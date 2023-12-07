Землетрясение произошло в Каспийском море

В Каспийском море произошло землетрясение, толчки ощущались в Баку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ведомства, эпицентр землетрясения магнитудой пять баллов находился в Каспийском море на глубине 68 км, подземные толчки ощущались в Баку и ряде других пунктов, передает ТАСС.

Тем временем Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море в 62 км к северо-западу Сумгаита на глубине 27 км.

Напомним, в июле сейсмологическая служба Азербайджана сообщила, что в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7.