Сторонники Саакашвили омрачили «европейский день» Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Сторонники Саакашвили выкрикивали «Нет Европы без Саакашвили» и размахивали его портретами.

Организаторам марша из неправительственных организаций пришлось несколько раз включать грузинский гимн, чтобы заглушить это политическое требование.

До этого сотни участников марша прошли по центру Тбилиси с флагами Грузии и Евросоюза. Также были видны флаги Украины.

На площади Европы участники марша развернули флаг ЕС длиной 33 метра и шириной 22 метра, утверждая, что такому полотнищу нет равных на европейском пространстве. К марширующим присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Правящая «Грузинская мечта» проигнорировала акцию – по словам ее представителей, чтобы получить статус, нужно упорно работать, а не заниматься мероприятиями такого рода.

Официальный Тбилиси обижен на ЕС за то, что в прошлом году не получил статус кандидата, тогда как его предоставили Киеву и Кишиневу. Власти Грузии говорят, что сейчас справедливость должна быть восстановлена. В ноябре Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в Евросоюз. В случае позитивного решения, в Тбилиси 15 декабря по инициативе правительства состоятся всенародные празднества.