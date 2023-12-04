Армия Израиля атаковала 200 военных объектов ХАМАС в Газе

Tекст: Кристина Цыцура

Сообщается об уничтожении террористической инфраструктуры, расположенной внутри школ на севере сектора Газа, передает ТАСС.

По данным ЦАХАЛ, из школы в Бейт-Хануне совершалась атака на военнослужащих армии Израиля, «на территории школьного комплекса были обнаружены две туннельные шахты», а также оружие. Все это было уничтожено.

Ночью были нанесены удары по ряду террористических объектов ХАМАС, среди атакованных целей «наблюдательный пункт морских сил ХАМАС и террористическая инфраструктура в морской гавани Газы».

Ранее в ЦАХАЛе призвали жителей Хан-Юниса эвакуироваться в Рафах.