.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.
ВС России уничтожили пытавшуюся пройти на лодке через Днепр группу диверсантов ВСУ
Российские военнослужащие сорвали высадку украинской диверсионно-разведывательной группы на левом берегу Днепра, сообщило Министерство обороны.
Группу украинских диверсантов удалось засечь с помощью беспилотника, она пыталась подойти к левому берегу, обороняемому десантниками и мотострелками, на лодке, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Координаты места возможной высадки группы передали в командный пункт батальона, после чего личный состав занял свои позиции и огнем из стрелкового оружия уничтожил подходящую к берегу группу.
Также для недопущения подхода к урезу воды подразделений ВСУ российские военнослужащие периодически ведут «беспокоящий огонь» по противоположному берегу из стрелкового оружия.
В январе российские спецназовцы уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских войск.
Эксперт: Передача координат целей для ударов ВСУ подтверждает прямое участие США в конфликте
Эксперт Рожин: Предоставление Штатами координат для ударов ВСУ выходит за рамки обычного консультирования
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Вашингтон давно и активно вовлечен в конфликт с Россией. Любые попытки скрыть данный факт уже кажутся нелепыми. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Борис Рожин. Ранее издание The Washington Post сообщило, что США передают ВСУ координаты целей перед запуском ракет.
«Мы столкнулись с очередным подтверждением того, что США вовлечены в конфликт напрямую. Предоставление координат для дальнейшего целеуказания – это деятельность, которая выходит далеко за пределы обычных консультаций», – считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Публикацию The Washington Post стоит рассматривать как часть внутриполитического торга в США. После выборов в Конгресс в стране произошло существенное перераспределение полномочий. Республиканцы активно требуют поставить под контроль вопросы оружейных поставок, их аудита и продумывания дальнейших планов по оказанию поддержки Киеву. Это своего рода давление на Байдена», – отмечает эксперт.
«Мы имеем дело с внутренней информационной войной, развязанной республиканским истеблишментом против администрации действующего президента. Тем не менее Штаты всегда будут стоять на том, что официально они никуда не вовлечены. Ждать здесь каких-либо изменений – бессмысленно», – подчеркивает эксперт.
«В текущей ситуации мы должны приложить максимум усилий к уничтожению пусковых установок HIMARS. Необходимо отодвинуть линию фронта настолько, насколько это возможно, чтобы ни одна ракета не смогла долететь до интересующих противника целей», – резюмирует Рожин.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что для проведения успешных обстрелов ВСУ регулярно запрашивают у США и их союзников координаты целей. Как пишет газета, высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Киев «практически никогда не осуществляет запуск ракет без корректировки данных с Вашингтоном».
При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Штаты действительно делятся разведданными с ВСУ, однако именно украинцы отвечают за конечный поиск цели и определение их приоритетности. По мнению военного, деятельность США носит «исключительно консультационный характер».
Он добавил, что бойцы ВСУ определяют объекты, которые хотят поразить, затем информация уходит старшему командованию, которое передает запрос американским партнерам для уточнения координат. Издание пишет, что Штаты не всегда соглашаются предоставить информацию.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возрастании вовлеченности Америки в происходящий конфликт. По его мнению, Вашингтон воспринимает Москву как противника, что способствует размыванию грани между косвенным и прямым участием в боевых действиях.
Напомним, в сентябре стало известно, что США активно участвуют в подготовке «контрнаступления» Украины. В частности, американские специалисты проводили консультации с представителями ВСУ о наиболее перспективных направлениях продвижения войск.
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Запад захотел обсудить с Россией условия заключения мира
Обозреватель Times высказался за участие Запада в переговорах Украины и России о мире
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Власти в Киеве должны понимать, что роль Запада не может заключаться исключительно в поставках бесплатного вооружения Украине, Запад должен иметь право голоса при будущих переговорах о мире, выразил мнение публицист Мэттью Пэррис в колонке Times.
Автор статьи назвал неверными призывы, чтобы исключительно президент Украины Владимир Зеленский принимал решение об условиях будущего урегулирования по своему усмотрению, так как у Запада есть интерес в определении параметров любого мирного договора, передает ТАСС.
По его словам, страны Запада скоро должны будут «сказать больше». По его мнению, должен будет наступить день, когда будет комната и стол, и обе стороны сидят вокруг него: Украина и Россия, но будет присутствие и третьей стороны, хотя и не в комнате, но оно будет сильно чувствоваться – это будут силы Запада, возглавляемые президентом США.
Напомним, в четверг Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт. В Кремле подчеркивали, что Россия, вопреки заявлениям стран Запада, воспринимает поставки тяжелых вооружений Украине как прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт.