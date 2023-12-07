И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.8 комментариев
Путин: Европейские «тихие гавани» теперь работают по принципу «свой – чужой»
Путин: Европейские юрисдикции перестали быть «тихими гаванями» для бизнеса
Европейские юрисдикции больше не являются для бизнеса «тихими гаванями», сегодня в них работает принцип «свой – чужой», где чужих можно обобрать и оставить ни с чем, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».
«Европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, так называемыми тихими гаванями, фактически перестали ими быть, теперь здесь работает принцип «свой – чужой» <…>, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии, как это было с «Северным потоком», – приводит его слова ТАСС.
«Вот как сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах», – заметил Путин. «Кому нужны такие правила?» – добавил он.
Президент также обратил внимание на то, что действия западных стран разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которая выстраивалась десятилетиями, в том числе и самим Западом.
Кроме того, Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.