Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.3 комментария
Для экс-губернатора Белых запросили 12 лет лишения свободы
Гособвинение запросило для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых 12 лет лишения свободы
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых могут посадить на 12 лет за злоупотребления и превышение должностных полномочий. На таком сроке наказания настаивает региональная прокуратура.
«Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы», – приводит ТАСС сообщение прокуратуры.
По версии следствия, в декабре 2011 года Белых ради «создания видимости улучшения показателей своей деятельности на посту губернатора» добился выделения денег областного бюджета «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК) якобы для строительства и приобретения жилья для бюджетников. При этом компания потратила бюджетные деньги на текущие нужды, а квартиры стали сдавать в аренду.
Помимо этого, в 2015 году Белых обеспечил заключение договора займа КРИК с одной из компаний региона на 320 млн рублей. На деле, по данным следствия, он дал указания распределить большую часть этих денег на нужды иных фирм, не связанных с КРИК и находившихся в неплатежеспособном состоянии.
Впоследствии в пользу КРИК с правительства Кировской области были взысканы денежные средства в сумме более 202 млн рублей, что причинило региональному бюджету материальный ущерб.
Ранее сообщалось, что Никите Белых предъявили новое обвинение.