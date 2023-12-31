Правила для переезда соотечественников в Россию изменятся с 1 января

Желающие переселиться в России с 1 января будут подтверждать знание русского языка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в документе, условием приема заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами России, республик Казахстан, Белоруссия, Молдова или Украина, является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды, передает РИА «Новости».

Подтвердить владение русским языком можно будет документом о получении образования в России после 1 сентября 1991 года, либо это может быть документ об образовании, выданный в иностранном государстве, где русский – один из государственных языков, а также решение комиссии по результатам собеседования.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что возвращение в Россию стало для соотечественников испытанием.