NYT: Байден зашел в тупик с оказанием помощи Украине и Израилю

Tекст: Алексей Дегтярев

В ноябре Байден запросил в конгрессе помощь Украине и Израилю, в пакет помощи включены средства на обеспечение безопасности на мексиканской границе, это должно было стать «сладкой пилюлей», чтобы заручиться поддержкой республиканцев, утверждает New York Times, передает РИА «Новости».

Но это действие привело американского лидера в тупик, он спровоцировал республиканцев на то, чтобы те принялись требовать широких изменений в политике по ситуации на границе с Мексикой.

Партия демократов также разделилась по этому вопросу, и теперь Байдену предстоит решить, на какие уступки пойти для разблокирования помощи Киеву и Тель-Авиву.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что прогресса в переговорах между администрацией Байдена и конгрессом по согласованию нового пакета помощи Украине пока нет.