Путин: Политические репрессии советских лет не должны повториться

Tекст: Вера Басилая

«Для нас важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны, потому что все это в целом нанесло огромный, трудновосполнимый ущерб для нашего народа и для нашего государства. Отсутствие права как такового в решении судеб людей – оно неприемлемо, если мы хотим, чтобы у страны было будущее», – цитирует ТАСС Путина.

Президент отметил, что жертвами репрессий становились самые разные люди: и те, кто действительно был противником советского строя, и «сторонники, но оказавшиеся в силу разных политических причин за решеткой», были и «совершенно случайные люди».

Ранее Путин согласился с предложением амнистировать некоторые категории женщин.