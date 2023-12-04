Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.6 комментариев
Путин: Политические репрессии советских лет не должны повториться
Политические репрессии не должны повторяться в истории России, они нанесли огромный ущерб, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Для нас важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны, потому что все это в целом нанесло огромный, трудновосполнимый ущерб для нашего народа и для нашего государства. Отсутствие права как такового в решении судеб людей – оно неприемлемо, если мы хотим, чтобы у страны было будущее», – цитирует ТАСС Путина.
Президент отметил, что жертвами репрессий становились самые разные люди: и те, кто действительно был противником советского строя, и «сторонники, но оказавшиеся в силу разных политических причин за решеткой», были и «совершенно случайные люди».
Ранее Путин согласился с предложением амнистировать некоторые категории женщин.