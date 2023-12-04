Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.6 комментариев
Путин призвал оградить учителей от давления в информационном пространстве
Учителей нужно оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь и от неправомерного давления на них в информационном пространстве, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
На заседании СПЧ к Путину обратилась уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода, которая подняла проблему дискредитации преподавателей в информационном пространстве, передает ТАСС.
Президент отметил, что это очень важная, но тонкая тема, но она подлежит «регулированию современными способами, и только «окриками и только запретами здесь ничего не решить».
«Точно совершенно учителей нам нужно оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь и от неправомерного давления на них в информационном пространстве», – заявил президент.
Путин счел необходимым подумать над этим и принять соответствующие решения, которые защитят учителей.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему запрет на смартфоны в школах направлен на защиту учителей.