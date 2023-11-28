  • Новость часаГенсек НАТО предложил расширить влияние альянса на Индо-Тихоокеанский регион
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    Нет никаких сомнений, что при сохраняющихся темпах развития турецкого ВПК в самом обозримом будущем у страны появятся и собственная боевая авиация, и стратегические ракеты, и танки.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинские дети по-прежнему говорят по-русски

    Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

    17 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев У исламского экстремизма – светские корни

    В этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, выступать с нападками на ислам – значило бы ошибаться в выборе врага. А сочувствовать «борьбе угнетенных» – значило бы ошибаться в выборе союзника.

    13 комментариев
    28 ноября 2023, 22:42

    Юрист: Новый проект навальнистов призван столкнуть жен мобилизованных с властью

    Юрист Ремесло: За за фейковым проектом для семей мобилизованных «Путь домой» стоят навальнисты и спецслужбы Украины

    Юрист: Новый проект навальнистов призван столкнуть жен мобилизованных с властью
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Проект «Путь домой» организовали не жены российских мобилизованных, а сотрудники штабов экстремиста Алексея Навального. Поэтому россиянам категорически не рекомендуется с ними сотрудничать, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Ранее в Сети обратили внимание на проект, который выдает себя за площадку по защите интересов семей мобилизованных.

    «Это проект привлек мое внимание тем, что его раскручивали с помощью людей и ресурсов команды Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов). Процесс начался не вчера, они продолжительное время раскручивают свою площадку, делают репосты по темам, связанным с семьями мобилизованных. Мне стало очевидно, что ими начал продвигаться какой-то важный проект», – рассказал юрист Илья Ремесло.

    По его словам, после изучения материалов проекта стало понятно, что их написали «не мобилизованные и не их родственники, а люди, которые занимаются профессиональной работой в соцсетях». «Они даже не посчитали нужным изменить язык изложения информации, чтобы их посты выглядели так, будто бы их пишут обычные женщины», – отметил он.

    «В этом же проекте, помимо очевидно несоответствующей стилистики текста, используются такие инструменты, о которых даже я не знал: какие-то криптоподписи, чтобы данные хранились в зашифрованном виде, и тому подобное. И они хотят нас убедить, что это делают жены мобилизованных», – пояснил собеседник.

    Он также указал на связь проекта с украинскими спецслужбами. «Например, они используют для продвижения канал «Отряд кадыровцев», который занимается дискредитацией ВС России и вбрасывает разного рода фейки. Это «ципсошный» канал, который даже не маскируется. Затем модераторы канала «Путь домой» указывали, мол, «смотрите, нас кадыровцы поддерживают», – детализировал Ремесло.

    «Кроме того, каналу «Путь домой» помогают всякие украинские центры, феминистские движения, получающие американские гранты, о проекте уже стали писать западные СМИ. То есть данный проект в своей деструктивной деятельности прикрывается женами мобилизованных таким образом, чтобы это движение невозможно было критиковать. По сути, они хотят столкнуть жен мобилизованных с властью, как это было в случае с медработниками и проектом «Альянс врачей**» (признан иноагентом), – напомнил эксперт.

    «С навальнистами связь не менее очевидна. Проект «Путь домой» изначально начала пиарить женщина, которая сейчас находится в эмиграции, а до того официально работала у Навального, была сотрудником его штаба в Красноярске», – рассказал Ремесло.

    Юрист также дал практический совет россиянам с целью избежать подобных ловушек. «Если вам предлагаю подписаться под таким проектом, то нужно задать себе вопросы: зачем меня туда зовут? Зачем им мои персональные данные? Куда они их передают? И так далее», – перечислил собеседник.

    «Вы ведь не даете каждому проходимцу на улице свои паспортные данные? Здесь тот же случай»,

    – подчеркнул Ремесло. «Вместе с тем, если сотрудники штабов Навального* радуются успехам ВСУ, то очевидно, что они вряд ли буду желать всего наилучшего мобилизованным и их семьям. И если проект «Путь домой» готов работать с такими людьми, то им управляет явно не группа жен мобилизованных», – резюмировал юрист.

    Ранее в социальных сетях появился проект с названием «Путь домой», который пытается влиять на семьи мобилизованных и их близких. Данное сообщество позиционирует себя как площадку, которая занимается возвращением солдат с фронта. При этом в раскрутке площадки замечены разного рода СМИ-иноагенты и блогеры, признанные таковыми, а также информационные ресурсы, которые тесно сотрудничают с украинскими и западными спецслужбами.

    Кроме того, технологическая часть проекта оказалась слишком продвинутой, что явно указывает на долгосрочную подготовку раскрутки сообщества. Так, родственникам мобилизованных предлагается подписывать заранее подготовленные петиции на иностранных сайтах, также для них заранее подготовлены профессионально составленные юридические документы для подачи исков в суды.

    При этом администраторы сообщества оперируют терминологией, которая свойственна скорее менеджерам из международных компаний, например, «устраивайте брейнштормы», «создавайте вовлекающие активности» и так далее.

    Одним из вероятных авторов канала, как указывает юрист Илья Ремесло, оказалась Наталья Петеримова – экс-сотрудница красноярского штаба Алексея Навального, которая ведет сообщество из Грузии. Кроме того, в раскрутке сообществ принимают участие и ресурсы ФБК* (признан экстремистской организацией).

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    ** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

    28 ноября 2023, 14:14
    Появились подробности «отравления» жены Буданова

    Вслед за женой Буданова «отравление» выявили у нескольких сотрудников ГУР МО Украины

    Появились подробности «отравления» жены Буданова
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    У нескольких сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины выявили отравление тяжелыми металлами, пишут украинские СМИ.

    Источник издания «Украинская правда» сообщил, что жену руководителя этого ведомства Кирилла Буданова, вероятнее всего, «отравили через еду». Женщина пожаловалась на плохое самочувствие и сдала анализы, которые выявили отравление, говорится в публикации.

    Как отметил источник, супруга Буданова «небольшая, с маленьким весом», потому и отравление у нее выявилось быстрее, чем у других сотрудников, которые были «крупными» и «ничего за собой не замечали». В настоящее время другие «отравленные» сотрудники ГУР МО Украины тоже проходят лечение, передает ТАСС сообщение издания.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что Марианну Буданову якобы целенаправленно «пытались отравить», по данному факту на Украине ведется уголовное расследование.

    Коментарии (59)
    28 ноября 2023, 14:21
    Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине

    Генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости готовиться к усилению боевых действий на Украине

    Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    НАТО нужно подготовиться к усилению боевых действий на украинской территории, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

    По его словам, НАТО нужно подготовиться «к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам», что делает важнее активизацию государствами – членами альянса помощи Украине, передает ТАСС.

    Ранее Столтенберг заявил, что массированные поставки оружия и другая поддержка НАТО не помогли украинским военным избежать «сложной ситуации» и больших потерь.

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    28 ноября 2023, 14:38
    Украинские боевики пожаловались на песни Газманова по утрам
    Украинские боевики пожаловались на песни Газманова по утрам
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты записали видео, в котором пожаловались на то, что российские бойцы будят их по утрам, громко включая на всю округу песни Олега Газманова.

    Видео с места событий, где громко звучит песня «Вперед, Россия!», опубликовали в соцсетях.

    Ранее украинские боевики пожаловались на нашествие мышей в окопах.

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    28 ноября 2023, 14:05
    Поставки газа на фоне конфликта на Украине принесли Норвегии за год 31,3 млрд долларов

    Норвегия в 2022 году заработала на поставках газа на фоне конфликта на Украине 31,3 млрд долларов

    Поставки газа на фоне конфликта на Украине принесли Норвегии за год 31,3 млрд долларов
    @ Fredrik Varfjell/EPA/ТАСС

    Сокращение и прекращение поставок российского газа после начала конфликта на Украине взвинтило цены, что позволило Норвегии хорошо заработать на поставках своего газа, подсчитали норвежские ученые.

    «Это безумно огромная цифра. Отвратительно, что Норвегия зарабатывает на чужом несчастье. Правительство делает неудобным быть норвежцем», – приводит ТАСС слова лидера Партии «зеленых» Арильда Хермстада, который назвал Норвегию «военным спекулянтом».

    По данным ТАСС, доход Норвегии от поставок газа в 2022 году в размере 334 млрд крон (31,3 млрд долларов) посчитали в своей магистерской диссертации Эйрик Йалте и Ида Элисабет Уберг Госланд.

    Рассчитанная авторами диссертации сумма составляет 27% от общего дохода от экспорта газа в 2022 году, который стал рекордным. При этом в расчетах не учитывался экспорт в Великобританию.

    Коментарии (4)
    28 ноября 2023, 08:18
    Затонувшее возле Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом

    Kathimerini: Затонувшее у берегов Греции судно могло направляться на Украину

    Затонувшее возле Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом
    @ Cengiz Tokgoz/vesselfinder

    Tекст: Ольга Никитина

    Грузовое судно Raptor, шедшее под флагом Коморских островов и затонувшее вблизи греческого острова Лесбос, следовало на Украину с подозрительным грузом, сообщили греческие СМИ со ссылкой на показания спасенного моряка.

    Затонувшее судно, по данным газеты Kathimerini, находилось в черном листе международных контрольных органов. Ранее Raptor был уличен в работе с недействительными документами на членов экипажа. Кроме того, как сообщает газета, «в книге учета нефти (Oil Record Book) имелись незаконные записи», передает РИА «Новости».

    По словам спасенного моряка, судно следовало в Стамбул для заправки, а конечным пунктом назначения была Украина. В этой связи, как добавляет газета, «подозрения властей усиливаются».

    Грузовое судно Raptor, на борту которого находились 14 членов экипажа (один индиец, 11 египтян и два сирийца), затонуло в воскресенье. Одного моряка, египтянина, удалось спасти. Афинское агентство новостей АМНА сообщало, что судно перевозило соль из Египта в Стамбул. Несмотря на поступление воды в трюм, экипаж, вероятно, по указанию судовладельца, не обратился за помощью. Сигнал бедствия был подан лишь за несколько минут до гибели судна.

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    28 ноября 2023, 14:58
    Киев захотел вернуть «исторические» названия городам в Крыму

    Власти Украины решили вернуть «исторические» названия городам в Крыму

    Киев захотел вернуть «исторические» названия городам в Крыму
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины запланировали вернуть «исторические» крымско-татарские названия городам в Крыму, сообщили в украинском министерстве реинтеграции.

    В заявлении министерства уточняется, что власти Украины вынашивают планы по возвращению «географическим названиям в Крыму исторические наименования на крымско-татарском языке», передает RT.

    Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь в «объект № 6», после чего Рада Украины примет решение о новом названии города, возможно, Ахтиар (одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты)».

    В ответ на это губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты № 6.

    Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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    28 ноября 2023, 14:36
    Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области

    Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России на Купянском направлении отразили четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ около Синьковки Харьковской области, противник потерял 30 военнослужащих и гаубицу Д-20, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-полковник Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, атаки ВСУ возле Синьковки Харьковской области были отбиты подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии.

    В то же время на Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ у Торского и Григоровки ДНР, потери противника составили до 40 военнослужащих и два пикапа.

    Кроме того, на Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска, также отражены три атаки и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Часовым Яром, Клещеевкой и Георгиевкой ДНР. Потери ВСУ – до 135 военнослужащих, а также три пикапа.

    В Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайное, украинские войска здесь потеряли до 75 военнослужащих и два автомобиля.

    Также на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы противника в районе Новопокровки. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино и Малой Токмачки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65  военнослужащих, а также два американских бронетранспортера М113.

    На Херсонском направлении в результате ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Согласно данным Минобороны, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиатоплива, три РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103 районах.

    Средства ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены шесть украинских БПЛА в районах населенных пунктов Федосеевка, Шипиловка в ЛНР, Владимировка ДНР, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9263 беспилотника, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 659 танков и других бронемашин, 1185 боевых машин РСЗО, 7194 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 698 единиц спецтехники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли до 110 военных в результате поражения на Донецком направлении.

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    28 ноября 2023, 12:04
    Стало известно об отравлении жены главы ГУР МО Украины Буданова тяжелыми металлами

    ТАСС: Жену главы военной разведки Украины Буданова отравили тяжелыми металлами

    Стало известно об отравлении жены главы ГУР МО Украины Буданова тяжелыми металлами
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Супругу начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну целенаправленно пытались отравить, по данному факту ведется уголовное расследование, пишут украинские СМИ.

    Источники украинских СМИ утверждают, что Марианну Буданову пытались отравить тяжелыми металлами. Вещества, обнаруженные, как утверждается, в ее организме, не используются в быту и военном деле, а их наличие «может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», передает ТАСС.

    Состояние здоровья Будановой ухудшалось, ее госпитализировали. Сейчас, по сообщениям в украинской прессе, она уже завершает курс лечения.

    Произошедшее расследуется как попытка убийства.

    Буданов рассказывал в интервью украинским СМИ, что его жена проживает вместе с ним в его кабинете, но в ГУР МО Украины не работает.

    Коментарии (41)
    28 ноября 2023, 11:12
    ВСУ сконцентрировали группировку под Горловкой для подготовки ряда атак

    Гагин: ВСУ сконцентрировали группировку под Горловкой для подготовки ряда атак

    ВСУ сконцентрировали группировку под Горловкой для подготовки ряда атак
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска сконцентрировали под Горловкой в ДНР крупную группировку для проведения атак сразу на нескольких участках, в том числе в направлении Майорска, сообщил советник главы региона Ян Гагин.

    По его словам, противник сконцентрировал довольно существенную группировку на Горловском направлении. ВСУ готовят атаки на разных участках, включая Майорск, пытаясь отвлечь внимание с провальных направлений, передает ТАСС.

    Он отметил, что лишь за прошедшие двое суток в ходе нескольких попыток атаковать позиции российских сил на этом участке ВСУ потеряли убитыми до двух десятков бойцов.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками, поразив пункты размещения украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) и «Иностранного легиона».

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    28 ноября 2023, 09:07
    Польша выдвинула Украине требование по ситуации на границе

    Варшава призвала Киев отменить регистрацию фур, возвращающихся в ЕС без груза

    Польша выдвинула Украине требование по ситуации на границе
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польские власти попросили Киев отменить требование об электронной регистрации большегрузных автомобилей, которые возвращаются на территорию Евросоюза без груза, как минимум на двух пограничных пунктах, сообщило Мининфраструктуры Польши.

    Введение украинской стороной системы электронной очереди стало одной из причин протестов польских перевозчиков, которые оказались недовольны сильным увеличением времени в ожидании пересечения европейской границы, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что, простаивая порожняком в очередях, дальнобойщики не могут брать новые заказы, конкурентоспособность компаний-перевозчиков снижается, передает РИА «Новости».

    Накануне польские пограничники на сутки приостановили пропуск грузового автотранспорта через КПП «Угринов-Долгобычев» на границе с Украиной.

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    28 ноября 2023, 12:30
    Политолог раскритиковал Борреля за слова о бессмысленности помощи тем, кого завтра убьют

    Политолог Скачко: Как только Украина перестанет приносить пользу, поддержка ВСУ Западом сразу прекратится

    Политолог раскритиковал Борреля за слова о бессмысленности помощи тем, кого завтра убьют
    @ Christophe Licoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Боррель говорит о неразумности помощи тому, кто завтра может погибнуть, но при этом продолжает поддерживать Украину. Это яркий пример двойных стандартов Запада, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в контексте конфликта в Газе заявил, что «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют».

    «Заявление Борреля о том, что бессмысленно оказывать помощь тем, кто завтра может быть убит, – яркая демонстрация двойных стандартов европейских политиков. Израиль им нужен в качестве союзника, поэтому его поддерживают. Остальные – часть «диких джунглей» и расходный материал, который Запад, считающий себя «цветущим садом», спокойно бросает», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Действия западных политиков определяются не абстрактным гуманизмом и общечеловеческими ценностями, а исключительно политической целесообразностью. Поэтому они вопреки всякому здравому смыслу продолжают поддерживать офис Зеленского», – отмечает собеседник.

    «Украина не является частью «цветущего сада» и нужна Западу лишь в качестве инструмента борьбы с Россией. Как только это орудие перестанет приносить пользу, поддержка ВСУ и офиса Зеленского сразу прекратится. Сколько жителей страны погибнет до этого момента, Европу и США не беспокоит», – резюмировал Скачко.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о конфликте в Газе, заявил, что «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют». Он добавил, что для облегчения страданий гражданского населения необходимо нарастить объем гуманитарной помощи в сектор, прекратив при этом бомбардировки, чтобы избежать новых жертв.

    Глава евродипломатии также указал на необходимость долгосрочного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта и обратил внимание на то, что сектор Газа должен выйти из-под военного контроля движения ХАМАС.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС сообщал, что в секторе Газа уничтожены свыше 40% жилых домов. Погибло более 12 тыс. мирных жителей анклава, из которых 5 тыс. – дети.

    Напомним, в конце октября Боррель заявлял, что без европейской помощи офис Зеленского проиграет в конфликте с Россией. «Если я перестану поддерживать Украину, это закончится капитуляцией украинцев», – отмечает он. Позднее глава евродипломатии говорил, что не знает, есть ли у ВСУ шансы на победу.

    Коментарии (10)
    28 ноября 2023, 04:56
    Economist: В конгрессе США начали бояться, что помощь Киеву придется отложить

    Tекст: Кристина Цыцура

    Некоторые члены конгресса США начали опасаться, что если пакет помощи для Украины не удастся согласовать до Рождества, то его могут отложить на период после президентских выборов в ноябре 2024 года, пишет Economist со ссылкой на источники.

    Издание отмечает, что если президентом изберут Дональда Трампа, то помощь Киеву может полностью прекратиться, передает РИА «Новости».

    Источник Economist в сенате США заявил, что время играет против сторонников поддержки Киева. На Украине начали беспокоиться, что без помощи США в Европе могут быстро пасть духом.

    Украинский источник заявил, что «весной поток военной помощи был широкой рекой, летом – ручьем», а сейчас лишь «капля слез». В Киеве начали опасаться тяжелой зимы.

    Ранее СМИ отмечали, что поставки западной техники и средств для ВСУ не помогут без грамотного военного руководства.

    Коментарии (2)
    28 ноября 2023, 21:23
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ходе переговоров с Украиной в прошлом году, кроме отказа Киева от вступления в Североатлантический альянс, требовала признания суверенитета РФ над Крымом и независимости республик Донбасса, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Мединский также подчеркнул, что Россия никогда не преследовала цель завоевать Украину, передает ТАСС. «Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и [президент Украины Владимир] Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», – сказал он.

    Представитель Кремля уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский не желает мира с Россией, о чем свидетельствует введенный на Украине закон о запрете переговоров с Москвой.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в запрете Киеву вести переговоры с Москвой.

    Коментарии (8)
    28 ноября 2023, 10:09
    Без света после шторма на Украине остаются почти 900 населенных пунктов

    Минэнерго Украины: Без света после шторма остаются 882 населенных пункта в 12 областях страны

    Tекст: Ольга Никитина

    Обесточенными в результате сильного ветра и снегопадов остаются 882 населенных пункта в 12 областях Украины, сообщили в министерстве энергетики страны.

    В сообщении ведомства в Telegram говорится, что, по данным на 19.00 (20.00 мск) понедельника, в Одесской области без света остаются около 110 тыс. потребителей, в Киевской области – 15,8 тыс., в Николаевской – более 32 тыс., в Харьковской – 17 тыс., в Черкасской – 10,5 тыс., в Полтавской – 4,5 тыс., в Черниговской – 2,4 тыс., в Сумской – 2,3 тыс., в Кировоградской – почти 1 тыс. В Днепропетровской области полностью обесточены три населенных пункта, в которых зарегистрировано 150 потребителей.

    На подконтрольных киевскому режиму территориях Донецкой народной республики без электроснабжения остаются 154 населенных пункта и более 131 тыс. потребителей, Запорожской области – два населенных пункта и 280 потребителей, Херсонской области – восемь населенных пунктов.

    Как отмечал ранее экономист Иван Лизан, на Украине опасаются, что повреждения энергоинфраструктуры после шторма могут разрушить хрупкий баланс всей энергосистемы страны.

    В свою очередь политолог Лариса Шеслер подчеркивала, что Россия поможет своим гражданам, пострадавшим в результате урагана, быстро справиться с последствиями шторма силами МЧС. Украинские власти, в свою очередь, скорее предпочтут разворовать деньги, чем направить их на нужды украинцев, говорила она.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2023, 14:12
    Рейтинг одобрения Зеленского снизился

    Bloomberg: Рейтинг одобрения Зеленского снизился

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рейтинг президента Украины Зеленского снизился с 91% до 76%, между тем доверие граждан к правительству и парламенту упало до 39% и до 21% соответственно, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Киевского международного института социологии.

    По словам главы организации Владимира Паниотто, рост одобрения президента во время военной обстановки является нормальным, как и последующее его снижение.

    «Эффект сплочения вокруг флага заканчивается», – передает его слова РБК.

    Между тем доверие к правительству и парламенту Украины среди граждан упало с 74% в 2022 году до 39% и с 58% до 21% соответственно.

    Исполнительный директор Киевского международного института социологии Антона Грушецкого заявил Reuters, что ожидания были выше.

    «Мы надеялись оказаться в лучшем положении этой осенью, чем сейчас», – пояснил он. Социолог пояснил, что доверие могло снизиться из-за коррупционных скандалов и веры в то, что поставки Западом оружия для Украины могли и должны были быть более надежными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад создает политика на смену Зеленскому.

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