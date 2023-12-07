И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.9 комментариев
Путин: Россия хочет создать реально демократическую модель мира
Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», заявил о том, что Россия желает создать реально демократическую модель мира.
«Мы-то хотим создать новую модель, такую реально демократическую и такую, где действительно верх берет настоящая, честная конкуренция всех участников экономической деятельности», – приводит его слова ТАСС.
Путин отметил, что США эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики.
«[Глава ВТБ Андрей] Костин сейчас сказал, что они [США] там с кем-то делятся из своих союзников. Нет. Выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют так же, как и всех других участников экономической деятельности», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что европейские юрисдикции больше не являются для бизнеса «тихими гаванями», сегодня в них работает принцип «свой – чужой», где чужих можно обобрать и оставить ни с чем.