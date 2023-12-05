Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера» – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.0 комментариев
Цены на нефть отреагировали на заявления министра энергетики Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть слабо отреагировали на заявления министра энергетики Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть во вторник слабо изменились после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальмана.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.53 снижалась на 0,05%, достигая 77,99 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – росла на 0,01%, до 73,05 доллара, передает РИА «Новости».
Накануне вечером министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил Bloomberg, что принятое недавно решение о сокращении добычи «преодолеет» ожидаемое наращивание запасов в первом квартале, а если возникнет необходимость, может быть продолжено в 2024 году.
Отметим, что в минувший четверг ряд стран на встрече ОПЕК+ приняли решение до конца первого квартала следующего года добровольно, то есть не в рамках ОПЕК+, сократить добычу. Саудовская Аравия продлевает сокращения на 1 млн баррелей в сутки, а ряд стран вносят дополнительные сокращения суммарно на 700 тыс. баррелей. Россия продлевает и углубляет сокращение экспорта до 500 тыс. баррелей в сутки.