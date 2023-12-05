Tекст: Алексей Дегтярев

Поражены 63-я и 66-я механизированные бригады ВСУ, общие потери украинской стороны составили до 55 военнослужащих, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

На Купянском направлении «Западная» группировка отразила три атаки украинских штурмовиков 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад у Ивановки и Синьковки (Харьковская область).

Поражены скопления живой силы и техники ВСУ у Песчаного, Берестового (Харьковская область) и Невского (ЛНР). Украинская сторона потеряла до 35 человек, две бронемашины и САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении «Южная» группировка отразила четыре атаки ВСУ и поразила живую силу и технику украинской армии у Богдановки, Клещеевки и Торецка в ДНР. На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла до 270 человек и две бронемашины.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады, 102-й и 128-й бригад теробороны у Новомихайловки, Урожайного (ДНР) и Левадного (Запорожская область). Там ВСУ за сутки потеряли до 245 человек, четыре бронемашины, гаубицу «Мста-Б» и гаубицу Д-30.

На Запорожском направлении отражена атака украинских штурмовиков 117-й механизированной бригады у Успеновки (Запорожская область). ВСУ потеряли до 50 человек, четыре бронемашины и орудие «Гиацинт-Б».

На Херсонском направлении украинская сторона потеряла до 40 человек, американскую САУ М-109 Paladin, американскую артиллерийскую систему М777, и САУ «Гвоздика».