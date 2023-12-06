Ким Чен Ын расплакался на съезде матерей

Ким Чен Ын расплакался во время доклада на V Общереспубликанском съезде матерей

Tекст: Дмитрий Зубарев

В новостном сюжете о первом дне съезда Ким Чен Ын, слушая выступление секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана, не смог сдержать слез. Его эмоции были крупным планом на протяжении длительного времени показаны местным ТВ, передает РИА «Новости».

Не совсем ясно, что именно вызвало столь эмоциональную реакцию северокорейского руководителя, но кадры демонстрировались на фоне оглашения диктором части доклада, в которой говорится о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего детей.

Диктор в сюжете сказал, что в сердце каждой матери, которая растит детей достойными людьми, «хранится чистая совесть, позволяющая думать о переживаниях и беспокойстве партии и государства, прежде чем о собственном спокойствии, а также благородное сознание гражданина, старающегося внести вклад в укрепление рядов представителей нового поколения, призванных нести на своих плечах будущее революции».

Об этом же упоминал в речи, предварявшей начало съезда, и сам Ким Чен Ын. Говоря о тяготах матерей и их высокой ответственности за судьбу грядущих поколений, лидер КНДР также едва не сдержал слез.

«Те, у кого красота на лице с переживаниями и муками увядала, но они сохраняли в себе благородный духовный мир и оставались самыми красивыми и замечательными в мире. Именно они сегодня здесь – любимые матери нашей Отчизны», – заявил глава республики.

В своей программной речи на съезде, завершившемся 4 декабря, Ким Чен Ын также дал высокие оценки заслугам «самых справедливых и стойких наших матерей, послуживших настоящими образцами патриотизма».

Ранее Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над «сборищем зла».