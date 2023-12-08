Песков допустил внешние нападки на выборы президента России

  • Новость часаРоссийских атлетов допустили к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Герои выдвинули Путина в президенты
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России
    Орбан: Венгры не хотят вступления Украины в ЕС
    ЦИК: Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта
    Кто попросил Путина пойти на выборы президента в 2024 году?
    Шойгу вручил погоны и госнаграды военным
    Россиянина в Финляндии задержали сразу после освобождения из тюрьмы
    ХАМАС: Операция Израиля в Газе не достигла своих целей
    Мнения
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    25 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Ленинопад как символ государственной неполноценности

    Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

    2 комментария
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    12 комментариев
    8 декабря 2023, 18:15

    Песков допустил внешние нападки на выборы президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президентские выборы в России станут объектом нападок со стороны внешних сил, но страна научилась противостоять им, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Безусловно, электоральная кампания станет объектом нападок, это сто процентов, мы отдаем себе в этом отчет, мы это понимаем. Но система работает слаженно, и мы уже научились защищаться от таких нападок», – сказал он в ответ на вопрос «Известий», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что на процессах внутри страны не сказалось объявление даты выборов, поскольку «активная работа в России идет каждый день».

    В пятницу Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

    8 декабря 2023, 14:10
    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году

    Путин дал согласие на выдвижение на выборах президента России в 2024 году

    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

    Президент ответил согласием, передает ТАСС слова участников церемонии.

    Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Коментарии (84)
    8 декабря 2023, 15:19
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин признался, что в разное время у него были различные мысли по поводу дальнейшего президентства, но сейчас он решил баллотироваться.

    «Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал он, отвечая на просьбу спикера парламента ДНР Артема Жоги участвовать в выборах в 2024 году, передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что пойдет на новый президентский срок, потому что сегодня «по-другому нельзя», передает РИА «Новости».

    Путин поблагодарил за поддержку. «Спасибо вам за эти слова, особенно в этой обстановке и сегодня сказанные», – сказал президент.

    О том, что Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году, ранее в пятницу сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Жога.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (22)
    6 декабря 2023, 19:18
    В повестку заседания Совфеда внесли вопрос о дате проведения выборов президента
    В повестку заседания Совфеда внесли вопрос о дате проведения выборов президента
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проект постановления о назначении даты выборов президента России внесен в повестку заседания Совета Федерации, назначенного на 7 декабря.

    Согласно документу, предлагается назначить президентские выборы на 17 марта 2024 года, передает РИА «Новости».

    Ранее руководитель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил о готовности проекта постановления о назначении выборов президента России на 17 марта.

    Коментарии (5)
    8 декабря 2023, 12:17
    ЦИК: Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта
    ЦИК: Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Выборы президента России впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта, сообщила Центральная избирательная комиссия.

    Досрочное голосование на выборах президента России, по данным ЦИК, пройдет с 25 февраля по 14 марта. Как сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина, после завершения голосования начнется подсчет голосов избирателей, он будет проводиться участковыми комиссиями без перерыва, до установления его итогов.


    При этом в новых регионах, в Брянской, Курской и Белгородской областях, Крыму и Севастополе будет применяться придомовое голосование, передает ТАСС.

    Коментарии (15)
    8 декабря 2023, 15:48
    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 не было домашней заготовкой

    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 было спонтанным

    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 не было домашней заготовкой
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин спонтанно принял решение о том, чтобы объявить о своем намерении баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, это не было домашней заготовкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков добавил, что предвыборная кампания Путина по переизбранию на новый президентский срок де-факто началась, но требуется выполнить все необходимые формальности, передает ТАСС.

    «Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться, ему нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он уже станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании», – сказал представитель Кремля.

    В пятницу президент России Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году. Глава государства признался, что в разное время у него были различные мысли по поводу дальнейшего президентства, но сейчас он решил баллотироваться.

    Ранее в ЦИК сообщили, что выборы президента России впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (9)
    7 декабря 2023, 16:43
    ВЦИОМ: 78 % россиян намерены принять участие в выборах президента России
    ВЦИОМ: 78 % россиян намерены принять участие в выборах президента России
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленного на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    Еще 13% опрошенных заявили, что планируют определиться с участием ближе к выборам. Доля тех, кто не готов отдать свой голос, составила 8%, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

    Две трети россиян (66%) смогли дать оценку ходу проведения президентских выборов: 54% опрошенных считают, что они пройдут скорее спокойно, 12% – скорее бурно, 34% затруднились ответить.

    Большинство россиян считают предстоящие выборы важным событием как для страны (89%), так и для себя лично (84%). Среди тех, кто намерен отдать свой голос на выборах, эти показатели составили 95% и 92% соответственно.

    Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

    В четверг Совфед единогласно назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.

    Коментарии (4)
    7 декабря 2023, 10:59
    ЦИК: Выборы президента России пройдут в токсичной геополитической обстановке

    ЦИК: Выборы президента России впервые пройдут в столь токсичной геополитической обстановке

    Tекст: Ольга Никитина

    Выборы президента России впервые будут проходить в столь токсичной геополитической обстановке, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на пленарном заседании Совета Федерации.

    «Впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций», – приводит ее слова ТАСС.

    Памфилова, впрочем, заверила, что российская избирательная система обладает мощным запасом прочности, который позволит организовать и провести грядущие выборы «именно так, как этого требует и ждет наш народ». «Потому что для нас народ – это главный судья», – сказала она.

    Со своей стороны спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что избирательная система России лишена «суррогатных электоральных механизмов», а основана на прямом волеизъявлении миллионов российских избирателей. В это число теперь входят и жители новых регионов, добавила она.

    Напомним, Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия в пятницу рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на выборах президента России в марте 2024 года.

    Коментарии (2)
    7 декабря 2023, 10:56
    Сенатор: Назначение выборов – признак того, что Россия продолжает полноценную жизнь

    Сенатор Долгов: Назначение даты выборов указывает на то, что Россия продолжает жить полноценной жизнью

    Tекст: Александра Юдина

    Назначение выборов является важным признаком того, что Россия продолжает жить полноценной жизнью, страна уверена в своих силах и скорой победе, выразил мнение сенатор Константин Долгов.

    В своем Telegram-канале он указал, что, несмотря на ведение Западом экономической, гибридной и почти открытой войны, никакие демократические процедуры не были отменены, в отличие от Украины, где «выборы пытаются спустить на тормозах и отложить под любым предлогом».

    Долгов отметил, что президент России Владимир Путин уважает граждан, ему важно, чтобы они могли свободно сделать выбор.

    «По-настоящему суверенное государство – только то, в котором граждане определяют, какой будет власть и каким путем страна идет в будущее», – заметил он.

    Сенатор также подчеркнул, что Россия была и остается по-настоящему демократическим государством, основанием которого является голос людей, их решающее мнение, а также выразил уверенность в том, что на предстоящих выборах россияне отдадут свой голос за политическую стабильность и выбранный нынешним правительством курс.

    «На Общероссийском голосовании по принятии поправок в Конституцию России 2020 году люди дали себе возможность вновь избрать президентом страны Владимира Владимировича Путина. Время показало правильность такого решения. В России нет человека с таким же стратегическим видением, колоссальным политическим опытом и авторитетом, кому бы можно было доверить страну, проходящую важнейшие испытания», – подытожил Долгов.

    Напомним, Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года.

    Коментарии (0)
    8 декабря 2023, 13:35
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превышает 78%

    Tекст: Ольга Никитина

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 27 ноября по 3 декабря, за последнюю неделю не изменился и составляет 78,5%, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    «На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,5% участников опроса (без изменений), а уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,6 п. п. и составляет 75,8%», – отмечается в исследовании.

    Деятельность правительства России одобряют 51,4% опрошенных (плюс 1,7 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 53,3% респондентов (плюс 1 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,9% опрошенных (плюс 0,8 п. п.), передает ТАСС.

    Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,5% (минус 0,6 п. п.), лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 27,9% (минус 1,5 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 18,3% (плюс 1,3 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,4% (плюс 0,6 п. п.).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 39,8% (минус 1,1 п. п.), КПРФ – 10,4% (плюс 1,2 п. п.), ЛДПР – 9,2% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 4,3% (минус 0,1 п. п.), «Новых людей» – 5% (плюс 0,6 п. п.).

    Опрос проводился среди совершеннолетних россиян методом телефонного интервью. На протяжении недели каждый день опрашивались 1,6 тыс. россиян, всего в исследовании за неделю приняли участие 11 тыс. 200 человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

    Кроме того, по данным исследования, которое провел Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), подавляющее большинство россиян считают, что Путин в 2024 году должен вновь баллотироваться на выборах президента, и с 2019 года число считающих так людей выросло в два раза. Авторы исследования привели ключевые эмоции, которые вызывает Владимир Путин: доверие (44%), надежду (34%), спокойствие, уверенность (31%), гордость (30%) и благодарность (15%).

    Результаты общероссийского опроса по теме «Владимир Путин: перспективы 2024» были представлены 7 декабря 2023 года на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании».

    Опрос проводился в период 21 октября – 13 ноября 2023 года, выборка составила 6100 человек, интервью проводились по месту жительства респондентов, статистическая погрешность – 2,2%.

    В Кремле ранее заявили, что президент России Владимир Путин сообщит о своем решении по вопросу участия в предстоящих в 2024 году выборах главы государства тогда, когда посчитает нужным.

    Коментарии (12)
    6 декабря 2023, 20:41
    ЦИК создал рабочую группу по приему и проверке документов кандидатов в президенты России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России создала рабочую группу по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами для участия в президентских выборах.

    Кроме того, утверждено положение о рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при проведении избирательной кампании по выборам президента, говорится в сообщении на сайте ЦИК.

    Утверждены тематический план изданий Центризбиркома на следующий год, порядок доставки в избирательные комиссии избирательной документации и иных отправлений, связанных с подготовкой и проведением выборов, а также разъяснения порядка регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов на должность президента.

    Также ЦИК России установила, что избирательные комиссии в регионах будут использовать имеющиеся в наличии печати, и приняла за основу проект постановления ЦИК РФ «О Порядке применения средств видеонаблюдения при проведении выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года».

    Ранее Центризбирком утвердил перечень документов, обязательных к представлению на этапах выдвижения и регистрации на выборах президента страны.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2023, 13:15
    Совфед собрался назначить дату выборов президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Совет Федерации планирует на пленарном заседании 7 декабря рассмотреть постановление о назначении на 17 марта 2024 года даты выборов президента России, сообщил руководитель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

    Клишас на заседании комитета сообщил, что проект постановления подготовлен, передает ТАСС.

    Глава комитета напомнил, что 8 марта 2024 года будет выходной день в связи с праздником.

    Решение о дате проведения выборов принимает Совет Федерации. Дата голосования назначается не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня выборов.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2023, 14:48
    Выборы 2024: Каждый голосующий на выборах вносит вклад в будущее России

    Депутат Госдумы Матвейчев: Своевременное проведение выборов говорит о прочности политической системы России

    Выборы 2024: Каждый голосующий на выборах вносит вклад в будущее России
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Своевременное проведение выборов президента России показывает, что страна живет в нормальном режиме. Само же голосование позволяет гражданам внести свой вклад в будущее государства, сказал газета ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. Ранее Совфед назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.

    «Люди должны видеть, что несмотря на спецоперацию, государство живет в нормальном режиме и выполняет все конституционные обязанности. Поэтому своевременное проведение выборов президента в России сейчас особенно важно», – сказал Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Голосование свидетельствует о том, что российская политическая система прочна и смещение электоральных циклов нам не нужно. Выборы позволяют гражданам внести свой вклад в нашу политическую систему. Именно поэтому важно прийти на участки», – акцентирует парламентарий.

    «Кроме того, широкому участию граждан в голосовании способствует и наша избирательная система, которая является одной из самых честных и прозрачных в мире. Доверие людей к ней за последнее время заметно выросло. В отличие от стран Европы или США, вероятность фальсификации выборов у нас очень мала», – резюмировал Матвейчев.

    Ранее Совет Федерации единогласно принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия в пятницу рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на выборах, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    «На основе социологических исследований, широких консультаций с коллегами в регионах, на основе обсуждения длительного с моими коллегами по ЦИК завтра будет рассмотрен проект голосования в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта», – приводит ее слова ТАСС.

    Также Памфилова отметила, что «впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций».

    Впрочем, она заверила, что российская избирательная система обладает мощным запасом прочности, который позволит организовать и провести грядущие выборы «именно так, как этого требует и ждет наш народ». «Потому что для нас народ – это главный судья», – сказала председатель ЦИК.

    Напомним, сенатор Константин Долгов отметил, что назначение выборов является важным признаком того, что Россия продолжает жить полноценной жизнью, страна уверена в своих силах и скорой победе. В своем Telegram-канале он указал, что, несмотря на ведение Западом экономической, гибридной и почти открытой войны, никакие демократические процедуры не были отменены.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2023, 10:52
    ЦИК в пятницу рассмотрит вопрос о трехдневном голосовании на выборах президента

    ЦИК в пятницу рассмотрит вопрос о трехдневном голосовании на президентских выборах

    Tекст: Ольга Никитина

    Центральная избирательная комиссия в пятницу рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на выборах президента России в марте 2024 года, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    «На основе социологических исследований, широких консультаций с коллегами в регионах, на основе обсуждения длительного с моими коллегами по ЦИК завтра будет рассмотрен проект голосования в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта», – приводит ее слова ТАСС.

    Ранее Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года.

    Коментарии (0)
    8 декабря 2023, 14:44
    Матвиенко назвала выдвижение Путина на выборы гарантией развития России
    Матвиенко назвала выдвижение Путина на выборы гарантией развития России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Решение президента Владимира Путина баллотироваться на новый срок стало гарантией развития России как мощного, безопасного, суверенного государства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она подчеркнула, что Путин делал заявление о выдвижении на президентские выборы, опираясь на реальный запрос граждан, их волю и настрой.

    «Само решение Владимира Владимировича Путина идти на выборы стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Суверенного, мощного, безопасного», – написала спикер в Telegram.

    Матвиенко добавила, что разделяет мнение россиян о том, что Путин вызывает доверие, гордость и уверенность в будущем.

    По ее словам, итоги различных социологических исследований показывают, что граждане четко понимают, что нынешняя уникальная сплоченность, доверие и гражданское спокойствие в обществе сформированы именно вокруг главы государства.

    «Это то, что называется «роль личности в истории». Обратила внимание на приведенные вчера данные опроса: «Какие чувства и эмоции вызывает у вас фигура Владимира Путина?». Ответы были: доверие, спокойствие, уверенность в будущем, гордость. Полностью разделяю», – добавила Матвиенко.

    Напомним, Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (6)
    8 декабря 2023, 14:30
    Жога выразил готовность стать доверенным лицом Путина

    Спикер ДНР Жога выразил готовность стать доверенным лицом Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Спикер парламента Донецкой народной республики Артем Жога выразил готовность стать доверенным лицом президента России Владимира Путина. По его словам, Путин будет баллотироваться, потому что «именно сегодня нужно быть с народом».

    Жога рассказал после общения с главой государства, что передал Путину просьбу жителей новых территорий пойти на выборы и рассказал об их готовности голосовать за действующего российского лидера.

    «Я сказал о том, что от лица жителей воссоединенных территорий Донецкой народной республики, Луганской [Народной] Республики, Херсонской, Запорожской областей, всех ребят военнослужащих, от всех моих друзей, знакомых мы просим его принять участие в выборах президента России. На что он сказал, что времена бывают разные, трудные, тяжелые, но на данный момент он будет с народом, будет баллотироваться», – приводит его слова ТАСС.

    Артем Жога – отец Героя России Владимира Жоги, погибшего в 2022 году в Волновахе.

    Ранее участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле рассказали, что Владимир Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Жога.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Коментарии (0)
    Главное
    Матвиенко назвала выдвижение Путина на выборы гарантией развития России
    Турчак: Массовая поддержка Путина на выборах станет общей победой россиян
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превышает 78%
    Евросоюз собрался запретить импорт российских алмазов
    Польский генерал объяснил, почему Зеленский должен уйти в отставку
    Руководитель украинского мошеннического кол-центра арестован в Москве
    Певец Леонид Агутин был экстренно госпитализирован в Москве

    Россия объявила конец западного финансового мира

    В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию? Подробности

    Перейти в раздел

    Россияне определились с ролью Путина после 2024 года

    До президентских выборов в России осталось около 100 дней. Несмотря на стабильность и спокойствие политической ситуации в стране, в обществе фиксируется большой интерес как к самим выборам, так и к активному участию в них. Чем можно объяснить такую тенденцию и каковы основные ожидания россиян от грядущей избирательной кампании? Подробности

    Перейти в раздел

    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

    Перейти в раздел

    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление

    Конфликт между Украиной и Польшей продолжает расширяться, и новым примером этому стало решение Варшавы по поводу так называемой операции «Висла», осуществленной еще в 1947 году. Почему она теперь, по мнению поляков, не может считаться «преступлением коммунизма» и что именно так возмущает в этом официальный Киев? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина с почетом приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом. Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага России. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............