СК завершил расследование дела о слежке за военкором Коцем

Tекст: Алексей Дегтярев

Следователи собрали достаточную доказательную базу, дело направлено в суд, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Согласно версии следствия, с 4 по 7 ноября мужчина скрытно следил за жилищем семьи Коца, под обманным предлогом он пытался получить от супруги журналиста информацию о его профессиональной деятельности.

Собранную информацию за деньги он передал соучастнику через Telegram. Дело в отношении соучастника выделили в отдельное производство.

В ноябре СК заявлял о поимке в Москве подозреваемого, угрожавшего супруге Коца. Задержанный, по данным следствия, намеревался воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста.