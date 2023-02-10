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10 февраля, пятница | Последнее обновление — 12:13 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: WP: Вашингтон подтвердил участие в передаче Киеву координат для ракетных ударов
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В Китае призвали США ответить за причастность ко взрывам на «Северных потоках»
Спикер МИД Китая Нин призвал США ответить за причастность ко взрывам на «Северных потоках»
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Правительство США должно нести ответственность за причастность к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», если это дело «их рук», заявила спикер МИД Китая Мао Нин.
По ее словам, в случае, если расследование подтверждает тот факт, что США причастны к взрывам на «Северных потоках», с этим нельзя просто так смириться, за такие действия необходимо понести ответственность, передает ТАСС.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш заявил, что водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы.
В Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.
Тем не менее, в архиве на сервисе отслеживания полетов Flightradar24 сохранился трек полета самолета-разведчика США P-8A Poseidon, который прибыл в район инцидента ровно через час после взрыва, что может свидетельствовать о причастности США к взрывам на «Северном потоке».
Американский журналист раскрыл заказчиков и исполнителей подрыва «Северных потоков»
Журналист Херш: США установили взрывчатку под «Северными потоками» в ходе учений НАТО
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Американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы, утверждает американский журналист Сеймур Херш.
Как пишет на своем сайте лауреат Пулитцеровской премии Херш, ссылаясь на осведомленный источник, летом 2022 года водолазы ВМС, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops 22, заложили дистанционые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех ниток трубопровода «Северный поток», передает РИА «Новости».
По его данным, 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, с помощью которого взрывные устройства были приведены в действие.
Президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, к подготовке диверсии причастен советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, заявил Херш.
Ранее ведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» указывает на причастность администрации Байдена к диверсии.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что диверсия против «Северного потока» указывает на американцев.
The New York Times: Украина превращается во «второй Вьетнам» для Байдена
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Россия и Украина могли бы сесть за стол переговоров, но Вашингтон сознательно становится главным противником Москвы, пишет американская газета The New York Times. Решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны, предупреждает издание.
Российская спецоперация превратилась в борьбу на истощение, в которой Украина проигрывает, пишет газета The New York Times. В материале отмечается, что в настоящий момент боевые действия напоминают сражения Первой мировой войны: солдаты пытаются прорвать относительно стабильные линии фронта.
В столкновениях подобного типа чаще всего выигрывает тот, кто рационально использует ресурсы. Автор материала Кристофер Колдуэлл считает, что преимущество в этом вопросе на стороне России – о чем свидетельствуют демографические и экономические показатели. Но мирному урегулированию препятствуют США, чьи действия способствуют эскалации конфликта.
Решение Запада поставить ВСУ современные танки выводит противостояние на новый уровень. Идея, по мнению автора статьи, состоит в том, чтобы перемотать историю вперед: совершить скачок от позиционных сражений Первой мировой войны к активным столкновениям Второй мировой. В статье подчеркивается, что Вашингтон сознательно «заменяет» противника Москвы: вместо режима президента Украины Владимира Зеленского главным антагонистом России теперь выступают именно США и президент Джо Байден.
Большинство атак ВСУ были связаны с использованием американских информационных сетей. Таким образом, с точки зрения России, основная угроза исходит со стороны Штатов, но не Украины. Уточняется, что ситуация может усугубиться с поставкой ВСУ танков Abrams.
Кроме того, использование все более передовых вооружений требует присутствия на поле боя американских экспертов. По мнению издания, США рискуют превратить текущий конфликт во «второй Вьетнам».
Ранее Вашингтон решил передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Америка уже начала подготовку экипажей ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл решение США «бременем для европейских налогоплательщиков». Он предупреждал, что американское вооружение сгорит так же, как и любое другое.
Вместе с тем правительство Германии предоставит Киеву на первом этапе одну роту танков Leopard 2A6 (14 машин из собственных запасов). Как отмечал министр обороны страны Борис Писториус, итоговая цель заключается в том, чтобы союзники в общей сложности отправили Украине 88 (по другим данным – 120) моделей.
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Минфин США исключил из санкционного списка Лепса
Министерство финансов США исключило из своего санкционного списка российского исполнителя Григория Лепса.
Также в распространенном заявлении ведомства говорится, что Вашингтон исключил из своего черного списка криминальных авторитетов из республик бывшего СССР Игоря Шлыкова и Владислава Леонтьева, передает ТАСС.
Ранее США вводили ограничения против деятельности так называемого «Братского круга», который считали причастным к преступной деятельности на постсоветском пространстве. К нему в октябре 2013 года ими был причислен и артист.
В 2011 году действующий на тот момент президент США Барак Обама отнес «Братский круг» к числу «транснациональных организованных преступных группировок». В октябре 2013 года Григорий Лепс был внесен в санкционный список американского Минфина.
Володин потребовал от Байдена компенсаций за уничтожение «Северных потоков»
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Президент США Джо Байден вписывает себя в историю как террорист, подрывая «Северные потоки», о чем свидетельствует расследование лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он написал, что согласно результатам расследования лауреата Пулитцеровской премии о причастности Байдена к подрыву «Северных потоков», американские водолазы по указанию Байдена и при поддержке ВМС Норвегии заложили у газопроводов в Балтийском море дистанционно управляемые взрывные устройства, а затем привели их в действие.
Володин подчеркнул, что такой шаг был направлен для устрашения собственных союзников – Германии, Франции, Нидерландов.
«Если Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден – террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергоинфраструктуры партнеров, которые хотели развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан», – заметил спикер Госдумы.
В заключение Володин призвал к международному расследованию, а также к привлечению Байдена к ответственности и выплате компенсаций пострадавшим от теракта странам.
Ранее Сеймур Херш заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировала Норвегия.
В Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.
МИД потребовал от посольства США прекратить вмешательство в дела России
СМИ: Посольство США получило ноту с требованием прекратить вмешательство в дела России
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Американскому посольству в Москве передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России, сообщил близкий к руководству МИД России источник.
В ноте содержится требование прекратить «несовместимые со статусом диппредставительства действия», подразумевающие вмешательство в российские дела, передает ТАСС.
«Американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяя фейки о Вооруженных силах Российской Федерации, что относится к уголовно наказуемым деяниям», – подчеркнул он.
По словам собеседника, «американских дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя агентов влияния с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям». «Причастные к этому сотрудники будут высылаться, невзирая на занимаемые должности», – указал он.
«Новому послу США в Москве Линн Трейси сделано жесткое представление о необходимости строго соблюдать российские законы и прекратить деятельность, идущую вразрез с требованиями властей Российской Федерации», – добавил источник.
Напомним, 30 января новый американский посол в России Линн Трейси прибыла в Министерство иностранных дел России для вручения верительных грамот.
Пушков указал на изменение отношения в США к конфликту на Украине
Пушков: Отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине.
Он также отметил: как и в случае с войной в Ираке, в США намечается разрыв между интересами правительства и интересами американцев. Сенатор также подчеркнул, что в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для США. Пушков выразил уверенность, что это глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу в американской политике.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Появилось подтверждение версии о причастности США к взрывам на «Северном потоке»
Самолет-разведчик США следил за последствиями взрывов на «Северном потоке»
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Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал в Балтийском море последствия взрыва на газопроводе «Северный поток» утром 26 сентября 2022 года, следует из данных Flightradar24.
В архиве на сервисе отслеживания полетов Flightradar24 сохранился трек полета самолета-разведчика США P-8A Poseidon, который прибыл в район инцидента ровно через час после взрыва, передает РИА «Новости».
По данным ресурса, самолет прилетел из Атлантики, после чего, пройдя над Данией, подлетел к острову Борнхольм. После этого он заправлялся над Польшей от самолета-заправщика КС-135R.
Затем Poseidon вернулся к острову Борнхольм, около 04.45 «разведчик» сделал полный круг точно над районом взрыва и начал снижаться. Развернувшись и уйдя в сторону от места происшествия, самолет снизился до 2200 метров, после чего выключил транспондер и ушел с радаров.
Эта деталь, по словам военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, подтверждает причастность США к взрывам на «Северном потоке».
Эксперт считает, что американский самолет зафиксировал выход газа из поврежденного газопровода, а также провел мониторинг района на предмет возможных свидетелей.
При этом, учитывая маршрут и дозаправку «разведчика» над Польшей, можно говорить о заранее подготовленном плане, так как все эти моменты требуют синхронизации.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш заявил, что водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы.
При этом в Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.
Американский журналист назвал причины подрыва США «Северных потоков»
Американский журналист: США боялись, что из-за «Северных потоков» Германия не поможет Киеву
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Вашингтон боялся, что из-за «Северных потоков» Германия не захочет предоставлять помощь Украине, заявил американский журналист Сеймур Херш на своей странице в Substack.
По его словам, ЦРУ настаивало на скрытности диверсии против «Северных потоков», поскольку это выглядело бы как «акт войны» со стороны США, передает РИА «Новости».
«ЦРУ утверждало, что все должно быть сделано тайно. Все участники понимали, насколько велики ставки. Если атака будет связана с Соединенными Штатами, это будет расценено «как акт войны», – приводит журналист слова своего источника о подготовке операции.
Херш также заявил, что приказ начать диверсионную операцию против «Северных потоков» отдал глава ЦРУ Уильям Бернс.
Херш написал, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии. Он утверждает, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Непосредственно причастным к теракту стал советник главы Белого дома Джейк Салливан.
Ранее ведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» указывает на причастность администрации Байдена к диверсии.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что диверсия против «Северного потока» указывает на американцев.
В Турции объяснили стремление США втянуть НАТО в конфликт на Украине
Milliyet: США втянули НАТО в конфликт на Украине для получения выгоды от продажи оружия
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Соединенные Штаты втянули НАТО в конфликт на Украине для получения наибольшей выгоды от продажи оружия, выразил уверенность обозреватель турецкого издания Milliyet Тунджа Бенгин.
Обозреватель турецкого издания назвал США глашатаем настоящей катастрофы. Он предположил, что Соединенные Штаты с самого начала, должно быть, радостно потирают руки, потому что чем больше Европа вовлечена в конфликт с Россией, тем больше становится зависимой от США, что выгодно Америке, особенно в плане рекламы самолетов, систем противовоздушной обороны, оружия, передает РИА «Новости».
Автор выразил уверенность, что Вашингтон видит в Североатлантическом альянсе не только военно-оборонительный блок, но и организацию, отвечающую американским экономическим интересам. Он также назвал НАТО «банкнотной типографией США».
В свою очередь турецкий бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу отметил, что с началом конфликта на Украине США бьют рекорды по продажам оружия, так как двенадцать крупнейших мировых военных компаний находятся в США и Америке принадлежит около 40% пирога продаж оружия в мире. Он назвал Украину американским сценарными проектом и напомнил о существовании концепции: война для денег, деньги для войны.
Бабюроглу предупредил, что накачка Европы оружием может обернуться расширением конфликта и ситуация может перейти в стадию глобальной войны подобно Второй мировой. При этом турецкий бригадный генерал отметил, что Соединенные Штаты используют НАТО ради денег, получая в разы больше Польши или Германии, которые передали оружие Украине и вынуждены покупать замену в США. Бабюроглу отметил, что Вашингтон даже может предоставить какую-то сумму в кредит, но в конечном счете всегда получает ее назад. Таким образом, разговоры США о безопасности напрямую связаны с деньгами, резюмировал Бенгин.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Байден назвал спецоперацию России «испытанием на века»
Президент США Байден назвал специальную военную операцию России «испытанием для мира на века»
Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что специальная военная операция России на Украине стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира».
Обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, находившейся в качестве почетного гостя на оглашении послания президента США к Конгрессу, Байден заявил, что СВО стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира» и вновь пообещал продолжать оказывать помощь Киеву «столько, сколько нужно», передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
Блинкен призвал обеспечить успех ВСУ на поле боя
Блинкен назвал лучшим способом ускорить урегулирование конфликта на Украине обеспечение преимущества Киева на поле боя
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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Госдепартаменте США Блинкен заявил, что дипломатия является единственным способом прекращения украинского конфликта и установления прочного и справедливого мира. При этом он выступил с утверждением, что руководство России якобы не проявляет подлинной заинтересованности в дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.
Госсекретарь США выразил мнение, что лучший способ ускорить перспективы реальной дипломатии – это продолжать склонять ситуацию на поле боя в пользу Украины. По его словам, это поможет гарантировать, чтобы у Украины была наиболее сильная позиция за столом переговоров, когда таковой появится. Он также выступил с утверждением, что идея о том, что Украина должна признать вхождение в состав России новых территорий, должна восприниматься как обреченная на провал любой страной, заботящейся о принципах Устава ООН и поддержании глобальных мира и безопасности.
Блинкен заявил, что по мере приближения годовщины начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине для Вашингтона и его союзников критически важно продолжать и наращивать поддержку Киеву. Госсекретарь США выразил мнение, что СВО якобы является стратегическим провалом. В частности, как считает шеф американской дипломатии, Москве не удалось ослабить НАТО, альянс сейчас якобы сильнее и сплоченнее, чем когда-либо.
Блинкен сообщил, что всего с начала СВО США выделили на военную помощь Киеву почти 30 млрд долларов, а союзники и партнеры Вашингтона – более 13 млрд долларов. В настоящий момент США, по словам главы Госдепа, сосредоточены на дальнейших шагах, необходимых для обеспечения помощи Украине в области безопасности. Он также заявил, что США провели «калибровку» помощи для удовлетворения меняющихся потребностей Украины.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
Белый дом отверг причастность США к терактам на «Северных потоках»
В Вашингтоне отвергли причастность американских водолазов к терактам на «Северных потоках»
Белый дом отвергает сообщения о том, что водолазы ВМС США подложили взрывные устройства под газопровод «Северный поток – 2» под прикрытием учений «Балтопс», заявила глава руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.
«Эта совершенная ложь и полная фикция», – передает ее слова ТАСС.
В свою очередь официальный представитель Пентагона, подполковник Гаррон Гэрн заявил со ссылкой на заместителя помощника министра обороны США Лоры Купер, что США не причастны к терактам на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2».
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы.
МИД: Развязанная США против России война грозит столкновением ядерных держав
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США развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав, указано в заявлении МИД о ситуации с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Отмечается, что требования США возобновить инспекции по ДСНВ при этом звучат цинично с учетом помощи Вашингтона Киеву в нанесении ударов по российским объектам, передает ТАСС.
В ведомстве добавили, что пока Вашингтон не пересмотрит свою враждебную антироссийскую политику, любые «позитивные знаки» и «шаги навстречу» будут неоправданными, несвоевременными и неуместными.
Также в МИД подчеркнули, что Москва не собирается оставлять без надлежащего ответа враждебные действия Вашингтона.
Так, в ведомстве напомнили, что договором предусмотрено, что «обе стороны работают над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве».
В заключение МИД констатировал, что политика США диаметрально противоположна «вышеуказанным целям».
Ранее The Wall Street Journal сообщило, что Госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением ДСНВ «блокирование» Россией американских инспекций.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что считает странным требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.
МИД назвал конфискацию активов Малофеева со стороны США неприкрытым грабежом
Спикер МИД Захарова назвала конфискацию активов Малофеева со стороны США неприкрытым грабежом
В Москве конфискацию активов российского бизнесмена Константина Малофеева со стороны США сочли завязанным на политике неприкрытым грабежом, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте ведомства отмечается, что такое решение со стороны главы США Джо Байдена олицетворяет собой неприкрытый грабеж по политическим мотивам.
Захарова подчеркнула, что Штаты конфискуют средства вопреки собственным законам и фундаментальным принципам, которые в США якобы гарантируют неприкосновенность частной собственности. Более того, делают это «путем сомнительных правовых ухищрений и манипуляций», отметила представитель МИД.
По ее словам, все объявленные враждебными Вашингтону страны получили возможность лично убедиться в том, что «разговоры о гарантиях вкладов и инвестиций не более чем пустой звук».
«Международному бизнесу преподан наглядный урок беззакония, когда любую собственность можно легко отобрать и отдать правильному клиенту, если в США так решат», – заметила Захарова, резюмируя подорванное доверие к американской финансовой системе.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий решил направить российские активы на закупки угля для населения.
В Белом доме задумались о сотрудничестве России и США в Арктике
В Белом доме предложили рассмотреть сотрудничество США и России в Арктике
Вашингтону стоит задуматься о сотрудничестве с Россией в Арктике по жизненно важным вопросам, заявил директор российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон.
Он пояснил, что США сделали исключение в сотрудничестве с Москвой по космосу, также страны работают вместе по вопросам жизни и смерти. Кофрон предположил, что такая модель могла бы сработать и в арктическом регионе, передает РИА «Новости».
При этом в Вашингтоне считают, что пока продолжается конфликт вокруг Украины, рассчитывать на серьезное сотрудничество США и России в Арктике не стоит.
Кофрон отметил, что Россия в контексте Арктики я настроена оборонительно. При этом он считает, что Москва наращивает вооруженные силы в арктическом регионе с целью контролировать его.
Ранее обозреватель Politico Кеннет Розен отмечал, что российское присутствие в Арктике значительно объемнее американского, из-за этого США отстают от России в так называемой «арктической гонке».
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