Путин: Россия хочет создать реально демократическую модель мира

Tекст: Ольга Иванова

«Мы-то хотим создать новую модель, такую реально демократическую и такую, где действительно верх берет настоящая, честная конкуренция всех участников экономической деятельности», – приводит его слова ТАСС.

Путин отметил, что США эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики.

«[Глава ВТБ Андрей] Костин сейчас сказал, что они [США] там с кем-то делятся из своих союзников. Нет. Выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют так же, как и всех других участников экономической деятельности», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что европейские юрисдикции больше не являются для бизнеса «тихими гаванями», сегодня в них работает принцип «свой – чужой», где чужих можно обобрать и оставить ни с чем.