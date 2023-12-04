Путин призвал оградить учителей от давления в информационном пространстве

Tекст: Вера Басилая

На заседании СПЧ к Путину обратилась уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода, которая подняла проблему дискредитации преподавателей в информационном пространстве, передает ТАСС.

Президент отметил, что это очень важная, но тонкая тема, но она подлежит «регулированию современными способами, и только «окриками и только запретами здесь ничего не решить».

«Точно совершенно учителей нам нужно оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь и от неправомерного давления на них в информационном пространстве», – заявил президент.

Путин счел необходимым подумать над этим и принять соответствующие решения, которые защитят учителей.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему запрет на смартфоны в школах направлен на защиту учителей.