До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Портниха Пугачевой назвала причину отъезда певицы из России
Советская и российская певица Алла Пугачева покинула Россию, поскольку ей нужно заботиться о детях, сообщила подруга и портниха артистки Любовь а.
У Пугачевой и иноагента Максима Галкина* есть двое детей, и певице в первую очередь надо заботиться о них, она не может их бросить, сказала Аксенова «Московскому комсомольцу».
Артистка полагает, что отец должен воспитывать своих детей, поскольку «мало ли что» случится в будущем с самой певицей, указала собеседница.
Артистка, по словам Аксеновой, уже «не верит в свое долголетие», поскольку у нее «куча болячек».
Ранее сообщалось, что Пугачевой стало плохо в бутике на Кипре.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом