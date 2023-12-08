Губернаторы поддержали решение Владимира Путина пойти на выборы президента

Так, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил в своем Telegram, что своим решением Путин «укрепил нашу уверенность в будущем сильной и независимой России». «Ямальцы видят, какой путь развития прошла страна за последние десятилетия, как выросло качество жизни северян. Плечом к плечу с национальным лидером мы стоим на позициях защиты права на мирную жизнь наших граждан на новых территориях. Все вместе приближаем победу и справедливый мир», – написал он.

Поддержал решение Путина и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. «Сейчас нашей стране как никогда нужна стабильность и преемственность власти. Тем более что он не на словах, а на деле доказал, что способен не только надежно защитить рубежи нашей Родины, но и обеспечить развитие ее экономики и социальной сферы», – написал он в Telegram.

Хорошей новостью решение Путина назвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина. Благодаря его инициативам в Краснодарском крае мы реализовали много проектов, направленных на улучшение качества жизни кубанцев, обеспечили развитие сельского хозяйства, промышленности и санаторно-курортного комплекса. Уверен, что под руководством сильного президента наша страна будет процветать, сохранит свое лидерство как самодостаточная и независимая держава, а Краснодарский край продолжит развиваться», – сообщил он в своем канале в Telegram.

Путина об участии в выборах попросили участники церемонии награждения – Герои России, которым президент сегодня вручил госнаграды, напомнил глава Вологодской области Олег Кувшинников. «Тот случай, когда отказать нельзя. Считаю, что эти люди выразили желание большинства россиян. Нужно продолжить отстаивать интересы страны на мировой арене и реализовать курс на прорывное развитие России. Владимиру Владимировичу это под силу. Уважаю и поддерживаю», – подчеркнул он в Telegram.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер указал, что все ключевые проекты развития в Челябинской области связаны с президентом и поддерживаются им. «Уверен, что жители нашего региона поддерживают курс главы государства, верят в сильную и сплоченную Россию. И нет сомнений в том, что мы обязательно поддержим его кандидатуру на предстоящих президентских выборах», – указал он в сообщении в своем Telegram-канале.

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что спикер парламента ДНР Артем Жога, попросивший Путина об участии в выборах, высказал просьбу всех жителей Донбасса. «Донбассу есть с чем сравнивать, Донбасс переживал разные периоды в своей жизни. Для Донбасса президент России – это лидер, который вернул нам Родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения. В Донецкой народной республике не найти семьи, которая не ценила бы то, что сделал и что делает для нас президент Владимир Путин», – написал Пушилин в Telegram.

Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.