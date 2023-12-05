Политолог: Президенту интересны идеи, которые искренне высказываются молодежью

Политолог Шаповалов: «Движение первых» объединило молодежь страны

Tекст: Андрей Резчиков

«Движение первых» стало центральным инструментом деятельного участия молодежи в жизни страны, хотя оно существует лишь полтора года. За это время движение стало массовым, его отделения появились во всех регионах страны, в том числе в четырех новых», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

Движение активно развивается и включилось в работу, добавил политолог. «Эта работа самая разнообразная: спорт, наука, волонтерская деятельность, культура – все, что интересно молодым людям. Движение объединило всю молодежь страны. Интересы разные, а ценности единые. Движение взаимодействует со многими другими молодежными и детскими организациями страны», – указал спикер.

Шаповалов объяснил пристальное внимание Путина к «Движению первых». «Президент неслучайно лично участвовал в заседании набсовета, который он возглавляет. Это свидетельствует не просто об уважительном отношении, а о прямой заинтересованности президента, он делает ставку на молодежь и ему интересны идеи, которые искренне высказываются ребятами. Президент на одной волне с молодыми людьми. Фактически речь идет о том, что «Движение первых» является стратегическим проектом, в рамках которого формируется образ будущего страны. Те ребята, которые участвуют в нем, будут строить и развивать Россию дальше», – считает эксперт.

Шаповалов особо отметил интерес подростков к активностям, существовавшим ещё в советское время, в том числе к кружкам «Юный натуралист» и игре «Зарница». «Время показало, что это актуальные направления. Очень важной является защита Отечества и подготовка к этому священному долгу в рамках военно-спортивной игры «Зарница», которая отвечает чаяниям молодых людей. Что касается юннатов, то забота о природе, братьях наших меньших тоже является актуальной для молодежи», – пояснил собеседник.

Эксперт также считает, что участие в движении поможет молодежи раскрыть свои сильные стороны, найти собственный путь в жизни. «Это движение – хорошая жизненная лаборатория, в рамках которой можно попробовать силы в разных сферах, выбрать то, что по душе, и идти в этом направлении», – подчеркнул руководитель проектов ЭИСИ.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что «Движение первых», которое было создано в апреле 2022 года, объединило уже более 4 млн молодых людей.

Президент отметил, что произошло возрождение на современном уровне «незаслуженно забытых форматов» вроде «Зарницы» и юннатов. «Это очень востребовано. Эти хорошие, старые традиции помогают уже ребятам и в наше время, молодым людям 21 века», – сказал Путин.

По его словам, такая преемственность поколений и идей важна, «поскольку для созидания и развития нужно брать все самое лучшее, что у нас было, и двигаться вперед». «Движение поддерживает ребят в их стремлении уже сейчас приносить пользу – писать письма, собирать посылки для наших участников СВО, оказывать первую помощь, участвовать в волонтерских инициативах. Смысл движения – помочь молодежи раскрыть свои сильные стороны, найти свой собственный путь в жизни. В этом залог успешного будущего нашей страны», – добавил глава государства.