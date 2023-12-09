Захарова оценила попытку навязать «корейскую» модель урегулирования на Украине

Захарова назвала попытку навязать «корейскую» модель урегулирования на Украине бессмысленной

Tекст: Кристина Цыцура

По словам Захаровой, необходимо другое решение, а главное, политическая воля к миру со стороны тех, кто продолжает опасную эскалацию, передает ТАСС.

Также Захарова заявила, что возможность реанимирования зерновой сделки остается, она начнет работать, когда с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе, снимут санкции.

Ранее Захарова заявила о возрождении гитлерюгенда на Украине.