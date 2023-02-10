В Китае призвали США ответить за причастность ко взрывам на «Северных потоках»

Спикер МИД Китая Нин призвал США ответить за причастность ко взрывам на «Северных потоках»

Правительство США должно нести ответственность за причастность к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», если это дело «их рук», заявила спикер МИД Китая Мао Нин.

По ее словам, в случае, если расследование подтверждает тот факт, что США причастны к взрывам на «Северных потоках», с этим нельзя просто так смириться, за такие действия необходимо понести ответственность, передает ТАСС.

Напомним, американский журналист Сеймур Херш заявил, что водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы.

В Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.

Тем не менее, в архиве на сервисе отслеживания полетов Flightradar24 сохранился трек полета самолета-разведчика США P-8A Poseidon, который прибыл в район инцидента ровно через час после взрыва, что может свидетельствовать о причастности США к взрывам на «Северном потоке».