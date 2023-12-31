Сенатор: Новогоднее обращение Шольца – личный позор для немцев

Сенатор Долгов: Новогоднее обращение Шольца – это личный позор для немцев

Tекст: Алёна Задорожная

«Видимо, авторитет Путина настолько не дает покоя Шольцу, что он даже в преддверии Нового года не может обойти его персону стороной. Спасибо, что хоть не обвиняет нашу страну и президента в том, что взорванными оказались «Северные потоки», – иронично заметил сенатор Константин Долгов.

«Если же говорить серьезно, то необходимо понимать – Шольц стал номинальной фигурой. Это самый антигерманский канцлер за всю новейшую историю ФРГ. Он с первой минуты в офисе обслуживает интересы Вашингтона», – добавляет собеседник.

«И самое печальное то, что Германия, даже с учетом всех трудностей послевоенного восстановления, пыталась сохранять хоть какую-то степень автономии. Все канцлеры так или иначе заботились о государстве, отстаивали интересы местного бизнеса, боролись за благополучие немецкого общества. Шольц же не делает ничего из этого», – подчеркивает парламентарий.

«Современное правительство Германии – это трагедия немецкого народа. Годы Шольца стали вехой окончательной потери страной суверенитета. И теперь во всех бедах он обвиняет Россию», – акцентирует Долгов.

«Если Шольц всерьез считает, что газ Германии отключила Москва, то пусть обратятся к нам. Мы все обстоятельства случившегося подробно напомним. Более того, Владимир Путин не так давно указывал, как развивались события», – говорит сенатор.

«Несмотря ни на что, Газпром продолжает поставки в Европу. Мы свои обязательства выполняем. И не наша страна взрывала нитки «Северных потоков». Если бы я был немцем, я бы это обращение Шольца воспринимал как личный позор», – заключил парламентарий.

Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к немцам жестко высказался о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине. Так, он, комментируя проблемы граждан, отметил, что только коронавирус отступил, и «Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы».

Кроме того, Шольц заявил, что после начала конфликта на Украине, Путин «перекрыл газовый кран». После этого обращения он подвергся критике немецких граждан. В комментариях к материалу в Die Welt они написали, что Берлин сам отказался от российского газа, а США подорвали «Северные потоки», и призвали Шольца подать в отставку.

Ранее Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу, а значит, и в повышении цен на энергоносители.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что у Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине.

Позднее глава государства объяснял, почему российский газ до сих пор поставляется в Европу. Так, Путин указывал, что «Газпром надежный партнер, у него есть контрактные обязательства, и он всегда исполнял эти контрактные обязательства и сейчас исполняет». Более того, «Газпром выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту по территории Украины».

Кроме того, Россия получает за это деньги, отметил Путин. И что немаловажно, Москва не использует поставки газа в политических целях.