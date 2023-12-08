Песков допустил внешние нападки на выборы президента России

Tекст: Валерия Городецкая

«Безусловно, электоральная кампания станет объектом нападок, это сто процентов, мы отдаем себе в этом отчет, мы это понимаем. Но система работает слаженно, и мы уже научились защищаться от таких нападок», – сказал он в ответ на вопрос «Известий», передает ТАСС.

Песков также отметил, что на процессах внутри страны не сказалось объявление даты выборов, поскольку «активная работа в России идет каждый день».

В пятницу Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.