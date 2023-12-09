До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Захарова оценила попытку навязать «корейскую» модель урегулирования на Украине
Захарова назвала попытку навязать «корейскую» модель урегулирования на Украине бессмысленной
Попытки искусственно навязать в том числе «корейскую» модель урегулирования на Украине бессмысленны, заявила представитель МИД Мария Захарова агентству AFP.
По словам Захаровой, необходимо другое решение, а главное, политическая воля к миру со стороны тех, кто продолжает опасную эскалацию, передает ТАСС.
Также Захарова заявила, что возможность реанимирования зерновой сделки остается, она начнет работать, когда с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе, снимут санкции.
Ранее Захарова заявила о возрождении гитлерюгенда на Украине.