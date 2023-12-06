Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.5 комментариев
Ростех договорился с Египтом о совместном производстве анти-БПЛА
Ростех: «Росэлектроника» будет делать анти-БПЛА комплексы совместно с компанией из Египта
НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) договорился в ходе выставки EDEX 2023 в Каире с египетской компанией-производителем об организации лицензионного производства комплексов противодействия беспилотникам «Защита», сообщили в Ростехе.
В Ростехе добавили, что мобильное оборудование приводится в действие за считаные минуты и обеспечивает защиту от дронов в радиусе двух километров вне зависимости от времени суток и погодных условий, передает ТАСС.
Напомним, в ноябре «Росэлектроника» показала на выставке Dubai Airshow 2023 носимый комплекс с автонаведением для зенитчиков.