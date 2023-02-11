Остановлен один из энергоблоков Хмельницкой АЭС

Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине

Врио главы ДНР рассказал о том, каким должно быть завершение спецоперации

Нынешний конфликт может быть урегулирован только путем проведения «новой Ялтинской конференции», которая закрепит новый миропорядок. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с журналистами и блогерами. Он также рассказал, почему не видел перспектив выполнения Киевом Минских соглашений, и о нынешней ситуации на фронте.

В пятницу врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин встретился с журналистами, блогерами и общественными деятелями в рамках обсуждения темы «ДНР как часть России». Сперва речь зашла об обстановке на линии соприкосновения. Она стабильно напряженная – украинские войска бьют по тыловым городам. «Противник, где может нанести вред гражданской инфраструктуре, критической инфраструктуре, обязательно это делает», – сказал Пушилин.

Он также рассказал, что в Угледаре, который оказался в одном из эпицентров боевых действий, сейчас находятся порядка 1,4 тыс. мирных жителей, часть из них уже эвакуировали российские военные в Волноваху. Там людям оказывается вся необходимая помощь. Угледар расположен к юго-западу от Донецка и является важным логистическим узлом, взятие которого позволит остановить снабжение группировки ВСУ на Марьинском направлении, откуда, в частности, ведутся обстрелы западной части Донецка.

По его словам, российские силы закрепились в южной части Угледара, но ВСУ перебрасывают туда резервы «в достаточно больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились». Параллельно ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара.

Пушлин также отметил, что бойцы группы «Вагнер» закрепились в северной, южной и восточной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск. По его словам, остается лишь одна трасса – Артемовск – Часов Яр.

Кроме того, на встрече стало известно, что власти ДНР прорабатывают для Соледара дорожную карту по восстановлению соляных шахт, которые украинские силовики пытались уничтожить. Пушилин напомнил, что в городе после ухода ВСУ не осталось ни одного целого здания.

«Есть абсолютное понимание, что частный сектор, которого там было много, нецелесообразно восстанавливать. Альтернатива – это многоэтажные или малоэтажные застройки, но многоквартирные. С учетом того, что там абсолютно точно будут рабочие места за счет соляных шахт. Видно на местах, что противник пытался уничтожить все, что мог, видны целенаправленные взрывы изнутри. Все это обустроим, специалистов хватает», – добавил врио главы ДНР.

Пушилин сообщил и о принятом решении национализировать предприятия украинских олигархов в Донбассе.

«Ничего Ринату Ахметову в Донбассе уже не принадлежит. Это собственность государства. Все решения уже приняты. В дальнейшем предприятия будут работать в соответствии процедурой, которую утвердило правительство России, – это доверительное управление. Процедура запущена», – рассказал он, добавив, что помимо Ахметова есть значительный список «негодяев», чье имущество, «конечно, переходит государству».

Пушилин также раскрыл закулисье переговорного процесса с Украиной по обмену пленных. По его словам, Киев интересует только судьба боевиков националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). «Простые рядовые военнослужащие, мобилизованные их не интересуют совсем. Их интересовали «азовцы», потому что это было сильно раскручено», – сказал он.

По его мнению, при обмене пленных и заключенных требуется индивидуальный подход. Отдельно это касается выпуска из тюрем политзаключенных на освобожденных территориях ДНР, потому что зачастую украинские власти осуждали их по уголовным статьям.

«Что делал украинский режим в предыдущие годы, чтобы эти люди не попадали в списки на обмен, чтобы их даже не показывать? Их переводили в уголовные статьи. Там были статьи за хранение оружия, взрывчатки, патронов, нападения... Соответственно, сейчас по их обращениям нужен индивидуальный подход. Нет механизма, чтобы их взять и одним решением освободить, процессуально очистить – только индивидуальный подход», – сказал Пушилин.

«Сейчас эти обращения мы собираем, они приходят и в наш адрес, и мы отрабатываем индивидуально... Это тянется годами, бывает. Стараются выработать комплексное решение, но пока его нет... У нас есть специально закрепленные за этим люди, которые стараются каждому помочь. Не всегда это получается быстро, потому что есть теперь еще и российское законодательство, которое нужно соблюдать», – добавил врио главы ДНР.

Говоря о внешнеполитическом треке, врио главы ДНР признался, что не видел перспектив выполнения Минских соглашений, а будущее Донбасса жители связывали только с Россией. «Эти Минские соглашения, много было опасений, вдруг Киев выполнит, как тогда Донбассу на Украину возвращаться?

Но мы-то знали на самом деле то, о чем сейчас уже в открытую, сняв маски, заявили и Меркель, и Олланд, и Джонсон.

Однако я, как участник переговорного процесса, был в этом плане абсолютно спокоен, не видел я никаких перспектив, что Киев сможет выполнить Минские соглашения», – сказал Пушилин. «Мы, конечно же, будущее Донбасса видели только с Россией», – добавил он. По его словам, жители не сомневались, что Донбасс станет частью России, и верили в это.

В ходе встречи Пушилин выразил уверенность, что нынешний конфликт между Россией и НАТО может быть урегулирован только путем проведения «новой Ялтинской конференции», которая закрепит новый миропорядок. Но сначала надо создать предпосылки для проведения такой конференции. «Где она будет? В Донецке или в Севастополе, к примеру? Но сначала надо создать предпосылки», – добавил врио главы ДНР.

Напомним, Ялтинская конференция руководителей государств – союзников по антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании) прошла с 4 по 11 февраля 1945 года в Крыму. Принятые на той встрече решения заложили основы послевоенного миропорядка.