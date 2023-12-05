Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера» – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.0 комментариев
ЦАХАЛ допустил бегство лидеров ХАМАС в Египет
ЦАХАЛ: Лидеры ХАМАС могли сбежать из Газы в Египет по подземным тоннелям
Израильские вооруженные силы допускают, что руководители радикального палестинского движения ХАМАС могли покинуть сектор Газа по подземным тоннелям и скрыться в Египте, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.
Как сказал Конрикус в ответ на вопрос о том, опасаются ли израильские силы, что руководство ХАМАС уже покинуло сектор Газа, это опасение существует и это то, за чем действительно следит разведка, передает ТАСС.
По его словам, до войны, до 7 октября, у ХАМАС была разветвленная сеть тоннелей под Газой, у них были попытки проложить тоннели и в Израиль, а также широкая сеть тоннелей между Рафахом в секторе Газа и египетской стороной.
«У меня нет свежей информации о состоянии этих тоннелей, однако рабочее предположение заключается в том, что по меньшей мере некоторые из них по-прежнему действуют. И поэтому такой риск существует», – подчеркнул Конрикус.
Ранее сообщалось, что израильские военные взорвали здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.