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В ЦАХАЛе призвали жителей Хан-Юниса эвакуироваться в Рафах
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей палестинского города Хан-Юнис на юге сектора Газа эвакуироваться в окрестности города Рафах на границе с Египтом, заявил официальный представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри.
ЦАХАЛ возобновил против ХАМАС активные боевые действия в анклаве, поэтому для обеспечения безопасности жители районов 36, 38-64 и 219-221 (в соответствии со сделанным 1 декабря новым делением Газы на районы) должны направиться в места расселения внутренне перемещенных лиц, расположенные в Аш-Шабуре, Эз-Зухуре, Эль-Фуххари,и Тель-эс-Султане в Рафахе и окрестностях, передает ТАСС.
Напомним, в субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».