Юрист: Проект «Путь домой» ведут и пиарят навальнисты и иноагенты

Юрист Илья Ремесло рассказал об участии в проекте «Путь домой» Ходорковского, Каца и сотрудников ФБК

Tекст: Олег Исайченко

«Во-первых, авторы проекта «Путь домой» до сих пор скрывают лица администраторов канала. Все остальные родственники мобилизованных показывают свои лица. А когда у канала «Путь домой» требуют документы, заявки, например, официально подаваемые для проведения митинга, они сразу замолкают», – рассказал юрист Илья Ремесло.

«Таже выяснилось, что в чатах канала «Путь домой» с момента их создания присутствуют бывшие и действующие навальнисты, которые активно обрабатывают родственников мобилизованных. И их там никто не банит. Сотрудники запрещенных за экстремизм «штабов Навального*» открыто занимаются провокациями и призывают выходить на несогласованные митинги», – указал он.

Обращает на себя и способ пиара проекта в соцсетях. В частности, прямые ссылки на ресурсы проекта публикует ФБК* (признан экстремистской организацией). «Чтобы навальнисты вдруг решили кого-то пиарить, жертвуя своим трафиком, – такого никогда не было. А тут они развернули целую кампанию по поддержке канала», – акцентировал Ремесло.

«Кроме того, материалы о проекте выходят на ресурсах различных иноагентов, включая Михаила Ходорковского и Максима Каца. Это происходит почти ежедневно. Очевидно, они стараются сформировать нужную им повестку в Сети», – рассуждает эксперт.

При этом некоторые пользователи говорят, мол, «они ведь стараются нам помочь, какая разница, в каких штабах они ранее состояли?» «Но я могу напомнить, что Анна Ведута, бывшая пресс-секретарь экстремиста Навального, донатит ВСУ. На ее деньги покупались боеприпасы для армии противника и она этим хвасталась в соцсетях. Вы всерьез думаете, что эти люди хотят вам чем-то помочь?» – риторически добавил Ремесло.

Собеседник добавил: реализуя этот проект, «навальнисты топят другие проекты, которые действительно занимаются помощью мобилизованным и их семьям».

Ремесло также рассказывал газете ВЗГЛЯД, что каналу «Путь домой» помогают украинские центры, феминистские движения, получающие американские гранты. «То есть данный проект в своей деструктивной деятельности прикрывается женами мобилизованных таким образом, чтобы это движение невозможно было критиковать. По сути, они хотят столкнуть жен мобилизованных с властью», – пояснял он.

Напомним, проект «Путь домой» пытается привлекать внимание семей мобилизованных и их близких. Данное сообщество позиционирует себя как площадку, которая занимается возвращением солдат с фронта.

Технологическая часть проекта, по оценкам ИТ-специалистов, оказалась достаточно продвинутой, что может указывать на целенаправленную подготовку раскрутки сообщества. Так, родственникам мобилизованных предлагается подписывать заранее подготовленные петиции на иностранных сайтах, также для них заранее подготовлены профессионально составленные юридические документы для подачи исков в суды.

При этом администраторы сообщества оперируют терминологией и технологиями, которая свойственны не женам мобилизованных, а скорее менеджерам из международных компаний, например, «устраивайте брейнштормы», «создавайте вовлекающие активности», а также используют криптоподписи, чтобы данные хранились в зашифрованном виде.