Tекст: Алексей Дегтярев

Отражены атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 41-й механизированной бригад ВСУ, украинская сторона потеряла до 75 человек, два танка, четыре БТРа, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Также уничтожены немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, американская гаубица М198 и орудие Д-30.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 24-й механизированной бригады и 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ у Дзержинска и Ямполовки в ДНР. На этом направлении украинская армия потеряла до 280 человек, две БМП, при контрбатарейной борьбе поражены две американские САУ М109 Paladin.

На Донецком направлении «Южная» группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 67-й механизированной бригады у Клещеевки в ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли до 175 человек, три боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены: САУ М109 Paladin, две САУ «Акация», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и американское орудие М119.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 23-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны у Сладкого, Никольского и Урожайного в ДНР.

Украинская сторона за сутки на этом направлении потеряла до 160 человек, две боевые бронированные машины и американскую артиллерийскую систему М777.

На Запорожском направлении поражены скопления военнослужащих 33-й механизированной бригады ВСУ у Работино в Запорожской области. Украинская сторона потеряла до 60 человек и две САУ «Гвоздика».

На Херсонском направлении поражены скопления ВСУ у Червоного Маяка в Херсонской области. Украинская сторона потеряла до 65 человек, также поражена САУ «Гвоздика».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады теробороны и 12-й бригады спецназа у Серебрянки в ДНР, а также склады боеприпасов и вооружения.