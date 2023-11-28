Юрист: Новый проект навальнистов призван столкнуть жен мобилизованных с властью

Юрист Ремесло: За за фейковым проектом для семей мобилизованных «Путь домой» стоят навальнисты и спецслужбы Украины

Tекст: Олег Исайченко

«Это проект привлек мое внимание тем, что его раскручивали с помощью людей и ресурсов команды Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов). Процесс начался не вчера, они продолжительное время раскручивают свою площадку, делают репосты по темам, связанным с семьями мобилизованных. Мне стало очевидно, что ими начал продвигаться какой-то важный проект», – рассказал юрист Илья Ремесло.

По его словам, после изучения материалов проекта стало понятно, что их написали «не мобилизованные и не их родственники, а люди, которые занимаются профессиональной работой в соцсетях». «Они даже не посчитали нужным изменить язык изложения информации, чтобы их посты выглядели так, будто бы их пишут обычные женщины», – отметил он.

«В этом же проекте, помимо очевидно несоответствующей стилистики текста, используются такие инструменты, о которых даже я не знал: какие-то криптоподписи, чтобы данные хранились в зашифрованном виде, и тому подобное. И они хотят нас убедить, что это делают жены мобилизованных», – пояснил собеседник.

Он также указал на связь проекта с украинскими спецслужбами. «Например, они используют для продвижения канал «Отряд кадыровцев», который занимается дискредитацией ВС России и вбрасывает разного рода фейки. Это «ципсошный» канал, который даже не маскируется. Затем модераторы канала «Путь домой» указывали, мол, «смотрите, нас кадыровцы поддерживают», – детализировал Ремесло.

«Кроме того, каналу «Путь домой» помогают всякие украинские центры, феминистские движения, получающие американские гранты, о проекте уже стали писать западные СМИ. То есть данный проект в своей деструктивной деятельности прикрывается женами мобилизованных таким образом, чтобы это движение невозможно было критиковать. По сути, они хотят столкнуть жен мобилизованных с властью, как это было в случае с медработниками и проектом «Альянс врачей**» (признан иноагентом), – напомнил эксперт.

«С навальнистами связь не менее очевидна. Проект «Путь домой» изначально начала пиарить женщина, которая сейчас находится в эмиграции, а до того официально работала у Навального, была сотрудником его штаба в Красноярске», – рассказал Ремесло.

Юрист также дал практический совет россиянам с целью избежать подобных ловушек. «Если вам предлагаю подписаться под таким проектом, то нужно задать себе вопросы: зачем меня туда зовут? Зачем им мои персональные данные? Куда они их передают? И так далее», – перечислил собеседник.

«Вы ведь не даете каждому проходимцу на улице свои паспортные данные? Здесь тот же случай»,

– подчеркнул Ремесло. «Вместе с тем, если сотрудники штабов Навального* радуются успехам ВСУ, то очевидно, что они вряд ли буду желать всего наилучшего мобилизованным и их семьям. И если проект «Путь домой» готов работать с такими людьми, то им управляет явно не группа жен мобилизованных», – резюмировал юрист.

Ранее в социальных сетях появился проект с названием «Путь домой», который пытается влиять на семьи мобилизованных и их близких. Данное сообщество позиционирует себя как площадку, которая занимается возвращением солдат с фронта. При этом в раскрутке площадки замечены разного рода СМИ-иноагенты и блогеры, признанные таковыми, а также информационные ресурсы, которые тесно сотрудничают с украинскими и западными спецслужбами.

Кроме того, технологическая часть проекта оказалась слишком продвинутой, что явно указывает на долгосрочную подготовку раскрутки сообщества. Так, родственникам мобилизованных предлагается подписывать заранее подготовленные петиции на иностранных сайтах, также для них заранее подготовлены профессионально составленные юридические документы для подачи исков в суды.

При этом администраторы сообщества оперируют терминологией, которая свойственна скорее менеджерам из международных компаний, например, «устраивайте брейнштормы», «создавайте вовлекающие активности» и так далее.

Одним из вероятных авторов канала, как указывает юрист Илья Ремесло, оказалась Наталья Петеримова – экс-сотрудница красноярского штаба Алексея Навального, которая ведет сообщество из Грузии. Кроме того, в раскрутке сообществ принимают участие и ресурсы ФБК* (признан экстремистской организацией).