До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Сторонники Саакашвили омрачили «европейский день» Грузии
Несколько десятков сторонников бывшего президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили вышли в субботу на площадь Европы в Тбилиси с требованием освободить отбывающего шестилетнее заключение политика, омрачив финальную часть марша грузин «Наш голос – Евросоюзу», который был посвящен предстоящему 14-15 декабря саммиту ЕС, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Сторонники Саакашвили выкрикивали «Нет Европы без Саакашвили» и размахивали его портретами.
Организаторам марша из неправительственных организаций пришлось несколько раз включать грузинский гимн, чтобы заглушить это политическое требование.
До этого сотни участников марша прошли по центру Тбилиси с флагами Грузии и Евросоюза. Также были видны флаги Украины.
На площади Европы участники марша развернули флаг ЕС длиной 33 метра и шириной 22 метра, утверждая, что такому полотнищу нет равных на европейском пространстве. К марширующим присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Правящая «Грузинская мечта» проигнорировала акцию – по словам ее представителей, чтобы получить статус, нужно упорно работать, а не заниматься мероприятиями такого рода.
Официальный Тбилиси обижен на ЕС за то, что в прошлом году не получил статус кандидата, тогда как его предоставили Киеву и Кишиневу. Власти Грузии говорят, что сейчас справедливость должна быть восстановлена. В ноябре Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в Евросоюз. В случае позитивного решения, в Тбилиси 15 декабря по инициативе правительства состоятся всенародные празднества.