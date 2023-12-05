ЦАХАЛ допустил бегство лидеров ХАМАС в Египет

ЦАХАЛ: Лидеры ХАМАС могли сбежать из Газы в Египет по подземным тоннелям

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал Конрикус в ответ на вопрос о том, опасаются ли израильские силы, что руководство ХАМАС уже покинуло сектор Газа, это опасение существует и это то, за чем действительно следит разведка, передает ТАСС.

По его словам, до войны, до 7 октября, у ХАМАС была разветвленная сеть тоннелей под Газой, у них были попытки проложить тоннели и в Израиль, а также широкая сеть тоннелей между Рафахом в секторе Газа и египетской стороной.

«У меня нет свежей информации о состоянии этих тоннелей, однако рабочее предположение заключается в том, что по меньшей мере некоторые из них по-прежнему действуют. И поэтому такой риск существует», – подчеркнул Конрикус.

Ранее сообщалось, что израильские военные взорвали здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.