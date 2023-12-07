В Кремле не стали комментировать расследование убийства Кивы

Песков не стал комментировать расследование убийства экс-депутата Верховной Рады Кивы

Tекст: Александра Юдина

По его словам, такой вопрос нужно адресовать правоохранителям, они занимаются следствием и любую информацию на этот счет будут предоставлять только они, передает ТАСС.

Ранее в Одинцове был найден убитым экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Ответственность за совершенное преступление взяло на себя ГУР МО Украины, о чем заявил представитель органа Андрей Юсов. Он подчеркнул, что политик был ликвидирован «в ходе спецоперации СБУ». По его словам, данные акции будут в дальнейшем продолжаться.



После трагедии было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий. Согласно предварительным данным следствия, в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата, после чего Кива погиб на месте.