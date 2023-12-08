Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?3 комментария
Наследный принц Саудовской Аравии отложил визит в Лондон перед приездом Путина
FT: Саудовская Аравия перед визитом Путина перенесла поездку кронпринца в Лондон
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд незадолго до визита российского лидера Владимира Путина в Эр-Рияд перенес поездку в Британию, сообщили СМИ со ссылкой на британских чиновников.
На протяжении нескольких месяцев британская и саудовская стороны обсуждали предстоящий визит, прорабатывая дату 3 декабря. Однако предварительный план на прошлой неделе был отложен, пишет газета Financial Times.
Депутаты-консерваторы заявили, что перенос поездки, который совпал по времени с визитом российского лидера, поднимает вопросы о прочности отношений Великобритании с Саудовской Аравией, передает РИА «Новости».
Ранее британские СМИ обратили внимание на другую обидную для них деталь в визите Путина в Саудовскую Аравию.
Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.