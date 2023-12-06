Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.20 комментариев
СК завершил расследование дела о слежке за военкором Коцем
Дело о незаконной слежке за журналистом Александром Коцем передали в суд, сообщили в Следственном комитете России.
Следователи собрали достаточную доказательную базу, дело направлено в суд, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Согласно версии следствия, с 4 по 7 ноября мужчина скрытно следил за жилищем семьи Коца, под обманным предлогом он пытался получить от супруги журналиста информацию о его профессиональной деятельности.
Собранную информацию за деньги он передал соучастнику через Telegram. Дело в отношении соучастника выделили в отдельное производство.
В ноябре СК заявлял о поимке в Москве подозреваемого, угрожавшего супруге Коца. Задержанный, по данным следствия, намеревался воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста.