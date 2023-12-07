Путин: Европейские «тихие гавани» теперь работают по принципу «свой – чужой»

Путин: Европейские юрисдикции перестали быть «тихими гаванями» для бизнеса

Tекст: Ольга Никитина

«Европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, так называемыми тихими гаванями, фактически перестали ими быть, теперь здесь работает принцип «свой – чужой» <…>, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии, как это было с «Северным потоком», – приводит его слова ТАСС.

«Вот как сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах», – заметил Путин. «Кому нужны такие правила?» – добавил он.

Президент также обратил внимание на то, что действия западных стран разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которая выстраивалась десятилетиями, в том числе и самим Западом.

Кроме того, Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.