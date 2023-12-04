The Economist подталкивает читателей к мысли о том, что Залужному украинцы доверяют больше. А значит ему можно доверить порулить страной. Если не в качестве легитимного президента, то в качестве военного диктатора.0 комментариев
Армия Израиля атаковала 200 военных объектов ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля атаковала в ночь на 4 декабря 200 военных объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, бои сейчас продолжаются на территории анклава, сообщили в пресс-службе.
Сообщается об уничтожении террористической инфраструктуры, расположенной внутри школ на севере сектора Газа, передает ТАСС.
По данным ЦАХАЛ, из школы в Бейт-Хануне совершалась атака на военнослужащих армии Израиля, «на территории школьного комплекса были обнаружены две туннельные шахты», а также оружие. Все это было уничтожено.
Ночью были нанесены удары по ряду террористических объектов ХАМАС, среди атакованных целей «наблюдательный пункт морских сил ХАМАС и террористическая инфраструктура в морской гавани Газы».
Ранее в ЦАХАЛе призвали жителей Хан-Юниса эвакуироваться в Рафах.