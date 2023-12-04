Путин: Трудовые мигранты должны быть подготовлены с языковой точки зрения

Tекст: Валентина Григоренко

Глава государства назвал вопрос про права мигрантов «очень острым». «Здесь не могу не согласиться с тем, что должен соблюдаться этнокультурный баланс. Конечно, все, что происходит в этой сфере, прежде всего продиктовано интересами экономики – нехватка рабочих рук. Но нужно, безусловно, этих людей готовить», – добавил он, передает РИА «Новости».

«Нам нужно такие трудовые ресурсы привлекать, которые отвечают интересам российской экономики. Это прежде всего. А это значит, что эти люди должны быть подготовлены с языковой точки зрения, с этнокультурной, должны знать наши традиции и так далее, законы, уважать эти законы», – уточнил Путин.

По его словам, вместе с коллегами из стран СНГ Россия работает над этим – открываются школы с преподаванием на русском языке.

Как указал российский лидер, это все большой комплекс вопросов. «И очень важно, что, ставя во главу угла интересы граждан Российской Федерации прежде всего во всех сферах, мы должны рассматривать эти вопросы в комплексе, и я очень прошу Совет продолжить работу по этому направлению», – подчеркнул он.

В понедельник член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил, что целесообразным было бы возродить в России Федеральную миграционную службу (ФМС), так как вопросы адаптации и интеграции мигрантов «пока провисают».

Ранее Путин заявил, что российское правительство будет ежегодно выделять средства на обеспечение русскоязычных школ в Таджикистане учебниками.