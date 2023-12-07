И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.5 комментариев
В Кремле не стали комментировать расследование убийства Кивы
Песков не стал комментировать расследование убийства экс-депутата Верховной Рады Кивы
Все пояснения касательно расследования убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы должен давать Следственный комитет России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, такой вопрос нужно адресовать правоохранителям, они занимаются следствием и любую информацию на этот счет будут предоставлять только они, передает ТАСС.
Ранее в Одинцове был найден убитым экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Ответственность за совершенное преступление взяло на себя ГУР МО Украины, о чем заявил представитель органа Андрей Юсов. Он подчеркнул, что политик был ликвидирован «в ходе спецоперации СБУ». По его словам, данные акции будут в дальнейшем продолжаться.
После трагедии было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий. Согласно предварительным данным следствия, в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата, после чего Кива погиб на месте.