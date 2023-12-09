Сторонники Путина рассказали о главных достижениях президента России

Участники инициативной группы по выдвижению Путина в президенты рассказали о сильных сторонах лидера страны

«Благодаря политике, которую Владимир Путин проводит, мы даем всем гражданам посыл: человек, забота о человеке, самореализация – остаются в центре внимания государства. И, конечно, ни в одной стране мира ни один президент не создал ничего подобного Сириусу», – сказала Елена Шмелева, глава партийной комиссии «Единой России» по образованию и науке, председатель Совета федеральной территории Сириус.

В субботу па первом заседании инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на должность президента России Шмелева отметила, что при действующем главе государства укрепляется экономика, строятся школы, оказывается колоссальная поддержка науке.

«Каждый школьник, каждый человек понимает, что президент лично занимается вопросами самореализации. Вопросами развития, применения отечественных технологий, чтобы как можно больше талантливых людей могли себя найти как можно раньше и служить интересам общества», – сказала Шмелева.

«В ходе кампании кандидата в президенты нужно объяснять людям, что каждый, кто не пришел на выборы и не поучаствовал в жизни государства, является потенциальным клиентом тех, кто финансирует войну против России», – подчеркнул Александр Карелин, сенатор, член высшего совета «Единой России», Герой России.

«Мы с вами объединяем свою репутацию с репутацией Владимира Путина. Вижу для каждого из нас задачу в том, чтобы, поддерживая эмоциональное состояние общества, дать возможность каждому из наших сограждан не остаться в стороне, поучаствовать в кампании», – добавил Карелин.

В свою очередь председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов заверил, что авторитет Путина среди молодежи незыблем. «Всем злопыхателям, которые желают поражения нашей стране, хочу заявить, что победа будет и на фронте, и на избирательных участках. Молодая Гвардия по полной включается в избирательную кампанию. Мы сделаем все для того, чтобы выборы прошли честно и легитимно. И, если потребуется, мы отстоим результаты», – сказал Демидов.

«Сейчас Россия – это страна, в которой можно достичь всего, чего ты хочешь», – отметила военкор Екатерина Агранович.

«Я представляю молодежный Донбасс. Для нас решение президента – это про судьбоносную возможность иметь будущее. Девять лет мы жили отдельно, а теперь мы все вместе. И за полтора года для молодых людей из новых регионов сделано очень много. Они хотят большего, у них есть перспективы. И это важно. Поэтому у меня просто нет сомнений. Кто, если не Владимир Путин?» – сказала Агранович.

В пятницу во время общения с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества в Кремле Владимир Путин сказал о решении участвовать в президентских выборах в 2024 году.

С просьбой идти на выборы к нему обратился Артем Жога – спикер парламента ДНР, отец погибшего героя СВО. Путин признался, что у него были разные мысли насчет дальнейшего президентства. «Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение», – ответил глава государства Жоге.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о начале предвыборной кампании Путина, сказал, что де-факто об этом можно говорить. «Если вы хотите говорить де-юре, то нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться», – пояснил Песков.