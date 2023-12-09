Портниха Пугачевой назвала причину отъезда певицы из России

Tекст: Алексей Дегтярев

У Пугачевой и иноагента Максима Галкина* есть двое детей, и певице в первую очередь надо заботиться о них, она не может их бросить, сказала Аксенова «Московскому комсомольцу».

Артистка полагает, что отец должен воспитывать своих детей, поскольку «мало ли что» случится в будущем с самой певицей, указала собеседница.

Артистка, по словам Аксеновой, уже «не верит в свое долголетие», поскольку у нее «куча болячек».

Ранее сообщалось, что Пугачевой стало плохо в бутике на Кипре.