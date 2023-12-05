Рамасвами заявил об открытом ящике Пандоры в США

Рамасвами: Лишение конгрессмена Сантоса полномочий открыло ящик Пандоры

Tекст: Ольга Никитина

Рамасвами на своей странице в соцсети Х заявил, что исключение Сантоса из Конгресса открывает ящик Пандоры и «закладывает ужасный прецедент в будущем», передает RT.

Претендент на пост главы американского государства назвал Сантоса «патологическим лжецом», отметив при этом, что решение о его работе в Конгрессе должны принимать избиратели, передает РИА «Новости».

Сантос стал первым за 20 лет американским конгрессменом, лишенным полномочий. Соответствующее решение Конгресс США принял в пятницу большинством голосов.

Еще в январе американские СМИ писали, что Сантосу якобы оказывал поддержку Эндрю Интратер, двоюродный брат российского бизнесмена Виктора Вексельберга.

Кроме того, Сантос признавался в краже из бразильского магазина.