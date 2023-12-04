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Окончена регистрация на Всемирный фестиваль молодежи
Завершена заявочная кампания на участие во Всемирном фестивале молодежи, туда поступили сотни тысяч заявок, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
«Основной этап регистрации на Всемирный фестиваль молодежи завершился – мы получили 309 тыс. 542 заявки на участие в ВФМ-2024 из 188 стран мира, которые изъявили желание приехать в Россию и стать частью предстоящего крупнейшего международного события», – приводятся слова Разуваевой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По ее словам, такой отклик на участие в фестивале доказывает, что молодые люди вне зависимости от их географического положения, вероисповедания, профессии и интересов хотят налаживать связи и вести открытый диалог.
«И это говорит о том, что молодые люди готовы объединиться и внести свой вклад в строительство общего будущего и создание справедливого многополярного мира. Россия станет радушной хозяйкой столь масштабного молодежного события», – добавила она.
Заявки на участие из-за рубежа поступили из всех регионов мира – из Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии и стран Ближнего Востока. В привлечении зарубежных участников и формировании иностранных делегаций принимают участие Национальные подготовительные комитеты, созданные по инициативе молодежных организаций в различных странах мира. На данный момент создано 83 комитета на всех континентах.
Заявки поступили из всех регионов России, наибольшее количество – из Москвы, Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Белгородской, Воронежской, Московской, Тюменской, Омской областей и Татарстана.
Впервые в истории фестивального движения создан детский трек. Участие во Всемирном фестивале молодежи примут подростки в возрасте от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа. Заявки на участие по итогам завершения регистрации на ВФМ-2024 подали более 82 тыс. подростков, в том числе более 5 тыс. представителей зарубежных государств.
Всего в фестивале смогут принять участие 20 тыс. человек от 14 до 35 лет из самых различных сфер деятельности, включая 10 тыс. иностранных участников. Отборочный этап кандидатов на участие продлится до конца декабря 2023 года. После этого молодые люди, успешно прошедшие все этапы отбора, получат официальное приглашение на Всемирный фестиваль молодежи.