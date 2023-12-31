Лукашенко поручил перевести внутренние войска МВД на усиленный режим несения службы

Tекст: Ольга Иванова

Лукашенко заслушал доклад председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Ивана Тертеля обоперативной обстановке, складывающейся вокруг Белоруссии. Глава комитета отметил, что КГБ работает в усиленном режиме, сообщает агентство БелТА.

Министру обороны Виктору Хренину, Лукашенко поручил усилить бдительность.

Хренин в свою очередь напомнил, что военное присутствие США и НАТО в Восточной Европе и в соседних с Белоруссией государствах остается на высоком уровне.

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов сообщил, что обстановка на границах республики резких изменений не претерпела, но остается определенная напряженность на украинском направлении.

Ранее Лукашенко заявил, что все российское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, находится «на местах, в хорошем состоянии».