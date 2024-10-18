Религиовед: Каноническое православие на Украине уйдет в подполье

Tекст: Антон Антонов

Лункин заявил, что радикальные украинские националисты сейчас определяют идеологию киевского режима. Он отметил, что силовые акции против Украинской православной церкви продолжатся в тех городах, где она имеет влияние.

«Но если раньше это были больше потасовки, то сейчас в Черкассах произошло откровенное бандитское нападение на кафедральный собор при попустительстве властей и СБУ», – сказал он.

Лункин оценивает будущее канонического православия на Украине как «туманное». Он не исключает, что УПЦ уйдет в подполье в пределах Украины, но останется легальной в новых регионах России. «Россия остается хранительницей украинского канонического православия, как и православия в целом... Россия станет прибежищем для прихожан и духовенства. УПЦ и ее подразделения под управлением патриарха Кирилла частично остаются в Донбассе», – подчеркнул он.

Эксперт также сказал, что фиксацией захватов храмов должны заниматься сама УПЦ и ее подразделения, подающие жалобы в международные правозащитные организации. Он считает, что на Западе осведомлены о ситуации на Украине и о ее движении в сторону антиправославного экстремизма. Отслеживанием захватов могли бы заниматься РПЦ и российские общественные организации, добавил Лункин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сторонники Православной церкви Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви и разграбили его, применив оружие и слезоточивый газ. Также сообщалось, что после этого инцидента прихожанам потребовалась медицинская помощь.