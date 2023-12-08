Поле для маневра в Закавказье при сотрудничестве с Турцией у России остается. Есть и очевидный общий интерес – не допустить в регион чуждые местным реалиям западные силы. Но ставить необходимо не только на Турцию, но и на Иран. Для баланса.6 комментариев
Самолет S7 после взлета вернулся в Новосибирск
В Новосибирске самолет S7 сел из-за технической неисправности
Самолет Boeing 737 авикомпании S7 Airlines («Сибирь») из-за технической неисправности вернулся в Новосибирск, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В заявлении надзорного ведомства говорится, что самолет, выполнявший рейс Новосибирск – Москва, около 7.00 (3.00 мск) вернулся в международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина. Посадка прошла в штатном режиме.
Впоследствии воздушное судно отстранили от эксплуатации. Пассажиров разместили в здании аэровокзала, для них готовят другой борт.
Ранее сообщалось, что во время полета пассажиры увидели возгорание.