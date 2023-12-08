Наследный принц Саудовской Аравии отложил визит в Лондон перед приездом Путина

FT: Саудовская Аравия перед визитом Путина перенесла поездку кронпринца в Лондон

Tекст: Ольга Никитина

На протяжении нескольких месяцев британская и саудовская стороны обсуждали предстоящий визит, прорабатывая дату 3 декабря. Однако предварительный план на прошлой неделе был отложен, пишет газета Financial Times.

Депутаты-консерваторы заявили, что перенос поездки, который совпал по времени с визитом российского лидера, поднимает вопросы о прочности отношений Великобритании с Саудовской Аравией, передает РИА «Новости».

Ранее британские СМИ обратили внимание на другую обидную для них деталь в визите Путина в Саудовскую Аравию.

Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.